El reencuentro entre Brenda Di Aloy y Cris Vanadia tras su ruptura, en Cantando 2024: “Es fuerte estar al lado de ella”

En reencuentro de Brenda Di Aloy con Cris Vanadía en Cantando 2024: "Es fuerte estar al lado de ella" (Video: Cantando 2024, América)

El reencuentro entre Brenda Di Aloy y Cris Vanadia en Cantando 2024 fue uno de los momentos más conmovedores de la noche de este lunes. Todo comenzó cuando la joven arribó a la pista del certamen y realizó su performance junto a su compañero de canto. En el momento de las devoluciones, la hija de Amalia Yuyito González se sorprendió cuando su exnovio, Cris Vanadia, bajó del sector del streaming desde donde estaba viéndola actuar y se acercó al centro del set.

Se trató de un momento lleno de emociones encontradas y recuerdos compartidos. Lo que se suponía que iba a ser una interacción breve y amistosa pronto se convirtió en un diálogo profundo y revelador sobre la historia compartida de la pareja, que se había separado hace solo unos meses.

Mientras el jurado y los presentes se mostraban intrigados por la situación, Cris tomó la palabra y, con sinceridad, comenzó a explicar por qué él y Brenda habían decidido separarse años atrás: “Es algo sano, ¿no? Poder decir ‘bueno, nos estábamos lastimando en ese momento y dijimos vamos a cortarlo por lo sano’. Digo, Dios, vamos a tratar de escucharnos, saber qué nos está pasando”. Con estas palabras, el influencer dejó claro que la decisión no fue sencilla y que surgió del deseo de protegerse mutuamente en un momento difícil de sus vidas.

En reencuentro de Brenda Di Aloy con Cris Vanadía en Cantando 2024: "Es fuerte estar al lado de ella" (Cantando 2024, América)

Las palabras de Vanadia removieron profundamente las emociones de Brenda. Tras escuchar a su exnovio, la participante, visiblemente afectada, trató de mantener la compostura, pero las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Entre sollozos y con la voz temblorosa, admitió: “Es lo último que quería que pase”. Su vulnerabilidad en ese instante conmovió tanto al jurado como a la audiencia. Cuando Flor Peña intentó consolarla, Brenda trató de explicar sus emociones: “No soy yo. Es el alcohol”, dijo entre risas, intentando quitarle peso al momento, aunque era evidente que las memorias y sentimientos habían salido a flote.

Flor Peña, que observaba la escena desde su rol de conductora, no pudo evitar involucrarse y compartir su perspectiva: “A veces uno siente que hay amor... pero uno se está desencontrando por algunas razones, pero eso no quiere decir que sea definitivo”. Sus palabras resonaron en el estudio, reflejando la complejidad de las relaciones y las vueltas de la vida. La declaración de la comediante subrayó que, a pesar de las dificultades y de los caminos separados, el amor y el cariño entre Brenda y Cris aún eran evidentes.

Brenda Di Aloy se emocionó en vivo cuando Cris Vanadía relató por qué se habían separado (Cantando 2024, América)

La conversación también dejó espacio para reflexiones nostálgicas. Brenda aprovechó para mencionar a la familia de Vanadia, a quienes no había vuelto a ver desde su separación: “Una de las cosas que más me rompió el corazón fue no volver a ver a la abuela, al tío... los quiero con mi corazón”. Esta confesión hizo que el ambiente en el estudio se volviera aún más emotivo, reflejando lo doloroso que puede ser perder no solo a una pareja, sino a toda una red de afectos construida a lo largo de la relación. En ese instante, la cámara enfocó a su padre, quien había ido a ver su actuación.

Finalmente, el intercambio dejó en el aire la pregunta de si podría haber una reconciliación en el futuro. Aunque ambos admitieron que, en el pasado, sus caminos se apartaron por decisiones conscientes, el reencuentro mostró que el cariño y el respeto mutuo seguían presentes.

Cabe recordar que en el verano pasado, Brenda había comunicado la separación entre ambos a través de sus redes sociales. Sin embargo, a los pocos días volvieron a darse una nueva oportunidad para, finalmente, distanciarse por completo y seguir cada uno por su lado.