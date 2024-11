La picante opinión de Mirtha Legrand sobre Pampita y su separación de Roberto García Moritán: “Tan rápido, querida”

Mirtha Legrand , en su programa, comentó la rapidez con la que Pampita habría iniciado una relación con Martín Pepa tras su separación.

La conductora sugirió que la modelo ya podría haber conocido al polista desde antes.

En una charla con Majo Martino, la diva también mencionó los rumores de infidelidades por parte de García Moritán.

La separación de Pampita y Roberto García Moritán, como los rumores de que la conductora habría empezado una relación sentimental con un polista llamado Martín Pepa, sigue siendo noticia. Esta vez fue Mirtha Legrand quien en su programa fue consultada por Majo Martino por el divorcio de la pareja.

“¿Te llamó la atención la separación de Pampita y Roberto?”, le preguntó la periodista a la diva y, fiel a su estilo, fue muy filosa. “Sí, tan rápido, querida. De un día para el otro ya estaba con otro novio”, señaló, soltando risas. “Algo debía haber de antes”, agregó, sobre las fuertes versiones que relacionan a la modelo con el empresario, a quien habría conocido en La Pampa cuando eran adolescentes y la madre de él habría sido la celestina.

“Dicen que fue por las infidelidades de Moritán”, acotó la panelista de Mañanísima, mientras Mirtha daba cuenta de que conocía muchos detalles que fueron trascendiendo del supuesto romance. “Él tiene 44 años, creo. Martín Pepa. Fue a bailar. ¡Qué bárbaro!”, comentó Mirtha, para después destacar a la figura de Los 8 escalones de los 3 millones.

“Hay un momento de la vida en donde no creo que haya que hacer el duelo tan largo. Pampita está en ese momento”, celebró Majo. “Yo no la critico. Hace lo que le da gana”, destacó la conductora. “Es tan bonita y tan buena comerciante. Se vende tan bien. Es una mujer para admirar”, aseguró la animadora, en una mesa en donde además estaban como invitados Manuel Adorni, Miguel Wiñazki, Claudio Zin y Camila Dolabjian.

“¿Pensás que hizo bien en separarse si fue por infidelidad?”, continuó la periodista, momento en el que Mirtha tuvo reparos. “Sí, sí. No sé cómo serán los términos. Uno nunca sabe qué pasa en un matrimonio”, terminó respondiendo sobre el final del matrimonio de Carolina y el exfuncionario.

Tres semanas antes, a pocos días de que se haga pública la ruptura del matrimonio, Mirtha puso en aprietos a Benjamín Vicuña. “¿Qué pensás de la separación de Pampita?”, comenzó diciendo la Chiqui. Ante la sorpresa que invadió el rostro de su invitado, ella continuó: “Estuve con ella la otra noche en la fiesta del Fundaleu. Estaba preciosa y divertidísima. Ella es muy bonita, una maravilla…” Por su parte, Benjamín intentó ser cauteloso con el tema y evitó referirse al tema, por lo que la presentadora acotó: “Claro, es un tema privado, ¿pero fuiste a ver a tus chicos?”.

Pampita y Martín Pepa fueron visto junto a amigos disfrutando de la noche porteña

Ante la referencia a Bautista, Beltrán y Benicio, Vicuña expresó: “Por supuesto. Están conmigo. Siguen con su dinámica habitual, que es una mixta”. Si bien intentó esquivar el tema ante la mención del método de crianza en su familia, Legrand se volvió a referir a la separación entre la modelo y el exfuncionario público. “Pero yo los vi a Pampita y a su marido en una reunión… Parecían estar en una buena relación. En especial porque ella se encontraba sentada en las rodillas de él. Eso no es común en una reunión, ¿no? Incluso hubo demostraciones de cariño, ¿qué pasó después?”, indagó la animadora ante la mirada atenta de sus invitados.

Una vez más, Benjamín se mostró reacio a darle lo que quería a Mirtha. “No es que no quiero decir nada, sino que no sé qué ocurrió. Incluso, si lo supiera, no lo diría en un programa de televisión. Es así”, explicó, con un tono tajante, ante la insistencia para sacarle información. Antes de abandonar la causa, la conductora comentó: “Está bien. Ella es muy amorosa”. Ante sus palabras, él sentenció: “Es una buena madre y para mí es lo más importante”.

Benjamín Vicuña, Pampita y Roberto García Moritán

En la misma emisión de este sábado, la diva también intentó aclarar sus dichos sobre la pareja de Javier Milei y Yuyito González. “Ella lo interpretó mal”, comenzó diciendo. “Una periodista me tomó por sorpresa y me preguntó si me gustaba la pareja. Yo le dije que no, pero porque pensé que me decía físicamente porque hay como un desnivel entre los dos”, afirmó la diva. “Ella es más alta. Yo me refería a eso. Lo interpretó mal La Yuyo”, expresó. “Yo pienso que se quieren. Ella está muy enamorada”, destacó.

Sin embargo, unos momentos después manifestó frente a Manuel Adorni, el vocero presidencial, una crítica. “¡Lo que estamos viviendo! Nunca hemos sabido los amores de los presidentes, que está con una, con la otra, que la deja. Yo estoy desorientada”, aseveró Mirtha, sobre el lado mediático que tiene la pareja del primer mandatario con la conductora de Empezar el día.

“Es una cosa inusual, usted estará de acuerdo. Esta espontaneidad...”, siguió Legrand. “Es la vida personal del presidente”, intervino Adorni, pero ella fue tajante. “A mí no me gusta saber la vida personal de mi presidente”, lanzó.