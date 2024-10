Coty Romero le respondió a Romina Uhrig, quien la acusó de ser violenta con su novio Nacho Castañares

Coty Romero le respondió a Romina Uhrig tras acusarla de haber sido violenta (América TV)

La influencer y participante de Cantando 2024, Coty Romero, quedó en el centro de la polémica tras ser acusada de violenta por su ex compañera de Gran Hermano, Romina Uhrig. Todo se dio en el programa de streaming Se Picó por República Z, donde la exdiputada afirmó que la correntina habría sido violenta con su expareja, Alexis El Conejo Quiroga, y sugirió que la relación actual de ella con Nacho Castañares estaría en riesgo por el mismo motivo.

Al enterarse de estas declaraciones, Coty aprovechó su presencia en el concurso de América TV para defenderse de las acusaciones y cuestionar la falta de fundamento de los dichos. “Me levanté esta mañana pensando que tenía que cantar, con mi cabeza en esto, y yo no tengo Twitter, pero me comentaron que estuvieron inventando”, comentó la correntina desde el estudio del programa. Marcelo Polino, jurado del ciclo, intervino para contextualizar la situación y le preguntó si las declaraciones de la morocha eran ciertas “Todo arranca por una pelea que te pregunto si es verdad o no, con Romina Uhrig. Ella dijo que tu relación con tu novio va a terminar mal, que vos fuiste malísima con El Cone e inclusive llegaste hasta la violencia. Eso se comentó”.

Ante estas acusaciones, Romero expresó su incomodidad con el tono y la seriedad del tema: “Me parece un tema muy delicado para tratarlo a la ligera. Me parece que lo que ella le dijo a Gastón Trezeguet, conductor del programa, es que yo le había pegado al Conejo y a mi novio actual”. Insistió en que estos temas no deben ser abordados “con tanta liviandad” y agregó: “No podés decir eso si no tenés pruebas ni testigos, porque eso es ensuciar a una persona”. Romero también le envió un mensaje indirecto a Uhrig: “Yo le deseo de verdad que pueda sanar todas las cosas que le pasan en la vida para andar diciendo eso, porque es más, ayer nos cruzamos y tuvimos la mejor onda”.

Por su parte, Marcelo insistió en buscar una explicación de fondo y cuestionó: “¿Por qué Romina dice que tu relación con Nacho va a terminar mal?”. A lo que Coty respondió con ironía: “Capaz piensa que son sus casos ilícitos, por las causas”, lanzando una indirecta refiriéndose a situaciones personales de Uhrig.

Qué dijo Romina sobre Coty

Romina Uhrig aseguró que la relación de Coty Romero y Nacho Castañares: “No termina bien” (Video: República Z)

Tal como se mencionó anteriormente, todo inició en el programa de streaming Se Picó, donde Romina hizo un comentario que no pasó desapercibido mientras charlaba con Gastón Trezeguet, y otros ex participantes de Gran Hermano, como Alfa, Florencia Cabrera e Isabel De Negri.

La discusión comenzó mientras escuchaban un audio de una oyente y Trezeguet le preguntó directamente a Uhrig: “¿Coty le pegó? ¿A quién? ¿Al Cone, a Nacho?”. La oriunda de Moreno respondió con contundencia: “Sí. Al Cone y a Nacho lo faja. Acordate que esto no termina bien”, sostuvo insinuando que los episodios de violencia serían reiterados.

En tanto, el conductor replicó buscando claridad: “¿Cómo, cómo? ¿Qué dijo Romina?”, a lo que Uhrig respondió rápidamente: “Basta, Gastón”, dando señales de incomodidad con la dirección de la conversación.

Florencia Cabrera intervino para recordarle a Uhrig que estaban al aire y le sugirió que tomara precauciones en sus comentarios. Sin embargo, el impacto de las afirmaciones de Uhrig ya había escalado, y tanto las redes sociales como otros medios comenzaron a amplificar lo que había dicho. Teleshow se comunicó con los protagonistas de este escándalo para confirmar o desmentir esta versión pero no quisieron dar declaraciones al respecto.