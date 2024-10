Cómo es la “regla 3, 2, 1″: el método que usa Jimena Barón para tener un buen descanso

Jimena Barón compartió sus tips para llevar una vida saludable (Video/@jmena)

La cantante y actriz Jimena Barón no solo utiliza sus redes sociales para promocionar su música, sino también para compartir consejos sobre su estilo de vida saludable. Con más de seis millones de seguidores en Instagram, Barón convirtió su plataforma en un espacio donde revela su rutina diaria: desde su entrenamiento físico hasta sus hábitos alimenticios. En esta oportunidad, aprovechó para introducir la “regla del 3,2,1″, un tip que, según ella, ayuda a mejorar la salud y el descanso.

En medio del lanzamiento de su nuevo tema “El amor de mi vida” junto a Ulises Bueno, Barón reflexionó sobre la importancia de mantenerse activo y preparado para el verano. “Llegó el calor, es momento de ponerse las pilas”, aseguró. Además de motivar a sus seguidores a moverse, la artista resaltó la necesidad de hidratarse. Acto seguido, mostró su botella de agua y explicó que consumir líquidos es esencial y no puede ser reemplazado por infusiones, como el mate o el tereré.

Incluso compartió una anécdota con un médico que la ayudó a comprender mejor la diferencia: “Le pregunté si era lo mismo tomar un litro de mate y me dijo: ‘Si te bañaras en mate, ¿te sentirías igual de limpia que cuando te bañás con agua normal? No, pues no es lo mismo’”. Barón también explicó que uno de los consejos que más llamó la atención fue la “regla del 3,2,1″: un método sencillo sobre el que leyó recientemente y que consiste en tres pasos básicos para mejorar el descanso.

“Tres horas antes de dormir, hay que comer para hacer la digestión y dormir mejor; dos horas antes, cortás el agua porque si no te despertás a la noche; y una hora antes, cortás la tecnología”. Este enfoque simple, pero efectivo llamó la atención de sus seguidores, quienes probablemente tomaron nota de los consejos.

Jimena Barón da consejos sobre la alimentación (Video: Instagram/jmena)

No es la primera vez que la cantante comparte sus tips saludables. Meses atrás, la intérprete de “La Cobra” le dio a sus followers una serie de consejos para mantener una vida sana y una buena alimentación. “Tengo este gran consejo para vos, Mabel, que no sabés qué comer, qué pedir. Estás comiendo de más, porque estás ansiosa, porque dos platos de ñoquis, dos platos para un segundo... ¡Pará un instante!”, dijo la compositora en una publicación que subió a su feed de Instagram y se dispuso a compartir a sus “dos aliados superimportantes”, que la ayudan a tener una buena salud durante toda el año.

“En invierno, cuando hace frío, sopa. Agregás una sopa a tu plato, ya sea del mediodía, de la noche, almuerzo, cena. Le agregás un bowl de sopa, un bowl de caldo. Sos feliz, te llenás. No tiene muchísimas calorías”, continuó mientras daba ejemplos de cómo incorporar ese alimento a la dieta de cada persona.

En cuanto al verano, Jimena expresó: “Ensalada, un bowl. Siempre el almuerzo y la cena con ensalada cruda, que es muy importante aparte para la salud. Vas a un restaurante, pedís el menú de las guarniciones y una ensalada mixta de entrada. Comés eso y después lo que quieras. Y con la sopa lo mismo. ¿Cuál es la sopa del día? ¿Calabaza? Perfecto, traémela. Después comés lo que sea. Estás llena. Estás feliz, sentís más saciedad y es sano. Te quiero, Mabel. Si vos sos feliz, yo soy feliz”, cerró la intérprete