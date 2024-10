Juariu habló de su maternidad: los posibles nombres para su hijo y la fecha probable de parto (video: Instagram)

A principios de julio pasado, Vicky Braier, más conocida como Juariu, contó que se encontraba transitando su primer embarazo. Luego de realizarse un par de estudios que le permitieron poner en pausa su tratamiento contra el cáncer de mama, la periodista y su pareja decidieron agrandar a la familia. Al poco tiempo de anunciarlo en público, la influencer comenzó a compartir los avances de la gestación.

En ese sentido, en las últimas horas se abrió a un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram a través de la caja de preguntas y fue contestando algunas consultas acerca de su pronta maternidad. “¿Cómo se va a llamar tu bebé?”, le preguntó alguien. “No sabemos... O sea, sí sabemos porque estamos entre dos nombres, pero a veces un día es más uno, otro día no sé... Pobre. No sé, por momentos digo: ‘Bueno, cuando nazca le vemos la cara y vamos a saber’. Por otro lado digo: ‘No, hay que saberlo antes’. Pero bueno, no sé, estamos entre dos nombres y un poco indecisos. Pero bueno, va a tirar más para un lado... Creo”, respondió con la cámara grabando en modo selfie.

“¿Estás haciendo ejercicio para ayudar a un parto natural?”, le preguntó otra usuaria. “Estoy haciendo pilates. Empecé pilates más o menos en el tercer mes de embarazo, o antes. Pilates tranqui, al principio, normal. Intento ir tres veces por semana. Siento que me ayuda mucho a mí y me gusta mucho. Yo hacía hace un montón de tiempo y me encantaba. No sé por qué dejé. Es increíble pilates para mí cuando hacés con alguien que te gusta y en un lugar que está bueno. Me gusta mucho. Así que hago eso. No hago yoga para embarazada, me hubiera gustado... Pero no, no hago yoga. Espero que eso sirva”, dijo entre risas acerca de su actividad física de cara a la evolución del embarazo.

Juariu contó cómo atraviesa la última etapa de su embarazo

“¿Qué día nace tu bebé?”, le preguntaron a continuación. Fiel a su estilo descontracturado, Juariu le respondió con un filtro en el que su cara aparece sobre el cuerpo de Gokú, protagonista de Dragon Ball, mientras baila. Y su respuesta fue algo cantada. “Mi fecha es el 23 de diciembre, pero esperamos que quizás nazca para Navidad. Por favor, antes quizás, un poquito nomás. ¡Sí, sí, sí!”, expresó la instagrammer.

A mediados de septiembre, Juariu emprendió unas vacaciones a la playa de República Dominicana para descansar antes de que nazca su primer hijo. En diálogo con Teleshow, la comunicadora contó cómo van los preparativos y cómo se siente.

“Estoy de vacaciones, me tomé una semanita antes de ya no poder movilizarme demasiado. Ahora estoy de 26 semanas, creo que ya estaría entrando en el séptimo mes o algo así. Todavía no termino de entender bien la cuenta entre las semanas y los meses, pero bueno, son 26 semanas y, más o menos, la fecha de parto es a mediados de diciembre, así que todavía queda un tramito”, comenzó diciendo Juariu mientras se la pudo ver relajada al lado del mar, desde sus posteos de Instagram.

“Va a nacer en el Hospital Italiano, que es donde me atiendo, no tengo nada preparado todavía. Vamos transitándolo de a poco y viendo qué necesitamos, pero bastante tranquila. Me imagino que en un mes quizás ya tendré que estar a pleno con todos los preparativos, cuando ya está más pronta a la fecha. Pero bueno, como todavía faltan como casi dos meses y pico, o tres, voy con calma”, agregó.

Más adelante, la panelista dio detalles de su estado de salud. “Yo me siento re bien ahora. Los primeros tres meses me sentía re mal, tenía vómitos, me bajaba la presión, todos los malestares habidos y por haber, pero justo ahora, desde que empezaron los seis meses, me siento re bien, como cómoda, tranquila. No tengo ningún malestar, patea un montón, patea muchísimo”, describió entre risas.