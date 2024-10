El enfrentamiento de Susana Giménez con la producción de su programa: errores, roces y exabruptos al aire

El enfrentamiento de Susana Giménez con la producción de su programa

Desde el inicio de su ciclo a finales de septiembre, la vuelta de Susana Giménez a la televisión estuvo marcada por diversos bloopers y errores. Y si bien al principio existía la teoría de que estos eran planeados para causar la risa del público, programa a programa, las confusiones dieron lugar a roces y hasta exabruptos al aire entre la conductora y su producción.

Según contó Ángel de Brito en LAM (América), el enfrentamiento entre la diva y su equipo salió a la luz a raíz del último programa en el que Susana entrevistó a Lali Espósito y L-Gante. En la última edición llamó la atención cuando la conductora tuvo un duro exabrupto contra su producción luego de que uno de los susanos llevara al piso una mazo de cartas de tarot, indicando que la cantante sabía mucho del tema.

Al ver las cartas, la expresión de sorpresa de la artista fue total. “¿No se habrán equivocado?”, consultó Giménez luego de que Espósito afirmara que no sabía nada sobre el tarot. “¿Qué pasó? Me dijeron que ella está estudiando el tarot”, fue la defensa que argumentó la diva al aire, al tiempo que la intérprete de “Fanático” expresaba: “A mí me gusta mucho, ese es el dato, pero no sé nada”.

El desopilante momento de Susana Giménez con su pelo.

Algo similar sucedió durante la entrevista con L-Gante, cuando la diva pidió analizar los gestos entre el artista y Wanda Nara en uno de sus videoclips. Al no ver la parte a la que hacían referencia, Giménez comentó: “La están buscando, ¿está en otro canal? Porque la pedí desde temprano”.

En otro cortocircuito, en un momento la diva llamó a su peluquero para que ajustara su look. Sin embargo, uno de los susanos le comentó que estaban al aire. Aún así, este enfrentamiento no sería nuevo, ya que los roces empezaron en el primer programa. Rodrigo de Paul y Leandro Paredes fueron confundidos durante la primera emisión y algunos de sus datos estaban cruzados, como cuando Susana le preguntó al exjugador del PSG si su empuje emocional había sido su abuelo. Sin embargo el futbolista respondió que ese era el familiar de De Paul. “No puede ser que el primer día yo me equivoque. Me van a matar”, destacó la conductora entre risas.

Esa misma noche, una nueva confusión sucedió con María Becerra cuando la diva le preguntó si había cantando con Coldplay. Ante la pregunta, la cantante de “Automático” respondió que no y la tribuna estalló por confundir a la Nena de Argentina con Tini Stoessel, quien sí había trabajado con la banda liderada por Chris Martin.

El reto de Susana Giménez a uno de sus asistentes en plena emisión

Otra de las rispideces quedó en evidencia cuando Susana despedía a Úrsula Corberó. Mientras la conductora y la invitada se saludaban, el susano se acercó para escoltar a la diva. Sin embargo, Giménez le pidió al joven que acompañe a la española, quien preguntaba hacia dónde debía dirigirse. “Acompañala a Úrsula”, fueron las palabras que pronunció Susana, sin embargo, el chico la ignoró y la siguió extendiéndole la mano. Una vez que ambos estaban por llegar al escritorio, se pudo escuchar un breve diálogo que tuvieron gracias a que los micrófonos seguían abiertos: “Pero si yo te digo que la acompañes”.

Como si fuera poco, el juego telefónico también sufrió inconvenientes. Cuando la conductora se disponía a llamar a un televidente de Santa Fe, la respuesta que se escuchó del otro lado del teléfono fue que el número solicitado no correspondía a un abonado en servicio. Los problemas se sucedieron en repetidas veces, hasta que la diva fue atendida luego de cuatro intentos.