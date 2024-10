Susana Giménez se quejó de su peinado y sus palabras quedaron grabadas ante las cámaras: “¡Nadie me avisó!”

La conductora protagonizó un particular momento al quejarse de su larga cabellera (Video: Susana Giménez - Telefe)

El pelo de Susana Giménez se convirtió en el foco de atención desde su vuelta a la televisión. Hace unas semanas, la larga cabellera de la conductora fue el blanco de diversas opiniones por parte de los fanáticos en las redes sociales y, desde ese momento, el equipo de la diva de los teléfonos intentó mantenerlo en su lugar. Sin embargo, esto no evitó que el domingo por la noche le jugara una mala pasada, ella se quejó al respecto y sus palabras causaron revuelo.

Luego de su charla íntima con Lali Espósito, la animadora dejó su sillón y se dirigió a su icónico escritorio en medio de una serie de gritos y aplausos por parte de la audiencia. En compañía de uno de los “Susanos”, Giménez ocupó su silla y vio su peinado ante la cámara. Lejos de mostrarse conforme con esto, expresó a los gritos: “¡Damián! ¿No estoy muy…?”. La frase quedó sin completarse, ya que ella intentaba acomodarse su peinado a la espera de su estilista personal, conocido como Damián, el chaqueño, quien fue duramente juzgado por su trabajo días atrás.

Sin embargo, su presencia nunca se concretó, ya que uno de los asistentes de la presentadora la interrumpió: “Estamos en vivo”. Completamente descolocada y con una expresión que denotaba sorpresa, ella indagó: “¿Lo estamos?”. En un intento de que el momento pasara desapercibido, uno de sus acompañantes, Lisandro Navarro, expresó: “Sí, Susana, y estás hermosa”.

La queja de la presentadora quedó expuesta ante la cámara (Susana Giménez - Telefe)

Al recibir una respuesta afirmativa, Giménez se excusó ante la audiencia. “Ay, perdón, es que yo me veía que tenía el pelo muy aplastado, ¡nadie me avisó!”, lanzó, con un tono jocoso, al referirse al desliz que cometió mientras continuaba la emisión del ciclo. Con su incómodo gesto, ella dejó entrever los inconvenientes que continuaban pasando con su peinado y que volvió a ponerlo en el foco de los medios.

Cabe recordar que su nuevo estilista fue objeto de críticas por parte de su peluquero histórico, Miguel Romano. Al día siguiente del regreso de la conductora, el especialista se comunicó con el equipo de Socios del Espectáculo (El Trece) y dio su opinión al respecto. “Había momentos que me dolía mucho verla. Hay chicos que son novatos, yo conocía el pelo de Susana como conozco mi vida. Ella no tenía ni forma, ni movimiento en el pelo y se va para cualquier lado”, expresó el entrevistado, quien dejó en claro que no entendía la decisión de la presentadora de optar por otros profesionales.

Semanas atrás, el peluquero histórico de Susana critcó el peinado que lució en su regreso a la televisión

Sosteniendo esa misma línea, Romano explayó: “Ella es una mujer muy linda, una mujer muy dulce, nunca tuve un ‘sí’ y un ‘no’ con ella. Tantos años de mi vida, los dos juntos. Me podría haber dicho: ‘Miguel, prepárate un poquito de pelo, dirigilo un poquito a este idiota o venite un rato y estamos juntos y le indicás’. No me gustó nada el pelo, ha sufrido mucho. Es de muñeca abandonada, un pelo muerto. No sé qué le pasa”. Lejos de disipar su enojo, el exestilista volvió a referirse al tema en A la tarde (América) y se puso a su disposición: “Esta noche la voy a llamar para saber qué es lo que le está pasando, porque no sé qué es lo que le estará pasando. Primero quiero hablar con ella para saber esto. Los domingos yo puedo estar”.

Dejando en claro su compromiso como peluquero, Miguel se mantuvo firme y sentenció ante los medios: “Yo he faltado a las fiestas más importantes de mi familia: cumpleaños, comunión, 15 años, bautismo, Año Nuevo, Navidad... No estuve nunca en mi casa en estas fechas, pero sí lo hice tantos años con ella”.