La frustración de Baltasar López por el desenlace de Survivor: “Me molestó perder, fue injusto”

La final de Survivor Expedición Robinson que consagró a Eugenia (Telefe)

Desde un comienzo en su presentación en el programa, Baltasar López se definió como un joven obstinado, dueño de un carácter fuerte que buscaba hacer las cosas a su manera. Con esa personalidad, el emprendedor fue sorteando etapas en su camino al objetivo de ganar Survivor Expedición Robinson (Telefe). El hecho de quedarse ahí, a las puertas del triunfo, le impidió convertirse en el ganador más joven en la historia del reality a nivel mundial, con apenas 18 años. Sin embargo, nadie le quita esta experiencia para una vida adulta que recién empieza a dar sus pasos y que proyecta ligada de alguna manera al mundo del entretenimiento.

Como miembro de la tribu Sur, el participante estuvo en riesgo en muchas situaciones; aun así, supo sobreponerse a la vida en la isla. El joven que a lo largo del programa fue subestimado por algunos de sus compañeros, demostró que la estrategia silenciosa puede ser igual de poderosa que las jugadas abiertas. Con estas armas, sumado a la intuición y otras herramientas propias de la supervivencia, logró salvarse de la eliminación en numerosas oportunidades.

Si bien ganó un solo desafío de inmunidad en todo el programa, justamente para clasificar a la final, su juego social y estratégico lo llevó a la instancia decisiva en la que sus compañeros eligieron a Eugenia. Según le contó a Teleshow, además de poner a prueba sus propios desafíos, Baltasar buscaba el dinero para colaborar en la economía familiar y ayudar a que su papá pueda reabrir la agencia de autos que tuvo que cerrar durante la pandemia. Un objetivo que se reformula en un camino que recién empieza, y cuya primera experiencia no está nada mal para un pibe de 18 años suelto en una isla desierta.

La presentación de Baltasar en Survivor Expedición Robinson (Video: Survivor Expedición Robinson)

—¿Te molestó perder con Eugenia?

—Bastante. Creo que es injusto porque siento que la luché más. Ella tuvo un juego más sentimental, que no lo desvalorizo tampoco, pero siento que yo era la persona que tenía que ganar este reality. Pero fue un súper logro haber llegado a esta instancia, primero por la edad que tengo y, segundo, por todo lo que pasé.

—¿Cómo está la relación con ella?

—Cuando fue el tema de la traición me enojé mucho con ella porque me pareció que era algo innecesario. Con Maurito y Aixa pensábamos llegar con ella, no era el caso de Martina. Por ejemplo, cuando se fue Martina dije que era una gran jugadora, más allá de todos los cruces que tuvimos, porque creo que su traición sí era justificada, porque ella sí era la última de los amarillos. En cambio, con Eugenia, todos nosotros queríamos llegar a la final. Nadie tenía pensado echarla en su momento.

La final de Survivor contó con los finalistas, Baltasar y Eugenia, los exparticipantes y los panelistas (Foto/Gentileza Prensa Telefe)

—¿Cómo imaginaste que iban a votar tus compañeros?

—Imaginaba que Malena había quedado súper resentida conmigo. Agustín Pérez también. De Juanchi creí que podría ser una figura más imparcial. Sentía que tenía mucho apoyo desde el equipo Sur, al que fui siempre leal. Nunca traicioné a nadie, parece que no, pero uno lo tiene en cuenta. Siempre fui muy compañero, más allá de cualquier cruce que pude haber tenido, con Goldi, Iván, Fran o “Pollito”. Después por el lado del equipo Norte, creo que también me llevé muy bien con Inés y con Colli. Con los demás fue un tema aparte, porque la traición fue después. Me sentía excluido y también me ponía a la defensiva.

—¿Te ves en otro Survivor? ¿Qué te gustaría hacer?

—Me encantaría estar en algún otro reality, ya sea de canto, de baile o de supervivencia. Yo estoy dispuesto a todo, siempre dentro de mis valores. Como vieron en mi presentación, yo soy emprendedor, hice de todo, he sido heladero, he sido trabajador en una fábrica, lavé y vendí autos, proteínas, trabajé en una cafetería limpiando pisos en España. Estoy preparado para todo.