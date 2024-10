El Puma Goity mostró su indignación con el menú preparado en el programa de Juana Viale: la respuesta de la cocinera Jimena Monteverde

El Puma Goity explotó al ver el menú de Jimena Monteverde en Almorzando con Juana Viale

Durante su reciente participación en Almorzando con Juana, el Puma Goity protagonizó un divertido momento de tensión cuando se mostró insatisfecho con el menú presentado por la chef Jimena Monteverde.

Todo comenzó cuando la reconocida cocinera fue invitada por Juana Viale a acercarse a la mesa para detallar los platos del día, comenzando con “alcauciles fritos con alioli” como entrada, seguido de un “salteado de arroz yamaní y vegetales que te va a encantar”, al explicarle a la conductora del ciclo. Inmediatamente, Goity, con gesto serio, preguntó: “¿Carne nada, señora?”. La chef respondió con tranquilidad: “No querido, la verdad que no. No tocó hoy”.

El actor, notoriamente frustrado por la ausencia de carne, aprovechó la oportunidad para hacer un comentario irónico, haciendo alusión al programa La noche de Mirtha, que se grababa el mismo día. “Carne con Mirtha, ¿no? Segundo piso con Mirtha”, lanzó en tono humorístico, sugiriendo que prefería el menú de la diva de los almuerzos. Monteverde, fiel a su estilo simpático, le siguió la broma y él continuó consultando si era posible que le envíen “lo que sobre de Mirtha”. Fue entonces que la cocinera explicó que esa misma jornada a en el otro ciclo se comería lomo.

El intercambio continuó cuando Monteverde describió el postre, unas “manzanitas caramelizadas con cremoso de chocolate blanco y canela”. En ese momento, el investigador Santiago Bilinkis, también presente en la mesa, preguntó si era posible repetir el postre, a lo que Monteverde respondió afirmativamente, añadiendo en tono cómplice: “Un bife te lo hago también si querés”.

Jimena Monteverde es la destacada cocinera de los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale (Malcolm MacGibbon, fotógrafo de StoryLab.)

El momento culminó entre risas, dejando claro que, a pesar de la ausencia de carne, el actor logró sacarle una sonrisa al resto de los comensales con su particular sentido del humor. Así, tras ese paso de comedia, la cocinera en charla exclusiva con Teleshow reveló los entretelones detrás de la elección de los menúes para cada uno de los programas.

“Elegimos todas las semanas distintos platos de acuerdo con lo que tenemos en productos de estación, tengo muchos proveedores y productores buenísimos, entonces siempre voy mechando cosas del momento y de la temporada”, destacó, a la vez que aclaró que también lo importante es el gusto o necesidad del comensal. Sobre ello, aclaró que “tenemos en cuenta a medida que se van sabiendo los invitados si no comen gluten, si no comen pescado, si son alérgicos a algo”, aunque en este punto, ellos mismos en algunos momentos se toman el atrevimiento de contactarla y “ya piden directamente, y muchos que probaron algún plato o algo como un flan de dulce de leche, piden por favor que quieren comer ese flan”. Pero para algunos, la comida no solo es algo reservado para el ciclo, ya que “muchos de los invitados se quieren llevar la comida, quieren llevarse la viandita o repetir”.

Respecto de las cuestiones que también deben tenerse en cuenta para el programa, afirmó que entre los ingredientes “no haya cosas que les queden en los dientes, cosas verdes, semillas. Tenemos muchas cosas en cuenta, como que sean blanditos a la hora de comer, que la carne sea súper tierna para que la puedan cortar y comerla de un bocado, o cosas que no sean que se pueden llegar a volcar o a manchar”.

Sobre lo vivido con el Puma Goity, aclaró que “pidió un bife, pero justo no teníamos y después dijo que le había encantado igual lo que habíamos hecho”. Es que “con Juana tratamos de siempre de hacer platos vegetarianos, pero muchas veces sumamos carne y a los vegetarianos les hacemos especialmente algo similar que tenga una imagen similar al plato de carne. Sí, es un trabajo extra el armado de los platos para no repetir también y para que sea visualmente lindo”.

Jimena Monteverde está al frente del ciclo "Escuela de cocina" en las tardes de Canal 9

Pero para que la maquinaria funcione de esa manera, reconoció que no se encuentra sola en esa tarea, ya que cuenta con un equipo de trabajo afianzado del que participan “Florencia Paz, que es la encargada conmigo de armar los menús y después está la Colo que es la pastelera y Luciana que también es pastelera y cocinera”, un grupo con el que también trabaja en Escuela de cocina, el ciclo que todas las tardes comanda en Canal 9.

Sobre el programa reconoció que todos se muestran sorprendidos por la buena y rápida recepción del público, aunque muy en su interior “yo tenía muchísima fe en el equipo que armé. Tenía mucha fe. Ya habíamos trabajado juntos en Como Todo (Net TV) y habíamos funcionado muy bien”. Y respecto de la recepción, explico: “La gente nos ve así como somos. Y si nos equivocamos, nos equivocamos. Y si nos reímos, nos reímos. Y si nos sale mal, nos sale mal. Entonces me parece que eso también fue lo que garpa al aire y lo que la gente busca también, distraerse más allá de ver cocinar”.

Juana Viale y Jimena Monteverde se divierten a la hora de la presentación de los platos

“Nosotros somos muy divertidos como equipo, y eso la gente lo agradece. Es lo que nos dicen todo el tiempo, que les traemos alegría, gente que por ahí está pasando por un mal momento, tanto económico como de salud. Nos paran en la calle. Bueno, Renzo en el móvil está espectacular también. Creo que hemos armado un equipo completito. Además es muy profesional en lo que hace. Entonces también nos podemos relajar y divertir porque cada uno sabe perfectamente lo que hace”, expresó.

Para el cierre, se mostró entusiasmada con su presente: “Estoy disfrutando mucho del programa. Nos va muy bien. Por suerte agradecemos porque en la tele de hoy que te vaya bien es un plus y se agradece. Así que estamos muy felices. Estoy muy feliz” concluyó la cocinera.