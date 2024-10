Sol Pérez peregrinó hasta la Basílica de Luján y emocionó a sus seguidores al mostrar su pancita: “Gracias, Virgencita”

A la par de varios devotos, la panelista caminó hasta Luján y grabó su llegada (Video: Instagram)

El miércoles pasado, Sol Pérez anunció su embarazo en medio de la emisión de Cortá por Lozano (Telefe). Luego de esquivar las versiones que apuntaban a su estado en los premios Martín Fierro 2024, la panelista logró disfrutar a pleno ese momento con su marido, Guido Mazzoni. Ahora, la modelo decidió agradecer esta gran etapa de su vida con una peregrinación hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján y una emotiva foto con su pancita de tres meses y medio de gestación se robó la atención de sus seguidores.

Con el enorme santuario a sus espaldas, Sol lució el cambió físico que surgió a partir del embarazo bajo el atuendo deportivo que eligió para la ocasión. “Gracias, Virgencita”, expresó al pie de la postal con un emoji de dos manos rezando. Además de esta imagen, la integrante del equipo de Verónica Lozano mostró algunos momentos de su caminata hasta la localidad bonaerense donde se reúnen anualmente los devotos de todas partes del país.

Sol mostró su pancita de embaraza tras su llegada a Luján (Instagram)

A su vez, Pérez compartió un clip de su llegada al lugar. “Un año más”, escribió en el breve video donde se pudo apreciar la cercanía al punto de encuentro de miles de creyentes. En este se pudo observar que varios de ellos cargaban mochilas y algunas prendas de ropa mientras, a la distancia, se podían observar las torres de la Catedral. Detrás de la cámara se escuchó la voz de la flamante abogada, quien expresó: “Se llegó”.

En esta peregrinación, la panelista fue acompañada por Paola Juárez, una de sus compañeras en el programa de Lozano. A la par, ambas caminaron todo el trayecto hasta la iglesia y celebraron con orgullo su llegada. “Lo hicimos. Fuerza y fe. Te adoro, Sol”, aseguró la periodista junto a una foto donde se las pudo ver a ambas adelante de una de las puertas del santuario al que llegaron luego de horas de esfuerzo bajo los rayos del sol, en especial por parte de la futura mamá.

Sol Pérez recordó cómo se enteró de su embarazo

El matrimonio recordó el momento en que se enteraron que iban a ser papás (Video: El Noticiero de la gente - Telefe)

Cabe mencionar que Sol se refirió a la búsqueda de su bebé con mucha emoción. En compañía de su pareja, le contó los detalles al equipo de El Noticiero de la gente (Telefe). Ante el micrófono de Josefina La China Ansa, expresó: “Cuando vi las dos rayitas me puse a llorar. Estábamos buscando. Yo venía de hacerme un test el mes pasado, por lo que Guido me había dicho que iba a ser un camino largo. Entonces entré al baño con uno nuevo. No le dije nada a él porque pensé: ‘Capaz da negativo’”, comenzó relatando la entrevistada, con los sentimientos a flor de piel.

Mientras que el llanto se hizo presente, por su parte, su marido estaba desconcertado. Ante la mención de lo ocurrido, él intervino y acotó: “Yo no tenía idea. Sí, me asomé al baño y vi que había algo raro. Recién llegaba de trabajar, ella sale y me dice: ‘Estoy embarazada’. No lo podía creer”. Metido en el relato, agregó: “Fuimos a visitar a los viejos de Sol, luego a los míos, y yo seguía sin caer”. Sin embargo, todo cambió en el viaje de regreso: “Estábamos volviendo en el auto, le dije que ponga un tema que le guste para que escuche el bebé y eligió Floricienta. Yo dije: ‘Malísimo’. Entonces, le pedí que reproduzca uno de Tarzán. Empezó a sonar el tema y exploté en llanto”.

En otro momento de la entrevista, la dupla se refirió a los rumores que surgieron a partir del look de Pérez en la ceremonia de premiación de los Martín Fierro. La panelista fue consultada respecto al vestuario que eligió para la ocasión y, a corazón abierto, recordó cómo se sintió al ver que se notaba su estado. “Yo me probé todo y pensé que estaba todo bien. Se ve que el bebé quería decir: ‘Hola, acá estoy. No me dejen afuera’. Me quería morir porque yo no quería contar nada”.