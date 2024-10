Paul McCartney arrancó la gira sudamericana en Uruguay: un set list para emocionarse y palpitar sus presentaciones en Argentina

Sus visitas al territorio sudamericano siempre son para celebrar. Es que por un ratito tenemos a uno de Los Beatles, una leyenda viva, más cerca de casa. Y si bien Paul McCartney ya es un viejo conocido por este rincón del continente, se lo espera con las mismas ansias. El momento llegó, porque Sir Paul comenzó su grilla de presentaciones en la región.

El cantante se presentó por tercera vez en Montevideo, Uruguay, en el marco de la gira mundial “Got Back Tour” y en la antesala de lo que serán sus shows: este sábado y domingo en Buenos Aires, en el Estadio River Plate. Luego seguirá por Santiago de Chile, San Pablo y Florianópolis, para regresar a Argentina, esta vez a Córdoba para presentarse en el Mario Alberto Kempes el 23 de octubre. Lima, Bogotá, San José de Costa Rica, Monterrey y Ciudad de México completarán este tramo del tour, que cerrará el 17 de noviembre.

A sus 82 años, el artista demuestra por qué está más activo que nunca, con un show que dura alrededor de tres horas y que repasa todos los hits de toda su carrera, un equilibrio perfecto entre la obra de los Beatles, la de Wings y la solista. Esta es su quinta visita a Argentina (la última fue en 2019) y llega con la banda que lo acompaña desde hace casi 25 años: Rusty Anderson, Paul ‘Wix’ Wickens, Brian Ray y Abe Laboriel Jr.

El show con el que se presenta Paul evoca permanentemente a su paso por The Beatles (Foto AP, archivo)

Con producción de DF Entertainment y DG Experience (Buenos Aires) y DF Entertainment y En Vivo producciones (Córdoba), ya están los motores encendidos para vivir una fiesta inolvidable, que incluirá momentos íntimos y acústicos; otros con el artista al piano y un recuerdo permanente a sus excompañeros, los “fabulosos chicos de Liverpool”, como el mismo cantante los menciona. Los homenajes a John Lennon y a George Harrison harán llorar hasta al más duro.

El set list de Paul McCartney en Uruguay

She's A Woman - Paul McCartney en Montevideo (Video: YouTube)

Para ir palpitando algo de lo que vendrá, este es el listado de los 37 temas que el cantante interpretó en el show que brindó el martes en Montevideo. ALERTA SPOILER (si usted simplemente quiere vivir la experiencia y sorprenderse con el espectáculo, ya no siga leyendo)

A Hard Day’s Night (The Beatles)

Junior’s Farm (Wings)

Letting Go (Wings)

She’s a Woman (The Beatles)

Got to Get You Into My Life (The Beatles)

Come On to Me (The Beatles)

Let Me Roll It (Wings) (con extracto de “Foxey Lady” de Jimi Hendrix)

Getting Better (The Beatles)

Let ‘Em Im (Wings)

My Valentine (dedicada a su esposa Nancy)

El cantante se presentó en Montevideo, Uruguay, en el marco de la gira mundial “Got Back Tour” y en la antesala de lo que serán sus shows en Argentina (Fotos Gentileza DF Entertainment)

Nineteen Hundred and Eighty-Five (Wings)

Maybe I’m Amazed

I’ve Just Seen a Face (The Beatles)

In Spite of All the Danger (The Quarrymen)

Love Me Do (The Beatles)

Dance Tonight

Blackbird (The Beatles)

Here Today (dedicada a John Lennon)

Now and Then (The Beatles)

New

Lady Madonna (The Beatles)

Jet (Wings)

Being for the Benefit of Mr. Kite! (The Beatles)

Something (The Beatles) (dedicada a George Harrison)

Ob-La-Di, Ob-La-Da (The Beatles)

Band on the Run (Wings)

Get Back (The Beatles)

Let It Be (The Beatles)

Live and Let Die (Wings)

Hey Jude (The Beatles)

I’ve Got a Feeling (The Beatles)

Birthday (The Beatles)

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise) (The Beatles)

Helter Skelter (The Beatles)

Golden Slumbers (The Beatles)

Carry That Weight (The Beatles)

The End (The Beatles)