Paul McCartney visitó por primera vez la Argentina en el año 1993 y la locura fue total

Paul Mc Cartney En Argentina 1993 - Apertura Del Show "Drive My Car" (Archivo Telefe)

Paul McCartney ha dejado una marca indeleble en Argentina a lo largo de sus cuatro visitas, no solo por sus conciertos, sino también por las anécdotas y eventos que las rodearon. Desde su primera llegada en 1993 hasta su última presentación en 2019, el exBeatle ha cautivado al público argentino.

La primera visita de McCartney al país fue en diciembre de 1993, cuando ofreció tres conciertos en el Estadio Monumental de River Plate como parte de su gira The New World Tour. Llegó a Buenos Aires desde São Paulo en un jet privado, acompañado por su esposa Linda y sus hijos. Durante esta visita, se generó una falsa noticia sobre su traslado en helicóptero a la Mansión Álzaga Unzué, lo que llevó a periodistas y fanáticos a congregarse allí, aunque en realidad se trasladó en un Citroën por el Camino de Cintura y el Acceso Oeste, donde quedó atascado.

Afiche de Paul Mc Cartney promocionando su visita en Argentina 1993

Teleshow conversó con el periodista Sergio Marchi quien nos recordó la primera vez que vio al músico: “Paul vino a Argentina y fue una locura total. Él estaba impecable, no lo había afectado el paso de los años y al ser la primera vez, la expectativa era inmensa. Fueron tres River repletos de bote a bote. Fui a la conferencia de prensa y no podía creer que estaba a diez metros mío. Pero a la vez es como un familiar, forma parte de tu ADN. Al haberlo escuchado tanto, se te hace como un familiar. En mi programa de radio (El Ritmo Divino, Radio UBA), tengo una sección que se llama “El reino de Paul”, donde lo veneramos como si fuera un Dios. Que lo es. Me encantó el show que dio, pero me gustó más el segundo en River, en el año 2010, porque llevé a mis hijos. Paul es un showman profesional y casi perfecto, sabe lo que la gente quiere y lo que es mejor es que le gusta darle eso. Debe estar harto de Yesterday, Let It Be o Hey Jude, pero le pone una pasión increíble”, remarcó Marchi.

Nito Mestre y Paul McCartney en 1993 se juntaron en River Plate

Paul Mc Cartney en Argentina 1993 Estadio River Plate

La última visita de McCartney a Argentina fue en marzo de 2019, en el marco de su gira Freshen Up Tour para promocionar su disco Egypt Station . Se hospedó en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires, donde se aseguró de tener un piano acústico en su suite, como se estipulaba en su contrato. El concierto se llevó a cabo en el Campo de Polo de Palermo , donde McCartney saludó al público en español, expresando su felicidad por regresar al país.

Durante sus visitas, McCartney no solo ofreció música, sino que también promovió causas como el vegetarianismo, mostrando videos sobre el maltrato animal durante sus conciertos en Buenos Aires. Además, en su primera visita, los asistentes recibieron programas, stickers y fotos que los invitaban a unirse a Greenpeace . En 1993, McCartney fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y anunció su reunión con George Harrison y Ringo Starr para el proyecto Anthology.