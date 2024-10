Martín “Colli” Collante, el outsider de Survivor y último eliminado: “Pensaba mis jugadas como una partida de ajedrez”

A semanas de la final, Colli quedó eliminado por segunda vez gracias al voto de la mayoría de sus compañeros (Video/Survivor Expedición Robinson - Telefe)

Entre estrategias y sabotajes, los participantes de Survivor, Expedición Robinson (Telefe) quedaron enfrentados en el Concejo tribal del viernes pasado. A más de dos meses de llegar a la isla, las alianzas se rompieron entre los competidores, en especial luego del boicot de Eugenia para desestabilizar a sus contrincantes. En ese marco, la mayoría de los votos fueron dirigidos a Martín “Colli” Collante, quien quedó fuera del reality por segunda vez y se convirtió en el decimonoveno eliminado.

A tan solo unos días del veredicto y ya afuera de la isla, el empleado farmacéutico de 36 años dialogó con Teleshow. Si bien tuvo su revancha tras regresar en el repechaje contra Agustín Monzón, esto no fue impedimento para su salida definitiva. “Estaba preparado para todo lo que venía, por eso me relajé un poco allá. Mi intención era disfrutar de mi propio Survivor”, aseguró el exconcursante, quien volvió con 15 kilos menos, luego de lidiar con las condiciones de la isla y el aislamiento por parte de sus seis compañeros restantes.

—Entonces, ¿esta segunda eliminación te tomó por sorpresa?

—No. Sabía que iba a llegar mi momento de partir, ya que de eso se trataba este certamen. Mi paso por la Isla de la Muerte fue otra experiencia que sumé a este recorrido. Fui a disfrutar y a poner a prueba mis habilidades de supervivencia y lógica. Pensaba mis jugadas como una partida de ajedrez y eso me permitía buscar la manera de continuar allá.

—Varios de los competidores de tu extribu contribuyeron a eso, ¿sentiste que te traicionaron?

—No. Se trataba de un juego y yo me preparé para dejar de lado los sentimientos. Mi intención era jugar, no formar lazos afectivos ni jugadas grupales. Antes me dolió haber quedado fuera de la unificación, ya que me pareció incoherente que me seleccionaran. Sin embargo, lo superé y seguí adelante, pese a que creía que habían aprendido de ese error. Me di cuenta de que ninguna de mis salidas iban a servirles para la competencia, ya que había jugadores claves para elegir antes que a mí.

—Fuiste un pilar para tus compañeros durante la supervivencia, ¿crees que se arreglarán sin vos?

—Cada uno buscará su manera. Es verdad que ayudé a la hora de cocinar, cazar, e incluso construir refugios, pero ellos podrán manejarse solos. Además, me habían dado la espalda por completo, en especial en la eliminación previa a la unificación. Por un lado, la tribu Norte no me quería y el equipo Sur me adoptó por descarte.

—Mauro te calificó como ‘un estúpido’ por regresar con tu antiguo grupo, ¿qué opinión tenés al respecto?

—No coincido para nada. Él lo analizó a partir de todo lo que conocía de las distintas ediciones del juego. Mauro era un gran estratega, pero su opinión carecía de fundamentos. Sé que me pusieron un montón de apodos y hablaron mal de mí, pero yo mostré otra actitud y les hice creer que tenían influencia sobre mí. Además, en el caso de Mauro, su manera de ver el reality lo terminó condenando.

—Tu papá fue boy scout, ¿su experiencia te sirvió de ayuda en la isla?

—Por supuesto. Él me compartió sus conocimientos desde temprana edad. Durante mi infancia, mi padre nos llevaba a campamentos en diferentes provincias y experimenté de primera mano cómo sobrevivir con lo mínimo e indispensable. Además, durante mi vida demostré ser una persona inquieta y con ansias de aprender diferentes deportes. Hice rugby, esgrima, ballet, yoga, muay thai, entre otros. El llamado a la aventura corre por nuestras venas y espero heredárselo a mi hijo, Ramiro.

—¿Por eso el impacto físico y emocional fue menor que en tus excompañeros?

Claro. Si bien tuve desmayos, quemaduras de sol y estuve lleno de picaduras de insectos, sabía cómo lidiar con ello. Estuvimos varias semanas comiendo solo cocos y mangos, que son diuréticos, aguanté el calor extremo de la selva colombiana y logré mantenerme en pie. Extrañaba mucho a mi familia, en especial a mi esposa e hijo, pero ellos me dieron la fuerza que necesitaba para quedarme hasta el último momento. Por parte de mi mujer, ella vivió su propio Survivor porque hizo lo que estaba a su alcance para que mi ausencia pasara desapercibida. También me facilitó el hecho de que algunos de los participantes se encontraban en una situación similar y tuvieron que lidiar con ello.

—¿Cómo fue el reencuentro con tus seres queridos?

—El primero fue por videollamada. Estaba muy emocionado de ver a hijo, quien tenía tan solo un año y cinco meses cuando me fui. Si bien le dejé preparados unos videos para que me mantuviera presente mientras estaba lejos, él no pudo reconocerme. Estaba bronceado, mi pelo era diferente, tenía unas grandes ojeras en mi rostro y, encima, había perdido 15 kilos. Si bien en el programa mostraron que bajé menos, lo cierto es que una vez afuera me pesé y resultó ser más de lo que creía. Luego, al llegar a Buenos Aires, organizamos un asado donde me la pasé hablando de la isla, enterándome de las novedades y expresando mi cariño por ellos.

—¿Valió la pena participar?

—¡Sí!. Yo no buscaba quedarme con el título ni el premio, sino divertirme y realizar algo fuera de lo cotidiano. Me sentí muy cómodo gracias a mi experiencia previa y el apoyo de mi círculo cercano que ayudó bastante. Este ciclo cambió completamente mi vida y considero que fue una vivencia enriquecedora, transformadora y conmovedora.

—¿Cuáles son tus planes para el futuro?

—Por el momento, voy a disfrutar de mi familia y retomar mi trabajo en la farmacia. Pero, si me convocan para una propuesta similar la aceptaría con gusto.