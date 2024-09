Una estrategia fallida y una alianza frágil: así se decidió la nueva eliminación de Survivor Expedición Robinson

Colli quedó eliminado por segunda vez de Survivor Expedición Robinson

En un nuevo Concejo Tribal cargado de tensión y alianzas rotas, Martín Colli quedó eliminado por segunda vez de Survivor Expedición Robinson, desatando una ola de reacciones en las redes sociales. La competencia, que ya se acerca a su gran final, está en su etapa más crítica, y cada movimiento puede ser decisivo. En esta ocasión, las estrategias fallidas y las traiciones inesperadas marcaron la salida del farmacéutico, que se despidió de la isla por no definirse en un bando claro.

El día previo al Concejo Tribal estuvo lleno de maniobras estratégicas por parte de los supervivientes. Aixa, quien había ganado el collar de inmunidad, vio una oportunidad para alinear a las mujeres a su lado y eliminar a Juanchi, uno de los concursantes más fuertes en esta etapa del juego. El plan de Aixa dependía de la unidad de las mujeres, y en un principio parecía que podía funcionar.

Sin embargo, la alianza que propuso Aixa no resultó tan sólida como esperaba. Eugenia, una de las posibles aliadas, no estaba completamente convencida de su plan. De hecho, durante el día, ella tuvo varias idas y vueltas respecto a la estrategia, y finalmente decidió sabotear la propuesta contándole a Martín Colli que su nombre no estaba en juego, sino el de Juanchi. Este movimiento inesperado no solo desbarató los planes de Aixa, sino que también provocó fricciones dentro del grupo.

A su vez, la situación de Eugenia también era delicada porque tras la eliminación de su compañero Mauro, se había quedado sin equipo y sus opciones de aliarse de manera firme se habían reducido. Su traición a Aixa complicó aún más las dinámicas internas del grupo, sembrando dudas tanto en Martina como en ella misma sobre si seguir la estrategia inicial o votar por Colli, como ya lo habían decidido Juanchi y Agustin.

En este panorama, y con siete supervivientes en la isla, a la hora de la verdad las alianzas eran frágiles y las lealtades volátiles. La votación reflejó esta falta de consenso: un voto fue contra Baltasar, dos contra Juanchi, y cuatro contra Martín Colli. El farmacéutico, que había logrado regresar a la competencia tras una eliminación anterior, no pudo esta vez salvarse de la sentencia del grupo.

“Creo que podría haber llegado más lejos, pero entrar entre los siete es un muy buen logro”, declaró Colli después de su eliminación. A pesar de su intento de mantenerse al margen de las principales rivalidades, su neutralidad terminó por jugar en su contra. Sin un bando claro al que aferrarse, Colli fue visto como un objetivo fácil en un momento donde las líneas estaban claramente trazadas entre los participantes restantes.

En tanto, la eliminación de Martín Colli no pasó desapercibida en redes sociales, donde los seguidores del programa reaccionaron rápidamente. En X, antes conocida como Twitter, los internautas reflejaron la sorpresa de algunos fanáticos que aún esperaban que estuviera más tiempo. Otros, por lo contrario, se manifestaron felices.

Tal como se mencionó anteriormente, Colli ya había sido eliminado en una ocasión anterior, pero había regresado a la isla como parte de una dinámica de reingreso que permitió a un concursante volver al juego. Sin embargo, su retorno no fue suficiente para asegurar su permanencia, y esta vez, su eliminación parecía definitiva.

A medida que el programa se acerca a su conclusión, las expectativas sobre quién será el ganador crecen. Los concursantes que aún permanecen en la isla saben que cualquier error puede costarles la victoria, y que las alianzas que construyeron hasta ahora podrían desmoronarse en cualquier momento. La salida de Colli es un recordatorio de lo impredecible que puede ser el juego en estas etapas avanzadas.