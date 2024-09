Mauro Guarnieri, el gran estratega de Survivor y último eliminado: “Quería ser el villano de la temporada”

El beneficio de la Ingeniera Química definió la salida de Mauro del juego (Video/Survivor Expedición Robinson)

Las traiciones y estrategias quedaron expuestas en la última emisión de Survivor, Expedición Robinson (Telefe). Más de dos meses después de su llegada a la isla, el último Concejo tribal dejó ver las verdaderas intenciones de los participantes, en especial de Eugenia. Luego de que la Ingeniera Química inhabilitó el voto de Aixa, Mauro Guarnieri quedó fuera del certamen y se convirtió en el decimoctavo eliminado.

A poco tiempo de abandonar el certamen, el empleado administrativo de 44 años dialogó con Teleshow. Si bien se volvió sin el gran premio y con 10 kilos menos, el exjugador aseguró que dejó su huella en la selva colombiana. “Aprendieron un montón de mí. Me sentía como el señor Miyagi en Karate Kid. En especial con mis aliados, quienes eran mis discípulos. Espero haberles enseñado bien”, comentó luego de sacar a sus excompañeras, Malena Kerschen y Giselle Margonari, semanas atrás.

—Fuiste uno de los jugadores más letales, ¿te esperabas la jugada de Eugenia?

—Para nada. Ella demostró ser más peligrosa de lo que pensaba. Desde el primer día fue la persona en la que deposité mi confianza y pensé que íbamos a ser amigos tras salir de la isla. Mostró un lado que nadie conocía y me dejó descolocado. Sin embargo, estaba claro que iba a usarlo contra Aixa porque le tenía envidia.

—Si ella no hubiese tenido ese beneficio, ¿crees que seguirías allá?

—No estoy seguro. En esa instancia, la mayoría de mis compañeros buscaban sacarme por mi personalidad y mi manera de jugar. Mi objetivo era convertirme en el ganador de esta edición. Y, además, quería ser el villano de esta temporada. Pero, ante la posibilidad de quedar afuera, preparé a Aixa y Baltasar para llegar a la final. Con ellos formé un profundo lazo, se convirtieron en mis sobrinos, a quienes les expliqué todo lo que sabía.

—Demostraste que estabas preparado para la competencia, ¿cómo lo hiciste?

—Soy fanático de los realities. Desde los 20 años que tenía el sueño de participar en Survivor. Vi todas las ediciones internacionales y estudié a cada uno de los exparticipantes y desafíos. Por eso, cuando estaba en el avión camino a Colombia, ya tenía pensado que iba a hacer maldades y romper con la armonía de mis pares. La parte teórica la tenía, tal vez me fallaron mis habilidades físicas a la hora de competir por los beneficios.

—Entonces, ¿tu paso por la isla cumplió con tus expectativas?

—Por supuesto. Vivir esta experiencia marcó un antes y después en mi vida. En especial porque fue una vía de escape de la rutina diaria en la oficina. Estaba aburrido y necesitaba un poco de emoción. Entonces, al llegar allá, me encontré con un panorama distinto. Obviamente, hubo ciertas cuestiones que lo complicaron, como la comida, el clima, o incluso los insectos. Sin embargo, ninguna de ellas me afectó a la hora de jugar, ya que mis niveles de adrenalina eran tan altos que esas cuestiones carecían de importancia. Bajé 10 kilos y ni siquiera lo noté.

—Y todos esos factores, ¿no te debilitaron a un nivel físico y emocional?

—Un poco. Hubo momentos en los que estuve a punto de desmayarme, pero lo superé. Por otro lado, yo entré a la competencia anímicamente mal y se profundizó al estar lejos de mi familia. El décimo día en el reality empecé a llorar y pedir que me sacaran de la isla. Por suerte, mis compañeros no me hicieron caso y logré encontrar la forma de lidiar con ello. Me armé mi propia rutina, aprendí a sobrevivir, creé alianzas, rompí amistades y traicioné a todos los que se metieron en mi camino.

—El premio siempre fue uno de tus motores, ¿qué planes tenías en mente para conseguirlo?

—Tenía una jugada maestra que le compartí con mis aliados. Consistía en pedirle la inmunidad al jugador que la hubiera obtenido y, después, expulsarlo. Además de convertirme en el antagonista del ciclo, quería el dinero del premio para comprarme mi propio departamento y dejar de alquilar. Era el primer paso para asegurarme un techo propio. Era demasiado difícil lograrlo, pero tenía confianza en mis habilidades de manipulación. Espero que Aixa y Baltasar lo consigan y saquen de inmediato a Colli. Me parece que es el jugador más estúpido que pisó la isla. Le dieron una segunda oportunidad para regresar al reality tras ser traicionado por su propia tribu. Sin embargo, él volvió con ellos y sigue jugando con esa gente que le dijo de todo a sus espaldas. Ese hombre es un caso de estudio para cualquier psicólogo.

—Tras quedar fuera de la competencia, ¿cuál va a ser la próxima aventura en tu vida?

—Por el momento, voy a seguir trabajando en el mismo puesto que ocupaba antes de ir a la isla. Pero, si me dan la oportunidad de sumarme a otro certamen o volver al reality, lo voy a aceptar con gusto. Nací para estos desafíos y me sentí cómodo ante las cámaras.