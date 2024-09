Maru Botana le respondió a Jimena Monteverde y Coco Carreño: “Me duele, tengo angustia”

Maru Botana filmó un descargo, se emocionó y respondió a las acusaciones de sus excompañeros Jimena Monteverde y Coco Carreño

Una antigua guerra reflotó en los últimos días en el ámbito de la gastronomía cuando Jimena Monteverde recordó el conflicto que tuvo con Maru Botana acusándola de haber solicitado su despido de un canal y dejándola sin trabajo. Estas afirmaciones generaron un boom mediático justo antes del debut de la pastelera como jurado en Bake Off Famosos.

A raíz del revuelo que generaron las declaraciones de Monteverde, Maru publicó un video de más de cinco minutos en su cuenta de Instagram, donde dio su versión de los hechos: “Estoy harta de escuchar gente hablando mal de mí. No sé si es la forma y el lugar para hacerlo pero siento que tengo que hablar y si hasta ahora no lo hice, fue porque siento que no hay nada más lindo que decirse las cosas cara a cara”, comenzó diciendo la profesional visiblemente molesta.

“Es lo que le enseño a mis hijos, que cuando tengan un problema lo hablen cara a cara. No hay nada más feo que difamar a alguien, que hablar mal de alguien si no está la persona, que es lo que me está pasando”, continuó Botana y acto seguido se dirigió directamente a su colega: “A vos Jimena te hablo, no te conozco, no sé quién sos pero te quiero decir que te quedes tranquila. Nunca te saqué el trabajo ni se lo sacaría a nadie. Yo soy generadora de trabajo. En el canal hay autoridades, no decido. Quiero sacar esa idea, me duele, tengo angustia”.

A continuación, Maru se refirió a los dichos de otro colega con el que también compartió proyectos laborales: “Coco Carreño vivió en mi casa, trabajó conmigo y mi mamá lo amaba, lo hice popular”, expresó.

“Yo tengo trabajo, tengo a mis hijos, tuve un dolor enorme en mi vida y no quiero más. Estoy cansada de que la gente me haga mal. La gente que tuvo un problema y no lo resolvió, que no me acuse a mí”, concluyó Botana.

Qué había dicho Jimena

Jimena Monteverde habló de su relación con Maru Botana

Hace una semana, Jimena Monteverde reavivó el escándalo con Maru Botana tras declarar en el ciclo +Caras, conducido por Héctor Maugeri, que su colega la dejó sin trabajo. “¿Por qué te odia Maru Botana?”, le preguntó Maugeri. “No sé si me odia y si la palabra es odio, pero eso habla más de la inseguridad del otro. Para trabajar en televisión hay que ser un poco malo, y yo no lo soy. Por eso me cuesta más que a otras personas encontrar mi lugar o ponerme firme. Siempre creí que la gente era buena, y no siempre lo es”, respondió Monteverde, antes de profundizar en el conflicto.

“Teníamos un programa en América TV los fines de semana, y nos iban a dar la posibilidad de ir en la semana. Ella presentó varios pilotos hasta que le aprobaron uno y pidió exclusividad en el canal. O sea que nosotros con Coco (Carreño) no podíamos estar más”, recordó sobre el origen del enfrentamiento.

“Nunca pensé en estar en un canal y pedir ser la única cocinera. No sé exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sé es que para mí fue muy triste. Maru Botana fue la decepción más grande que tuve en la televisión. Había llegado a hacer el programa que quería y me sentí desplazada. Me dejaron sin trabajo a mí y a muchas personas que trabajaban conmigo”, concluyó.

La palabra de Coco

Coco Carreño y Maru botana trabajaron juntos hace algunos años atrás

En este panorama, Coco Carreño recordó su mala experiencia laboral con Maru en una entrevista en Pasa Montagna (Radio Rivadavia) y se refirió a las declaraciones de Monteverde. “Volvió un tema que tiene olor a naftalina. Jime dio una nota divina... pero ella ya sabe cómo es el medio y se puso a hablar relajada. A veces no te das cuenta que lo que decís puede tener repercusión. Pero no dijo nada que no sea cierto o que no haya pasado. Lo que ella dijo, pasó”, comenzó diciendo el cocinero.

“¿A vos te consta que fue real que Maru pidió en América que los saquen, que era exclusividad un programa de cocina de ella?”, indagó el conductor Pablo Montagna: “No sé si Maru, las autoridades de ese canal definieron que dos programas de cocina no podían estar al aire, asumo que por un tema presupuestario. Pero ni siquiera nos lo informaron a nosotros. No hubo mucha explicación... entonces cuando pasa eso, te enojás. Fue muy extraño”.