Tortazos, carritos de golf y llegadas tardes: el desopilante adelanto de Bake Off Famosos

Con algunos inconvenientes en el camino, el equipo del programa arrancó con todo para esta edición (Video: Instagram)

La nueva edición de Bake Off Famosos está a punto de arribar a la televisión. En esta oportunidad será bajo la conducción de Wanda Nara, quien supo ocupar ese mismo rol en MasterChef. Además, contará con Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis como su tenaz jurado y 14 famosos poniendo a prueba sus habilidades. La emoción por esta entrega es difícil de contener para sus fanáticos, en especial al conocerse el primer adelanto del programa que este año tendrá su primera versión con celebrities.

A días de haber comenzado las grabaciones del ciclo, su flamante presentadora compartió el desopilante clip en redes sociales. “¡Muy pronto llega la competencia más dulce! ¿Cuánto saben los famosos de pastelería? Se acerca el momento de mostrar sus talentos”, fueron las primeras palabras de la publicación, la cual deja entrever los disparates del equipo momentos previos de llegar al estudio de grabación.

“¿Qué pasó entre Wanda, Damián, Maru y Christophe?”, cierra el texto, en alusión a la secuencia donde se pudo observar los percances que sufrieron previo a la foto inaugural. En esta se pudo ver desde un taco roto y tortazos en el auto de la animadora, quien llegaba tarde al encuentro, un carrito de golf ocupado por los pasteleros y hasta el primer vistazo de los concursantes con sus respectivos postres.

El tacón roto, uno de los imprevistos de Wanda en el clip

Entre risas, Maru, Damián y Christophe llegan en un carrito de golf

Si bien la producción está en marcha, lo cierto es que no cuenta con una fecha definida para su inclusión en la grilla televisiva. Incluso, algunas versiones apuntan a un retraso en el estreno. De acuerdo con la información a la que accedió Teleshow, el inconveniente principal se debería a que Wanda no estaría cumpliendo los horarios estipulados por la producción. También se supo que habría una interna en el jurado, entre el chef principal del Palacio Duhau y el cocinero francés que generaría tensión en el ambiente.

En el video se filtró parte de la escenografía de Bake Off

En ocasiones previas, la mediática compartió su compromiso con este nuevo proyecto a sus seguidores. A través de las historias de su cuenta de Instagram, la modelo mostró detalles de su jornada laboral, tales como su camarín privado, algunos de sus atuendos, y hasta el sitio que se eligió para el programa. Según pudo conocer este medio, se trata de una locación diferente a la entrega previa: una casona ubicada en la localidad bonaerense de San Isidro. Esta posee grandes ventanales que dan a lugar una gran luminosidad natural, paredes blancas, techos altos y pisos de madera, que le aportan un toque único ante la cámara.

La conductora se llevó una sorpresa con su auto: un par de tortazos en el capó

Además, el equipo detrás de la producción se encargó de todos los pormenores que podrían complicar la convivencia con los vecinos de la zona. Para ello, se tomaron la molestia de brindarles una combi tanto a la animadora como al jurado para desplazarse hasta el inmueble elegido y que ninguno tenga que recurrir a sus propios vehículos para movilizarse hacia allá.

El talento culinario de Wanda

Wanda demostró que puede cocinar ella misma y no teme ensuciarse

Pese a que ya participó en un programa ligado a la gastronomía, los seguidores del programa esperan ver a la conductora con las manos en la masa. En su vida privada, la cocina casera no falta para su familia y ella lo dejó en claro en su cuenta oficial. A principios del año pasado, algunas de sus postres fueron ostentados con orgullo. “Desde siempre, me encanta cocinar. Mis emplatados son los peores del mundo mundial, pero nada me detiene”, aseguró junto a una foto donde se la pudo apreciar con una de sus creaciones.

“Acá la torta me salió morocha y desnivelada (me pasa seguido) por una falla del horno, o mía", aseguró Wanda sobre sus intentos culinarios

“Acá la torta me salió morocha y desnivelada (me pasa seguido) por una falla del horno, o mía. Pero sale rica igual”, agregó sobre el resultado que enseñó en la foto de apertura. En esta se vio el postre arriba de un plato blanco y, tal como mencionó, completamente quemada. También demostró que no tiene miedo a ensuciarse, ya que en un video se la vio amasando con sus propias manos.

La torta casera que fascinó a los fanáticos de la conductora (Instagram)

Y si bien algunos de sus platos pueden fallar, otros salen a la perfección. Para intentar deleitar a su público, en el carrete de fotos sumó una torta de chocolate. Esta última captó la atención de todos, ya que le sumó como toque final un poco de azúcar en polvo en la parte superior. Sin embargo, dejó entrever que su talento está en los platos salados, tal como demostró durante su preparación para estar al frente de su primer ciclo culinario.