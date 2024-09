Los bloopers de Susana: desde el desliz con los jugadores hasta confundir a María Becerra con Tini: “Dale, Su”

¿Estás casado esperando un bebé?”, fue la consulta directa, sin filtros que le hizo a Leandro Paredes (Video: Telefe)

Susana Giménez volvió a la pantalla de Telefe con su histórico programa, que comenzó apenas pasadas las 22. La expectativa del público ante este regreso fue notable, teniendo en cuenta los números del rating de ese momento, que escaló a 18, superando con creces incluso a la suma de los demás canales de aire. En un guiño a los más de 30 años de historia del ciclo, el comienzo fue con un sketch humorístico protagonizado por Susana y Jorgelina Aruzzi en el rol de las amigas masajitas, acompañadas por todo tipo de figuras, desde Nicolás Vázquez, Soledad Pastorutti, Peter Lanzani hasta el titular de la AFA, Chiqui Tapia, pero la mayor atracción, fueron dos campeones del mundo: Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. Los jugadores de la Scaloneta, además, jugaron al truco y participaron de una entrevista en el icónico sillón de la conductora.

Y fue en ese espacio donde se produjo uno de los primeros deslices de Susana, esos que son producto de la espontaneidad y que sin dudas le perdonan todos sus seguidores. Por caso, Giménez confundió a los invitados durante la charla. Después de que De Paul hablara de su abuelo y del significado que tiene para él, ella miró a Paredes y le preguntó por Mónica, su madre. Pero este le dijo que no era la madre de él, sino de su compañero. “Dale, Su. Parece que te pasaron mal la información, ¿qué producción tenés?”, lanzó Rodrigo entre risas. Minutos después, volvió a dirigirse a Paredes y le consultó: “¿Tu gran empuje fue tu abuelo Osvaldo?”, pero en realidad la pregunta estaba destinada a De Paul, quien no pudo contener la risa. A pesar del error, el mediocampista respondió: “Era mi abuelo, está bien, no pasa nada”.

Otro instante gracioso se produjo cuando la presentadora le pidió a Paredes que confirmara si sería padre. “¿Estás casado esperando un bebé?”, fue la consulta directa, sin filtros, por lo que en ese momento el jugador se sorprendió y terminó confirmando la noticia: “Sí, no lo habíamos contado todavía”, comentó, lo que desató los aplausos del público. El futbolista le aclaró que no se trataba de su primer hijo, como creía ella, sino que ya tiene dos hijas, Victoria (10) y Giovanni (7), y que aún no saben si el nuevo bebé será varón o niña.

En su regreso a la televisión, Susana Giménez cometió sus ya infaltables furcios (Fotos: Prensa Telefe)

Pero no sería el único momento de errores y metidas de pata de la noche, ya que después la diva tuvo como invitada a María Becerra, quien desplegó todo su carisma en una charla amena en la que se mostró muy agradecida por la invitación, además de recordar sus inicios, destacó que desde pequeña era fanática de, ciclo y solía verla junto a su madre y su hermana.

“Es muy lindo que te pase todo esto”, expresó la conductora al hacer hincapié en cómo la joven logró cimentar una carrera que ya cosechó uno de los logros más impactantes, como ser la primera mujer argentina en agotar dos estadios. Sobre ello, Susana destacó: “Me dijeron que llenaste dos River”. ante lo que la entrevistada expresó su alegría al recordar que “la verdad que se agotaron enseguida. ¡Fue tremendo! La gente la verdad que me concedió el honor y fui la primera argentina en hacer dos River. Entonces fue algo muy heavy, la verdad, emocionada, fue algo único e inolvidable”.

Susana Giménez con María Becerra

Pero en ese instante Susana fue por más y continuó: “Estás trabajando muchísimo, ¿empezás unan gira por Europa? ¿Y primero cantaste con Coldplay, no?”, sin recordar que quien había realizado una colaboración con esa banda fue Tini Stoessel. Pero aún cuando la cantante no había respondido, ni aclarado la situación, desde las tribunas volvió una rotundo “no”, lo que provocó que la conductora reaccionara: “Yo estaba afuera, acuérdense que yo vivía en el campo”.

“¡Ah. en el Times Square!”, volvió Giménez sobre sus dichos, al recordar el icónico momento vivido por la intérprete en el último Año Nuevo. Además, sobre las colaboraciones con músicos extranjeros, explicó La nena de Argentina que “canté con Michael Bublé y Jason Derulo hace poco”, ante lo que Susana aclaró que “eso fue lo que quería decir y me salió el otro”, para luego ambas destacar no sólo el don de gente de Bublé sino también la profesionalidad y el carisma del cantante. “Casi siempre tuve increíbles experiencias con los demás artistas”, cerró Becerra.