Una participante de Ahora Caigo se confundió con su edad y dejó sin palabras a Darío Barassi: “Ni te cuento”

Una competidora se equivocó al decir su edad y el conductor lanzó un sinfín de carcajadas (Video: Ahora Caigo - El Trece)

Conocido por su talento para el humor, Darío Barassi no decepciona a la hora de hacer pasar un buen rato a los participantes de Ahora Caigo (El Trece). En medio de la competencia, el presentador hace de las suyas y vuelve el juego mucho más interesante. Esto es bien recibido, en especial por los jugadores que logran aplacar los nervios y sacar varias carcajadas ante las ocurrencias del conductor. Así, en la emisión del martes se vivió una situación desopilante cuando una de las competidoras, una mujer llamada Natalia, cometió un error al intentar decir su edad, lo que resultó difícil pasar por alto.

Durante el enfrentamiento, otra concursante, Desirée, eligió a Natalia como su próxima rival. Al iluminarse el lugar donde estaba la conductora de transporte por aplicación, Barassi se dirigió a ella y, fiel a su estilo, le dijo: “Hola Nati, ¿qué hacés, genia? Sos deportista, ¿no? Te ves muy atlética...”. Por su parte, ella aseguró: “No, cero. No hago nada, ni siquiera dieta. Lo odio, te juro”.

Con un tono pícaro, el presentador le respondió: “No te aplaudo para que no me digan que hago apología a eso”. Acto seguido, la mujer aprovechó para comenzar con su presentación: “Mi nombre es Natalia, tengo 32 hijos…”. Tan solo unos segundos pasaron para que la expresión en el rostro de Darío cambiara y dejara entrever su sorpresa. Al recapacitar en su error, la mujer comenzó a decir: “No, no…”

Las carcajadas invadieron el estudio del ciclo ante el blooper de Natalia

El furcio de la participante consiguió que el comediante estallara de la risa, en especial a la hora de sonar por los altavoces una conocida frase de la serie animada Los Simpson. Sus carcajadas rápidamente contagiaron a Natalia, quien se unió al momento. Cuando logró recuperarse del blooper, el animador indagó: “Me imagino que son 32 años, ¿y cuantos hijos tenés, amor?”. Avergonzada por su error, ella le comentó: “Me van a matar. Tengo cuatro hijos. Acá vinieron dos de ellos y mi ahijada”.

Mientras terminaba de soltar esas palabras, las cámaras enfocaron a los tres acompañantes de la mujer que se encontraban sentados en la tribuna. Recordando los dichos de la competidora, Darío se dirigió a uno de los nenes. “Hola, hijo, ¿qué se siente tener 30 hermanos? Es difícil, supongo”, consultó, con un tono jocoso. Sin dar vueltas, el chico le siguió la broma y lanzó: “Ni te cuento…”. Encantado con sus ánimos de participar de la charla, el anfitrión sentenció: “Es canchero, me encanta. Este chico tiene que hacer algo acá”.

Las risas de Darío estuvieron presentes en incontables emisiones. Tan solo unas semanas atrás, el animador quedó descolocado ante la respuesta de un muchacho llamado Mauro. En esa ocasión, la consigna requería completar la letra de una canción ante uno de sus contrincantes, Gabbo. Mientras se reproducía “Me gustas tú” de Manu Chao, el joven metió la pata y se produjo un hilarante momento en el estudio.

El error de Mauro con la canción hizo estallar de la risa al conductor (Ahora Caigo - El Trece)

“Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú”, decía la frase del tema que debían completar. Sin embargo, Mauro metió la pata y, en lugar de dar la respuesta correcta dijo “ancianas”. El presentador intentó mantener la seriedad ante los nervios del jugador, pero la tentación fue demasiado para él y dejó salir una gran carcajada de su boca, pese a que intentó taparse la cara con sus manos. “Yo te dije, se quiso comer a la tanguera, yo te dije”, expresó el actor ante lo sucedido en medio del duelo musical y, acto seguido, entonó la melodía con la letra sugerida por el muchacho.

Desafortunadamente, las risas no fueron motivo suficiente para que Mauro logre superar el desafío. Por eso, tan solo unos minutos después, quedó afuera de la competencia y, con ello, lejos de convertirse en uno de los ganadores del ciclo.