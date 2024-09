Ana Rosenfeld contó por qué Wanda Nara no fue con Mauro Icardi a la fiesta de los Martín Fierro

La letrada dio a conocer detalles de la vida de su cliente y el futbolistas (Video: Team Ubfal - América)

A meses de anunciar su separación, el vínculo entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa siendo tema de conversación en los medios. En especial luego de la llegada del futbolista al país y su posterior salida a almorzar con la mamá de sus hijas, Francesca e Isabella. Si bien esto avivó los rumores de reconciliación, lo cierto es que la ausencia del delantero del Galatasaray en los Premios Martín Fierro plantó varias dudas. Por su parte, la letrada de Wanda, Ana Rosenfeld, se encargó de dar a conocer lo que vivió detrás de las cámaras.

“Mauro se quedó con las ganas”, opinó Laura Ubfal en medio de la emisión de Team Ubfal (América) este domingo por la tarde, en alusión a su falta en la ceremonia. Ante la presencia de la letrada, continuó: “Recordemos que el año pasado ocuparon la suite presidencial con los cinco chicos, tuvo cambio de vestido…. Esta vez, ella fue con un look más tranquilo, con su hijo Valentino y él la vio desde la televisión”.

Sin tapujos, la abogada le contó a la presentadora cómo vivió la fiesta de premiación con su cliente. “Yo fui con ella al hotel ese día. Me pidió que la lleve y le consulté: ‘¿Viene Mauro?’. Me dijo que iba con su hijo”, contó Ana, quien acompañó a su cliente durante el proceso de separación del futbolista.

En esa misma línea, la abogada de Wanda continuó: “Llevarlo al Martín Fierro es un mensaje contradictorio. Ir con él no solo desvirtuaba la idea de estar separados. Uno lleva a un acompañante que, en ese momento, tiene que ver más con vos a nivel personal. Si no es tu pareja, no la llevás”.

Momentos previos, Laura indagó en la relación que mantenía la dupla tras confirmar que iban ponerle un freno a su matrimonio. “Es obvio que quiere estar con ella y la quiere reconquistar, aunque se ve que no lo logró. Anita, ¿algo para decir?”, lanzó la anfitriona ante la presencia de la abogada de la modelo. Por su parte, ella explicó: “Que la acompañe está bien. Ellos son familia y Wanda lo repitió en muchísimas oportunidades. Están separados, no divorciados. Él vino a la Argentina a ver a sus hijas y, claro, viven en el mismo techo”.

“Ahí están en habitaciones separadas, pero en Buenos Aires. Yo estuve viendo que dicen que salieron a almorzar juntos, ¡y por supuesto que lo van a hacer! Aunque, por el momento, no hay una reconciliación”, acotó Ana respecto a las versiones de un acercamiento sentimental. “Yo hablo detrás de ellos, no voy a dar una primicia”, aseveró.

Por su parte, Laura opinó sobre la situación de Wanda. “Pero, viste la famosa frase que se la escuchó decir a Wanda: ‘No puedo sacármelo de encima’. A veces, uno lo entiende, porque cuando se decide una separación se necesita estar sola y tranquila. Recordemos que tiene una enfermedad y tiene que estar bien con eso, con el trabajo, con los chicos…”, rememoró en alusión al balance que realiza entre su vida privada y laboral.

Al reconocerse el arduo esfuerzo de su clienta, Ana aseguró: “Ella es una mujer que está 24 horas trabajando. El otro día me quedé en la casa hasta tarde y me dijo: ‘Mañana a las 6 en pie’. Yo no lo podía creer. Ella va, viene, se ocupa de los chicos, hizo la lista del supermercado mientras pensaba qué se iba a poner en los premios. Es una verdadera laburante”.

Cabe recordar que Wanda se encuentra en uno de los picos más altos de su carrera. Además de convertirse en la figura principal de varias marcas, la presentadora supo dejar su huella en el ambiente artístico. Ahora, no solo cuenta con una carrera en la música, sino que se encuentra preparándose a pleno para su rol al frente de la nueva edición de Bake Off Famosos, que se convertirá en su segundo proyecto en el papel de conductora.