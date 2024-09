Wanda Nara y Mauro Icardi se reencontraron en Argentina: el fuerte mensaje de ella y la reacción de él

Wanda Nara y Mauro Icardi se reencontraron en Argentina a dos meses de confirmar su separación: el fuerte mensaje de ella y la reacción de él

A comienzos de esta semana, Mauro Icardi, el delantero estrella del Galatasaray de Turquía, llegó a Buenos Aires en un vuelo esperado no solo por su familia, sino también por los medios y sus seguidores, siempre atentos a las idas y vuelta de su relación con Wanda Nara.

Después de semanas cumpliendo con sus compromisos futbolísticos, el profesional se reunió con sus hijas Francesca e Isabella, y con los Valentino, Benedicto y Constantino, los niños que tuvo la conductora en su relación anterior con Maxi López. Este gesto familiar en suelo argentino reavivó rápidamente las especulaciones sobre una posible reconciliación entre la mediática pareja, que se separó a principios de julio.

Mauro Icardi junto a los hijos de Wanda y Máxi López en Buenos Aires

Instalado en el departamento familiar de Núñez, Icardi compartió en Instagram Stories imágenes que reflejaban momentos de felicidad. En una de las postales, el futbolista disfruta de la piscina techada junto a Constantino y Benedicto, con quien comparte la vida desde hace más de una década. Al ver las publicaciones, los usuarios desataron rápidamente una ola de comentarios muchos de ellos con la esperanza de ver a la pareja nuevamente unida.

Sin embargo, Wanda Nara no tardó en disipar cualquier tipo de ilusión. Horas después de la llegada de Icardi, la también empresaria y futura conductora de Bake Off Famosos, dejó en claro cuál es su posición actual frente a la relación. Desde sus propias historias en Instagram, fue tajante al reafirmar que, al menos por ahora, no está interesada en volver con el futbolista.

El mensaje de Wanda Nara que desmiente una reconciliación con Mauro Icardi

“La etapa de estar sola, ir al gym, comer sano, dormir tus 8 horas, tener hábitos sanos, invertir tiempo en ti y no tener que darle explicaciones a nadie, recomiendo no saltársela”, publicó Wanda, citando una publicación ajena y acompañando el texto con un emoji de un rostro derritiéndose, lo que muchos interpretaron como un sutil gesto de ironía hacia las expectativas públicas y un rechazo categórico a la posibilidad de volver con Icardi, evidenciando que las diferencias que llevaron a la última separación siguen presentes.

Por su parte, Mauro Icardi también respondió de una manera más críptica en sus redes y allí el futbolista publicó una imagen donde su rostro se fusiona con el de un león: “El León domina en silencio, mientras los perros ladran para llamar la atención”, escribió. La imagen generada mediante inteligencia artificial fue vista por muchos como una indirecta a los comentarios de Wanda sobre disfrutar de su soltería. Cabe destacar que la relación entre ambos estuvo marcada por múltiples rupturas y reconciliaciones, sobre todo a partir de octubre de 2021, cuando ella destapó el supuesto affaire de su marido con Eugenia La China Suárez.

La respuesta de Mauro Icardi a la publicación que subió Wanda Nara

Mientras tanto, Nara sigue adelante con su vida en Argentina. Instaladísima en Buenos Aires, la mayor de las hermanas Nara comenzó con las grabaciones de Bake Off Famosos, donde retomará su papel de conductora en la pantalla de Telefe, consolidándose como una de las figuras más populares de la televisión local. Este nuevo desafío profesional parece ser su foco principal, dejando en segundo plano su relación con Icardi. A lo largo de los años, la mediática ha demostrado ser capaz de reinventarse y avanzar en el mundo del entretenimiento, mientras el público sigue cada uno de sus movimientos tanto en las redes sociales como en los medios.

Es importante mencionar que pesar de la gran cantidad de rumores y especulaciones, ninguna de las partes confirmó de manera formal si su relación está definitivamente rota o si, como en otras ocasiones, una reconciliación es solo cuestión de tiempo. Esta falta de claridad dejó un vacío que los seguidores llenan con teorías y esperanzas, impulsadas por cada gesto, comentario o publicación en redes sociales. Lo concreto es que la firma del divorcio no aparece y hasta que eso no suceda, nadie se atreve a poner las manos en el fuego para sellar la separación definitiva.