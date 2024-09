VivaElAmor con Luciana Rubinska y Juan Capurso: “Al principio, la diferencia de edad me chocó un poco”

Episodio N° 13 - Luciana Rubinska y Juan Capurso (Video: Infobae)

Bienvenidos a una nueva edición de #VivaElAmor, el especial de Infobae en donde las parejas famosas buscan conocer los momentos más importantes que vivieron juntos, cómo fue el camino que los llevó a elegirse uno al otro, mostrar sus diferencias, pero también jugar y divertirse en público. En esta oportunidad, se animaron la periodista Luciana Rubinska y Juan Capurso quienes en los últimos días se volvieron noticia y que dan por primera vez una entrevista conjunta con tanta profundidad.

La pareja se conoció hace dos años y medio en ESPN, lugar ella conduce F360 y él es jefe técnico, y al poco tiempo de comenzar su relación sintieron una conexión especial. La dupla llegó dispuesta al estudio de Infobae para hacerse todas las preguntas acerca del amor que los une, buscando semejanzas y diferencias. Arrancó Luciana, más canchera frente a las cámaras, y fue a fondo: “¿Qué es lo que más te enamoró de mí?”.

Juan tampoco tuvo dudas al responder “ese par de ojos”, generando la risa de la periodista deportiva que le pidió más detalles. “Lo compañera que sos, me acompañás en todo, básicamente”, agregó. Rubinska estuvo completamente de acuerdo: “No es una pregunta que me tengas que hacer a mí, pero cuando pensaba en lo que podíamos preguntarnos, también pensé que el compañerismo era una alcoyana-alcoyana, así que es una de las grandes coincidencias”, añadió ella, con la referencia oldie a Seis para triunfar, el ciclo de Berugo Carámbula.

“¿En qué momento dijiste ‘es el amor de mi vida’?”, quiso saber entonces Capurso. “Tengo un momento, no sé si pensé eso por qué es un tono muy romanticón, que no nos caracterizamos. Fue cuando hacía poquito que nos conocíamos, y yo te dije ‘che, ¿a vos no te hace un toque de ruido el tema de la diferencia de edad?’, y me diste a entender que vos en la vida ibas para adelante, que no le diste ningún tipo de importancia ni trascendencia a que había una diferencia de edad considerable”, confesó Luciana. Vale aclarar en este punto que ella tiene 42 años y él 28, lo que los hizo viral en los últimos días.

Luciana Rubinska y Juan Capurso comenzaron a salir hace dos años y medio (Foto/Candela Teicheira)

Para continuar el tema, Juan se permitió una broma: “Se nota, porque quiere salir todo el tiempo y piensa que tiene 20 años, no le puedo seguir el ritmo a veces”, dijo, generando la risa de su novia, y acotó: “Yo soy más de querer estar en casa sin hacer nada”. La conductora sumó una reflexión en tono más serio: “La verdad es que primero me chocó un poco, pero desde el momento en el que pregunté por vos ya sabía, y nunca me resultó un impedimento”.

Si bien ellos siempre lo tuvieron en claro, hubo diversas opiniones sobre los 14 años que los separan, y las críticas estuvieron a la orden del día. “Me chocó que de repente mucha gente con la que no tengo tanta confianza se sentía en el lugar como para opinar, eso sí, me llamó la atención”, dijo la conductora de C5N. En cambio, él dijo que lo que más le molestaba eran los comentarios vinculados a lo económico: “Esos que dicen ‘che, está con ella por la plata’ y nada que ver, sabes que no me gusta que me paguen”.

Luego de este momento de reflexión, las preguntas apuntaron a qué cambiarían de la personalidad del otro. En esta ocasión fue Capurso el que respondió: “Sos muy correcta y yo no. Escribís como periodista hasta en el WhatsApp, es algo que me pone nervioso, que no tengas una falta de ortografía y que me corrijas”.

Luciana y Juan trabajan juntos en ESPN y se animaron al cuestionario de #VivaElAmor

A la hora de debatir si abrir o no la pareja, ambos llegaron a la conclusión de que es un asunto que no tendrían problemas en charlar. “Yo creo que el primero que daría un paso así sos vos”, lanzó Luciana, y Juan aceptó: “Creo que por como somos no sé si habría problemas, pero no lo vamos a debatir ahora, es una charla más profunda”.

Otro punto en común que encontraron a lo largo de #VivaElAmor fue sobre quién perdonaría una infidelidad. “Yo creo que ambos”, dijo el técnico. “Yo estoy segura de que la perdonaría, dependiendo qué infidelidad”, sumó la periodista y su compañero estuvo de acuerdo. “Todo depende de la situación, de cómo se dio y un montón de cosas más”.

Rubisnka tuvo la última palabra: “Se trata de priorizar lo que somos y lo que nos queremos. Si ocurriera una situación así, requeriría de una charla larga, pero en este momento de mi vida no te cerraría la puerta para siempre y haría un melodrama. Me parece que escucharía”, reflexionó. Y cerró con un guiño al ciclo de Infobae: “Que viva el amor, pero el amor tiene muchas aristas y hay que entenderlo desde ese lugar”.

Foto/Candela Teicheira.