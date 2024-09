Luisana Lopilato mostró el menú escolar con toques argentinos que le preparó a sus hijos: “Almuerzo especial”

Luisana Lopilato mostró cómo prepara los almuerzos escolares de sus hijos (TikTok/@lulopilato)

Pese a que hace varios años Luisana Lopilato vive en Canadá, donde se estableció la familia que formó con el cantante Michael Bublé, ella continúa muy aferrada a sus raíces argentinas. Especialmente, si de comidas se trata: en varias oportunidades mostró cómo su hija más chica, Cielo Yoli Rose, es fanática del dulce de leche. Y ahora, los otros tres hijos de la pareja, Noah, Elías y Vida, retomaron sus actividades escolares y su madre mostró cómo son los particulares menúes de almuerzo que les preparó.

Si bien la modelo intenta preservar la intimidad de sus hijos y no muestra las caras en redes sociales, sí comparte la vida doméstica en el día a día con ellos y las distintas actividades que realizan. Así las cosas, la actriz de Casados con Hijos subió un video a su cuenta de TikTok en la que dio detalles de cómo fue el proceso de preparación en su cocina y todos sus seguidores quedaron sorprendidos al ver lo que les armó para que pudieran alimentarse en la escuela.

“Los chicos empezaron la escuela y la vianda es bien argentina”, indicó Luisiana, mientras mostraba cómo armaba las viandas en distintos contenedores plásticos que luego guardó en las respectivas luncheras. Mostrando todo su despliegue sobre la mesada de la cocina, Lopilato primero cortó lechuga, le agregó unos croutones y les preparó aparte un aderezo con sal y aceite. Luego sumó uno de los platos argentinos por excelencia: las milanesas, a las que les agregó un huevo duro. Y también, les dejó unos duraznos cortados en trozos.

Para darle un toque final al menú, la intérprete de éxitos como Chiquititas y Rebelde Way, armó un postre bien característico: el famoso “vigilante”, con dulce de batata y queso fresco, a lo que le sumó unos snacks de queso y barritas de cereales. En casi todo momento contó con la pequeña Cielo, quien aún no va a la escuela como sus hermanos mayores, como asistente inesperada y curiosa.

“¡Es septiembre, y las luncheras están a full! Empacando amor y snacks, día tras día. Un almuerzo especial para ellos: milanesas con ensalada y dulce de batata con queso”, resumió Lopilato en la publicación.

Desde sus días de relax hasta sus recetas de cocina, Luisana acostumbra a compartir los detalles de su vida con sus casi siete millones de seguidores en Instagram. En ese sentido, la artista aprovechó para mostrarle a sus fanáticos su rutina de ejercicios en el “Bublé Gym”. Sin embargo, un reproche de su esposo en los comentarios del video provocó la risa de sus fans.

Con mucho entusiasmo, este jueves la actriz publicó en sus stories un video para invitar a sus fans a seguir su entrenamiento de piernas desde casa. “Me han preguntado muchísimo por mis rutinas, así que entrá a mi perfil para poder verlas”, comenzó diciendo Lopilato mientras lucía un conjunto deportivo rosa. En la siguiente imagen se la veía posando frente a una barra de pesas, al tiempo que incluía una divertida frase sobre su lugar de práctica: “Hoy no hay excusas, aunque el sillón esté muy cerquita”.

“Bublé Gym, sin excusas”, se leía en los primeros segundos de video en los que la actriz se disponía a mostrar su rutina. Además, en la descripción, la artista agregó el detalle de los ejercicios: “Porque lo bueno se comparte, acá va un entrenamiento que me gusta hacer cuando no me pongo excusas. Hacer entre 4 y 5 series o 10 y 12 repeticiones de sentadillas en caja, peso muerto rumano (RDL) hacia sentadilla sumo, zancada hacia adelante con peso sobre la cabeza seguida de zancada inversa y sentadilla sube/baja con salto”.

Lejos de la seriedad que Lopilato mostraba en su rutina, Michael Bublé hizo un divertido comentario que provocó la risa de sus seguidores. “La verdad es el gimnasio de Lu, nunca fui”, agregó el cantante junto a un emoji de una cara triste. Las respuestas no se hicieron esperar y los fans respondieron a la ocurrencia del canadiense. “Pero lleva tu apellido”; “Mantendré su secreto”; “Ambos llevan ese apellido”; “Excelente aclaración”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los fanáticos junto a emojis de risa.