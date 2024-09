La amistad de dos participantes de Survivor Expedición Robinson disparó una lluvia de críticas en la tribu

La amistad de dos participantes levantó sospechas y generó desconfianza en el campamento (Video: Telefe)

Desde el comienzo de la unificación en Survivor Expedición Robinson (Telefe), las divisiones entre tribus desaparecieron y las alianzas volvieron a reestructurarse entre los participantes. Así, entre traiciones y enemistades, los jugadores buscaron generar nuevos vínculos. Ese fue el caso de Malena y Martina, dos integrantes de las extribus norte y sur, respectivamente. Sin embargo, su vínculo no cayó bien en el campamento, al punto que levantó sospechas y generó desconfianza entre los supervivientes.

Todo comenzó tras la salida de Goldi, cuando Martina, de la extribu sur, manifestó el alivio que sentía después de la eliminación del cordobés: “Nos despertamos sin Goldi y hay una calma tremenda. Como si se hubiesen ido ocho personas”. Quien le siguió el juego fue Malena, la participante de la tribu opuesta. Sin embargo, estos comentarios, sumado al vínculo especial entre ambas jóvenes, generaron incomodidad entre los supervivientes.

Mauro le comentó a Eugenia que Martina absorbe lo peor de Malena, tal como ocurrió antes con Samanta (Video: Telefe)

El primero en advertirlo fue Mauro, quien aprovechó la oportunidad para comentarle la situación a Eugenia: “Estaba escuchando al dúo de Malena y Martina, no me gusta nada lo que dicen. Martina está de nuevo cayendo en la sombra de alguien, como pasó con Samanta. Está absorbiendo la mala onda de esa chica, hablando mal. Ayer Baltasar estaba mal, con una rodilla con pus, el ojo hinchado, un día malo, se puso a llorar en el concejo. Y ahí lo estaban molestando. Ella se deja influenciar por la persona que tiene al lado”.

Luego, Baltasar -quien mantiene una mala relación con Martina- se unió a la conversación. Fue entonces que Mauro decidió agregar más “leña al fuego”: “No me gusta nada ese dúo. Martu otra vez se está poniendo a la par de una persona, pero esta vez con una piba que es re tóxica. Ella ahora estaba hablando mal de Goldi que se fue, no es gracioso por más que te lleves mal. El chico nos re ayudó, cocinaba todo los días, un poquito de respeto”. En ese sentido también habló Eugenia, quien apoyó las palabras de su compañero: “Antes nadie le festejaba esas cosas, ahora tiene a Malena que la incentiva a todo eso”.

Mauro opinó junto a Baltasar, Iván y Eugenia sobre la reacción de Martina y Malena (Video: Telefe)

Ante este nuevo vínculo ambas jugadores contaron qué sentían al convivir con la otra. La primera en hablar fue Malena, quien dijo: “Martina me hace morir de risa, escupo un pulmón cuando estoy con ella, es lo que me faltaba, venía de un equipo súper unido y de repente caer a una unificación con gente desconocida, donde no tengo confianza con nadie porque no viví este tiempo con ninguno de ellos. Eso me bajoneaba un poco y de repente encontrar a Martu, que es re buena onda, me alegra. Es lo más gracioso que conocí en mi vida”. De igual manera se pronunció la joven estudiante de periodismo sobre su amiga: “Malena es muy parecida a mí, más de lo que me parecía a Sami, tenemos personalidades iguales”.

Poco a poco, la situación no pasó desadvertida por los exintegrantes de la tribu roja. Así, Agustín y Juan Pablo intentaron advertir a la joven. “Justo Martu hizo un comentario de Balta y estaban diciendo como que ya se había hablado que no se hablaba más del tema y que ella (Martina) volvió a hablar de eso. Te lo digo para que no quedes pegada con ella”, comentó el abogado de 32 años. Con la idea de despegarse, Malena respondió: “Para mí pasaba por lo de Goldi, ahora todos están más nostálgicos y quizás les duele que Martu esté más desapegada”.

Horas después Malena habló a solas frente a la cámara, haciendo caso omiso a los consejos de sus compañeros: “Hoy Juanchi me dijo, ‘baja un poco esa amistad con Martina de reírse por cualquier cosa, porque te va a pasar lo mismo que le pasó a Samanta. O la van a odiar a Martina por hacer un “rancho” aparte con vos. Traten de no irse solas’. Me entró por acá y me salió por acá (señalándose ambas orejas), los vínculos son reales. Pero lo que sí tomo es que nadie empiece a sospechar que Martu me cuente cosas. No quisiera que empiecen a odiar a Martu por estar tanto tiempo conmigo o que le dejen de contar cosas por estar tanto tiempo conmigo, hay que ser más estrategas”. Con este panorama, ahora ambas jugadoras corren riesgo de cara a la próxima eliminación.