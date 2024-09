Las fotos del último adiós a Selva Alemán, en medio de un profundo dolor

Despiden a Selva Alemán, en medio de un profundo dolor (Fotos: Ramiro Souto)

Durante la tarde del martes, el mundo del espectáculo sufrió una importante pérdida con la muerte de Selva Alemán. La actriz de 80 años contaba con una extensa trayectoria en la televisión, el teatro y el cine, convirtiéndose así en una figura icónica por sus participaciones en decenas de ficciones y obras de teatro, en las que incluso ofició de directora, pero sobre todo se destacaba por ser una de las mujeres más queridas del ambiente. En pareja por casi 50 años con Arturo Puig, conformando una de las historias de amor más sólidas del espectáculo, el actor la despide con un profundo dolor. Como todos los que la conocieron y no pararon desde que se conoció la noticia, de expresar su tristeza.

Así fue como este miércoles por la mañana, familiares, colegas y amigos despiden a la artista en la casa velatoria Zucotti Hnos, en el barrio porteño de Palermo. Sus restos tendrán como morada final el Cementerio de La Chacarita, donde descansarán sus restos en el Panteón de la Asociación Argentina de Actores. El primero en llegar fue su marido, cerca de las 9 de la mañana y luego fueron llegando sus amigos y una infinidad de coronas y ofrendas.

Uno de los primeros en arribar al lugar fue Carlos Rottemberg, quien en diálogo con TN recordó a su amiga. “Es un golpe duro para tanta gente amiga porque, como pasa en estos casos, el público puede conocer a una personalidad como la de Selva por sus trabajos y otros tuvimos el privilegio de hacerlo a través sus actitudes personales, esa forma de respetar su profesión, a la audiencia, elegir sus trabajos, no cruzar la línea entre lo publico y lo privado. 60 años de profesión, de los cuales 50 fueron indivisibles con Arturo”, dijo el productor, quien horas antes había confirmado la noticia de la muerte a Teleshow.

“En este momento, los amigos venimos a despedir a Selva, pero también a apoyar a Arturo porque para nosotras también fueron indivisibles. Esa comunión es digna de destacar, son de esas parejas que a uno le enorgullece como familia haber estado cerca. Cada vez que salíamos a comer, Selva manejaba y Arturo venia de acompañante. Nosotros decíamos, ‘vos la sacaste grande, Selva hasta te preparaba los medicamentos’. Por eso nuestras miradas están en él”, agregó el íntimo amigo de la pareja.

Martha González y Nora Cárpena, amigas de Selva (Fotos: Ramiro Souto)

Georgina Barbarossa

La muerte encontró a la actriz de improvisto. Tal como confirmó el productor a este medio: “se sintió mal, la trasladaron a la Clínica Zabala, donde murió de un infarto. No tenía ningún antecedente”. “De hecho, Selva estaba haciendo los planes para viajar a Mar del Plata el próximo verano. A la mañana, gozaba de buena salud”, sumó Rottemberg en la misma línea. De hecho, según confirmaron, el fin de semana la pareja iba a participar de la mesa de Mirtha Legrand. Fue la conductora una de las primeras en enviar un arreglo floral, con una nota que decía: “Selva querida, nunca te olvidaremos. Mirtha Legrand y familia”.

Las flores que le envió Mirtha Legrand: "Selva querida, nunca te olvidaremos"

Los rostros conocidos se multiplican en la casa velatoria para darle el adiós final. A la par del actor, el cortejo fúnebre se encuentra integrado por personalidades como Martha González, Nora Cárpena, Gustavo Yankelevich, Jorge Marrale, Nora Lafón, Martín Seefeld, Víctor Laplace, Fernando Bravo, Antonio Grimau, Mercedes Funes, entre otros.

Víctor Laplace

Jorge Marrale y Martín Seefeld

Fernando Bravo

Gustavo Yankelevich

Mercedes Funes

Oscar Barney Finn

Nora Lafón

Antonio Grimau

Nancy Pazos

Los saludos de los famosos

Varios de ellos ya habían utilizado las redes sociales como un gran obituario para la actriz, pero la conmoción los llevó a dar el presente mientras se realiza el rito que se lleva adelante. Entre algunos de los mensajes que se volcaron en la plataforma de X se destacó Ricardo Darín. Desde su cuenta personal expresó: “Selva querida y adorada, adiós, amiga mía. Gracias por todo, especialmente por tu risa y tu don de gente. Nunca te voy a olvidar”. También se le sumó Gonzalo Heredia, quien expresó “Qué pena, Selva”. Más tarde le siguió el dúo Pimpinela, integrado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán: “Querida Selva, tu ternura y don de gente perdurará en nuestros corazones”.

Otra figura que se destacó fue el productor Gustavo Yankelevich, quien se lamentó en su diálogo con el periodista Rodolfo Barili en Telefe Noticias. “Estoy sorprendido y con mucha tristeza. Me enteré hace 40 minutos. Me llamaron y me dijeron”, expresó el íntimo de Puig y la fallecida actriz, a quien señaló que “estaba llena de vida”. “Pero bueno... es la vida. ¿Qué querés que diga? Es la verdad. Hay mucha tristeza. Son amigos míos desde hace más de 50 años, los dos. Y bueno, ahora me estoy yendo a saludar a Arturo”, completó con las emociones a flor de piel.

Selva Aleman y sus tres nietos, junto a Arturo Puig (Instagram)

Lo mismo hizo la Asociación Argentina de Actores en su cuenta oficial. “Despedimos a la querida actriz Selva Alemán. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su compañero de vida, Arturo Puig, y a todos sus seres queridos en este difícil momento, recordándola con el respecto que supo ganarse a lo largo de su extensa trayectoria artística”, destacó la entidad a poco tiempo de conocerse el deceso de Selva ante el ojo público.