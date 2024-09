El adiós a Selva Alemán: así despidieron los famosos a la actriz en redes sociales

El productor Gustavo Yankelevich habló del impacto que le generó el fallecimiento de Selva Alemán

Desde mensajes de amor a fotos de recuerdo, la muerte de Selva Alemán impactó a todos sus seres queridos, quienes se manifestaron en redes sociales homenajeando a la actriz. En ese sentido, las celebridades del mundo del espectáculo también manifestaron su angustia. Ricardo Darín, Gonzalo Heredia, Gustavo Yankelevich, Ángel de Brito y Pilar Smith fueron algunos de los que expresaron su dolor en sus respectivas cuentas.

Uno de sus colegas más cercanos fue Ricardo Darín que se pronunció en su cuenta de X tras conocer la triste noticia: “Selva querida y adorada, adiós amiga mía. Gracias por todo, especialmente por tu risa y tu don de gente. Nunca te voy a olvidar”. En esa misma línea se pronunciaron los Pimpinela, Lucía y Joaquín Galán: “Querida Selva, tu ternura y don de gente perdurará en nuestros corazones. Arturo, estamos junto a vos con el corazón”. Cristina Tejedor homenajeó a la artista y destacó su talento sobre los escenarios: “Murió Selva Alemán y con ella se va una actriz de raza y un gran ser humano. No puedo creerlo. Hace una semana estaba en los Premios Sur con su amado Arturo. Bella y feliz y hoy la despedimos. Volá alto. No hay palabras”. Mercedes Funes publicó: “Todos queríamos a Selva Alemán igual que todos queremos a Arturo. Qué pareja hermosa y qué noticia más triste”.

Así despidieron los famosos a Selva Alemán

En su perfil oficial de la misma red social, el actor Gonzalo Heredia comentó junto a un emoji de corazón: “Qué pena Selva”. Pilar Smith fue otra de las figuras que manifestó su dolor. “Hermosa mujer. Por dentro y por fuera. QEPD Selva Alemán”, comentó la conductora junto a una postal en donde se la podía ver posando junto a ella y Arturo Puig. Darío Barassi se sumó a la despedida de la actriz con tiernas palabras: “Qué pena tan grande. Una exquisita, como actriz y ser humano. Pérdida inesperada y dolorosa”.

El productor Gustavo Yankelevich, amigo personal de Arturo Puig y Selva Alemán, también habló del impacto que le generaba la noticia. “Estoy sorprendido y con mucha tristeza. Me enteré hace 40 minutos; me llamaron y me dijeron. Selva estaba llena de vida. Pero bueno....es la vida. ¿Qué querés que diga? Es la verdad. Hay mucha tristeza. Son amigos míos desde hace más de 50 años, los dos. Y bueno, ahora me estoy yendo a saludar a Arturo”, dijo sensibilizado en charla con el periodista Rodolfo Barili en Telefe Noticias.

En ese sentido, Yankelevich reveló cómo se enteró de la situación. Todo sucedió mientras estaba manejando y un productor quiso comunicarse con él para comentarle la noticia: “Le pedí si me podía llamar en otro momento porque estaba manejando y me dijo: ‘Solo un minuto, falleció Selva Alemán’. Pensé: ‘No puede ser’ así que paré el auto y lo escuché”. El productor también confirmó que Alemán y Puig estaban planeando hacer temporada en Mar del Plata bajo su producción. “Arturo me dijo que hasta hoy al mediodía estuvieron hablando de mí y ahora me llamó llorando que ella (Selva) había fallecido”.

Durante su charla, Gustavo comentó el diálogo que había mantenido con otra de las figuras del medio, Susana Giménez. La charla se dio luego de que la diva lo llamara anonadada por la noticia. “Me dice: ‘No lo puedo creer. ¿Qué va a hacer Arturo ahora sin Selva?’ Porque él se respaldaba mucho en ella”. Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), también se sumó a los homenajes a través de las redes sociales. El periodista le dedicó unas sentidas palabras a la actriz: “Querida Selva QEPD. Una dama de nuestra escena. Mis condolencias para Arturo y su familia”. Otro de los especialistas del medio que se pronunció fue Daniel Ambrosino: “No puedo creerlo. Todo el amor a nuestro querido Arturo Puig”.

Ángel de Brito despidió a Selva Alemán

El diseñador Laurencio Adot se pronunció en X con una foto de Alemán y Puig. “QEPD Selva Alemán, amé vestirte”, resaltó. El periodista Luis Bremer también se pronunció: “Muy dolorosa partida. Hermosa Selva Alemán, gran actriz y mejor persona. Siempre fue un placer hablar con ella. Un gran abrazo a Arturo Puig y toda la familia”. Marta González se pronunció en su cuenta de Instagram: “Amiga desde los 14 años, no nos veíamos seguido, pero cuando lo hacíamos, era como si nos hubiéramos visto el día anterior. Se pierde una gran actriz y sobre todo una gran mujer. Te vamos a extrañar Selva querida”.