Ganó 10 millones en The Floor y sorprendió al contar qué hará con el dinero: “Me queda genial”

Ganó los 10 millones de pesos en The Floor y contó en que lo va a gastar (Video: The Floor/El Trece)

Con tan solo unas semanas al aire de El Trece The Floor se convirtió en uno de los programas más vistos y las personas que logran consagrarse ganadores se llevan $10 millones de pesos a su casa. En el programa del día martes por la noche, Enrique se convirtió en el segundo ganador del programa y contó para qué usará el dinero.

El programa que tiene a Guido Kazcka como conductor consiste en una serie de duelos que obliga a los participantes a responder las preguntas con la mayor velocidad posible, lo que puede generar que algunos tengan dificultades y se traben ante el micrófono. En el caso de no salir victoriosos, pierden su posición en el tablero y el ganador lo desplaza. En una nueva gran final del show, Enrique se enfrentó a Carlos en una acalorada disputa, en la que tenían que dar el nombre de duplas famosas.

Carlos no logró responder la cantidad necesaria de preguntas y se quedó sin tiempo, convirtiendo a Enrique en ganador, que festejó saltando junto al conductor y no dudó en revelar para qué va a utilizar el dinero: “Voy a hacer un viaje a Perú con esa plata”, contó tras su triunfo y luego agregó: “También me viene bárbaro porque estoy sin trabajo, así que me queda genial”.

Tras su victoria, se acercó a su contrincante y lo felicitó por su desempeño a lo largo del desafío, y se dieron un sentido abrazo. Una vez que apareció el conductor en escena, no tardaron en llegar las felicitaciones: “Mirá Enrique, mirá lo que es esto, cómo queda este territorio que es todo tuyo”, le dijo Kazcka llevándolo al piso, que de a poco se fue tiñendo lentamente se convirtió en color dorado, marcando el final de la competencia.

La dupla tuvo que nombrar parejas famosas del espectáculo (Foto: Caputra de El Trece)

“Todo tuyo, todo conquistado. Enrique, ganaste 10 millones de pesos”, gritó con emoción Guido, mientras caían papeles picados desde el las alturas y celebraban con los brazos esta gran victoria. “El ganador de los 10 millones, se lleva todo, bravísimo, jugó, jugó, ganó cuando necesitaba, se la bancó, lo desafiaron y aguantó, defendió. Venía y se volvía, gana y conquista todo”, cerró el conductor de Los 8 Escalones mientras el flamante ganador bailaba y disfrutaba del gran momento que le tocó vivir.

El primer ganador del programa fue un hombre llamado Ivo, que también fue el protagonista de un intenso duelo que se vio plagado de obstáculos, pero logró prevalecer y se llevó el primer premio.

En qué consiste The Floor, el nuevo programa de Guido Kazcka

Distintas parejas de participantes se tienen que enfrentar en duelo que tienen una duración de 45 segundos, y obliga a los competidores a responder la mayor cantidad de preguntas posibles en distintas categorías que le fueron asignadas previamente. Si un participante no tiene la respuesta y se traba con una imagen y decide pasar, pierde tres segundos de su contador, y seguirá jugando hasta que dé una respuesta correcta y el primero al que se le agote el tiempo y queda eliminado.

Cómo se acomodan los jugadores en The Floor (Foto: prensa El Trece)

Con la intención de que cada persona tenga la posibilidad de llevarse un premio, el ganador del último enfrentamiento del día se lleva tres millones de pesos, pero si alguien logra conquistar todo el tablero se hará acreedor a diez millones de pesos. Esta estructura de premios eleva la emoción y tensión entre los concursantes, quienes deben demostrar rapidez y conocimiento para avanzar.

Al tratarse de 64 concursantes, que ocupa cada uno una casilla y tiene el único objetivo de conquistar el territorio de sus contrincantes, la gran final tarda varios días en llegar, pero programa a programa, la intensidad aumenta y las ganas de ganar son cada vez más grandes.