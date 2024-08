Emma Vich de Gran Hermano se enojó al aire en el programa de Yuyito González y abandonó el piso: la pregunta que lo hizo estallar

Emma Vich abandonó el programa de Yuyito González (Video: Ciudad Magazine/Empezar el día)

Marcado por una estadía de escándalos en la casa de Gran Hermano 2023, Emma Vich protagonizó un picantísimo momento en TV luego de abandonar en vivo el programa de Yuyito González, Empezar el día (Ciudad Magazine). El exparticipante del reality show fue a hablar de su vida tras su paso por el programa de Telefe y terminó enojándose con uno de los panelistas.

Emma, pese a no haber ganado el certamen, se convirtió en una querida figura, y expresó su malestar cuando le preguntaron sobre su matrimonio de 11 años con Nicolás Suar, con quien mantienen una relación abierta que en el pasado les generó problemas. Facundo Ventura le consultó, mientras compartían el sillón con la conductora, si tenían planes de casarse y al enterarse de que ya están casados, el panelista reveló una conversación previa que tuvo con la pareja del ex Gran Hermano: “La otra vez le pregunté a Nico y me dijo que no estaban casados”, señaló. Ese comentario desató la furia de Emma.

Luego de esta declaración se generó un momento de incomodidad en todos los presentes y Vich tomó la decisión de levantarse del sillón e irse del estudio a pesar de los intentos de la animadora, quien hizo todo lo que estuvo en su poder para que se quedara. “Bueno, vamos”, fue todo lo que dijo el peluquero, mientras se sacaba el micrófono y se acercaba a su marido, que estaba detrás de cámara.

Yuyito González quedó en shock tras la salida de Emma Vich (Foto: Empezar el día, Ciudad Magazine)

“Tengo fiebre y si me van a estar preguntando por esto...”, dijo Emmanuel a modo de justificación por su partida del programa y luego salió del estudio sin decir nada más al respecto. Debido a la velocidad con la que se desarrolló todo, la pareja de Javier Milei no llegó a comprender realmente el origen del enojo y le pidió a sus panelistas que le explicaran.

“¿Pueden hacer un stop? Porque me perdí y si yo me perdí tal vez la gente en la casa también. Me pueden contar qué pasó porque no entendí nada”, fue el pedido de la expareja de Guillermo Coppola. Allí contaron que el cordobés se habría enojado con el periodista por la pregunta, pero que su irritabilidad estaba asociada por el malestar de salud que estaba teniendo.

Emma Vich habló de su abrupta salida del programa de Yuyito González

Horas más tarde, en Intrusos (América TV) Laura Ubfal y Guido Záffora se comunicaron con la pareja y dieron su versión de la situación, explicando la razón detrás de la repentina salida de Emmanuel. Según comentaron en el programa conducido por Flor de la V el finalista de Gran Hermano fue con el objetivo de hablar acerca del fin solidario de la casa que donó en su ciudad natal.

Emma Vich habló de su tempestiva salida del programa de Yuyito González (Video: América TV/Intrusos)

Záffora se comunicó con el marido de Vich y contó: “Emmanuel quería hablar de la casita para personas trans que pusimos en Córdoba y cuando empezaron con esas bolu... de siempre, nos fuimos”. Pero no fue todo. “Lo peor de todo, me dice Santiago Riva Roy, es que maltrató a un sonidista. Le dijo ‘sacame esto o me lo arranco yo’”.

Marcela Tauro, por su parte, llamó “maleducado” al exconcursante del programa por su actitud y criticó que ni siquiera saludó a la conductora. Mientras que Ubfal tuvo la defensa de Emma. “Me dice que tenía fiebre...”, comenzó la periodista, pero Marcela fue implacable. “Bueno, que no vaya a la tele. La gente que tiene fiebre se tiene que quedar en la casa”, arrojó, para después compartir un audio del músico.

“Primero empezó agarrándome la mano fuerte cuando estaba sentado, un desubicado”, apuntó hacia el hijo de Luis Ventura. “Un bajón, la verdad, fui para hablar de la casita trans exclusivamente. El productor me mandó todo lo que tenían escrito, me mostró que no estaban esas preguntas. Totalmente desubicado. No me voy a sentar para que me vuelvan a preguntar lo mismo de mi vida. Fue horrible”, cerró su descargo.