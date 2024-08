El emotivo saludo de Lali Espósito a su hermana Anita por el cumpleaños: “Sos todo para mí”

El emotivo saludo de Lali Espósito a su hermana Anita por el cumpleaños

Lali Espósito celebró el cumpleaños número 38 de Anita, su hermana mayor, y decidió enviarle un saludo público en forma de video para que sea emitido en el programa Patria y Familia, de la plataforma de streaming Luzu TV. Allí Anita conduce el ciclo junto a Fede Popgold, Lucas Spadafora y Guido Süller, entre otros.

“Este es el contexto, amigos. En un auto frenado”, comenzó expresando la cantante y actriz para darle marco al saludo, el cual grabó sentada en un automóvil. Es un día muy especial y no quería faltar en Patria y Familia para mandarle un beso a la numero uno de mi vida, de la vida de todes los que la conocen y la amamos, y que disfrutamos tenerla en nuestras vidas”, prosiguió Lali.

“Hoy es el cumple de la gran Anita Espósito. Hermana mía, qué decirte, es muy difícil no llorar si hablo de vos. Sos todo para mí, sos mi maestra, sos luminosa, sos mi ejemplo de integridad, de salir adelante, sos mágica... Me emociona mucho porque de verdad sos una de las mujeres más potentes que conozco, más allá de que seas mi hermana”, agregó a continuación la autora de hits del pop argentino como “Disciplina” y “2 son 3″.

Anita Espósito tomándose una foto con fans de su hermana Lali (Teleshow)

“Me emociona saludarte hoy en tu día, el día de tu nacimiento. Te amo, sos una madre hermosa, una hermana hermosa, una amiga hermosa. Y hoy te celebro más que nunca, te celebro todos los días peor hoy más que nunca. Cuídenmela ahí en Patria y familia, me encanta que gracias a este universo de Luzu mucha gente pueda saber quien y cómo es Anita, cómo piensa y como siente y todo lo que tiene para aportarle al mundo”, puntualizó Lali, quien el miércoles pasado fue parte del Cris Morena Day, iniciativa de Olga, competidor del canal de streaming en el que trabaja su hermana.

“Así que me encanta hacer este video para que salga en ese universo. Muchas veces sé que para los hermanos de alguien conocido es una paja. Qué digan: ‘Vos sos la hermana de Lali, sos la hermana de Lali’. Hoy me da mucho orgullo que me paren en la calle y me digan: ‘Vos sos la hermana de Anita. La amo a Anita, mandale un beso’”, dijo también Espósito.

“Amiga, hermana, te amo. Feliz cumpleaños. Sos lo más grande que hay y celebro que tanta gente en este momento esté celebrando tu vida y pueda conocerte como te conocemos tu familia, tus amigos de toda la vida... Sos lo más grande que hay, no lo voy a parar de decir. Sos lo más grande que hay. feliz cumple, te amo”, cerró Lali con su mensaje mientras le tiraba un beso a la cámara.

Lali Espósito y Peter Lanzani recordaron su relación

Con diversas figuras que formaron parte de los éxitos creador por Cris Morena, el espectáculo producido por Olga contó las canciones más icónicas de los diversos programas, las cuales volvieron a ser entonados por los presentes de aquella noche. Sin embargo, lo que más se destacó fue la presencia de Lali y Peter Lanzani, quienes fueron pareja dentro y fuera de la pantalla chica hace más de una década.

Mientras compartían elenco en Casi Ángeles, los sentimientos de los actores afloraron hasta llevarlos a una tierna historia de amor. Difícil de ser olvidados, la ruptura producida en 2009 continúa siendo una herida palpable entre los fanáticos, quienes se emocionan cada vez que vuelven a trabajar juntos. Una vez más, la añoranza colmó el corazón de sus seguidores, quienes tuvieron la oportunidad de ser testigos de su química arriba del escenario. A 16 años de su última interpretación de “Hay un lugar”, la compositora avivó los gritos del público al acercarse a Peter, con quien compartió un fuerte abrazo. La emoción estaba lejos de terminar, por lo que Lali aprovechó para tomar a su expareja de la mano y llevarlo al escenario, donde él la alzó en sus brazos y le dio una vuelta que desembocó en una desopilante pose. El gesto no solo sacó una gran sonrisa entre los protagonistas, sino también en la productora de ficciones infantojuveniles.

En medio del vaivén de emociones por su reencuentro, Lali reflexionó: “Para mí creo que era muy genuino, más allá del chiste que en la vida real nos enamoramos y fuimos nuestro amor por mucho tiempo, en una edad muy especial”. Lejos de quedarse fuera de la conversación, Cris le señaló a la dupla que su noviazgo se trató de su primer amor, pese a que no estaba segura si para Lanzani, la cantante también lo había sido . Sin dar vueltas, Peter confirmó que sí, lo que volvió a suscitar un sinfín de gritos de “Chape tour”, haciendo referencia a un posible beso.