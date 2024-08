Marcelo Iripino compartió su emoción ante los preparativos del regreso de Susana Giménez a la televisión: “Volvió a su viejo amor”

El showman dio a conocer su emoción por volver a trabajar con la presentadora (Video: Intrusos - América)

El regreso de Susana Giménez a la pantalla chica cada vez está más cerca. La diva de los teléfonos se encargó de todos los pormenores para quedarse con el protagonismo de la grilla televisiva con su puesta en escena, la cual esperan con ansias sus fanáticos. En ese marco, Marcelo Iripino dio a conocer los detalles de la apertura que comenzó a preparar con la conductora, con quien había trabajado a la par en las ediciones anteriores.

Este jueves por la tarde, el equipo de Intrusos (América) tuvo la oportunidad de entrevistar al icónico coreógrafo de Susana. Emocionado por el proyecto, el bailarín expresó: “Estamos armando una apertura de inicio para la llegada de ella”. Ante su reacción, el cronista aprovechó para consultarle cómo se dio el contacto por parte de la presentadora, a lo cual Marcelo contestó: “Fue increíble porque una noche me suena el teléfono y no me muestra el nombre del contacto, sino los números, y yo no lo reconocía y digo: ‘¿Quién habla?’. Ella me responde: ‘¿Cómo quién habla? Soy Susana. No te puedo creer, ¿cómo no tenés mi teléfono?’. Ahí le expliqué lo que hacía mi teléfono...”.

“Me puse muy contento porque no lo esperaba. Sabía que iba a volver, pero no había nada confirmado”, comentó el artista a la hora de referirse a su reacción ante la propuesta de la conductora. Respecto al proceso detrás de escena, Marcelo afirmó: “Nos juntamos, tuvimos reunión y la vi espléndida. No podía creer la onda, la energía...”. El bailarín también hizo alusión a la última colaboración que tuvo con Susana: “Yo hice una en el 2019, que fue la última de Susana, en la que la ayudé a bajar las escaleras. Después hizo una con Flavio Mendoza que yo no estuve, pero fue esa nada más y me pareció bárbaro porque quiso probar otra cosa”.

Sin ocultar la fascinación que sentía por encabezar este proyecto, el coreógrafo continuó: “Y bueno, volvió a su viejo amor, a Marcelo Iripino”. Dejando en claro la dupla icónica que conforman ambos, Marcelo le explicó al cronista del ciclo: “Pasa que son muchos años, y yo soy un agradecido a ella y a toda la producción”.

El histórico coreógrafo de la conductora vuelve a trabajar a su lado (Telefe)

Por otro lado, el bailarín habló sobre algunos rumores que giraban en torno al regreso de Susana. “No va a ser un musical, porque la gente lo confunde, por ahí lo hace más adelante”, explicó respecto al gran espectáculo que realizó con la animadora en ocasiones previas. “Pero sí la apertura. El resto, mucho no puedo decir, pero va a ser un programa clásico de Susana”, reconoció, sumándole misterio al tema, a poco tiempo de llevarse a cabo el regreso del icónico formato de la diva de la televisión.

“¿Quieren que vaya Javier Milei en algún momento?”, le preguntó el notero, ya que a principios de año se supo que Giménez tenía en sus planes entrevistar al presidente de la Nación. Ante la difícil pregunta, Marcelo devolvió. “Ustedes están enterados de todo. Como diría Susana ‘¿cómo sabes todo?’...”, le respondió con humor. “Todo puede cambiar. Soy como un clásico, como un dinosaurio vivo”, sentenció el showman a tan solo semanas del inminente arribo de la conductora con una nueva edición de su clásico programa.

Cabe mencionar que, a mediados de este año, el conocido artista dialogó con Teleshow y se refirió a la llamada que había mantenido con la animadora. En ese entonces, la dupla artística se encontraba en las etapas iniciales de producción, pero él había adelantado que ya tenía “las ideas y las canciones”, las cuales aún tenía que chequear Susana, ya que todo tenía que ver con su estilo. “Yo que soy más de que me gusta todo lo moderno, hice una mezcla, pero eso lo tenemos que definir, hablar con el canal...”, cerró Iripino en aquel entonces.

Desde hace 20 años, el nombre de Marcelo Iripino se encuentra vinculado al de Susana Giménez, con quien trabajó por veinte años. En sus comienzos con la estrella de Telefe, el artista se desempeñó como bailarín, luego fue secretario y más tarde se convirtió en el hombre encargado de los musicales de Susana. En ese rol, Marcelo supo darle a la diva el marco musical para que ella brillara. Cada musical de apertura era una “mini comedia musical”, que se convirtieron en un sello.

Durante ese tiempo, el coreógrafo fue el responsable creativo de muchos números shows de Giménez, y del más famoso de todos, el que se grabó en el estadio de Quilmes, en el cual la diva inmortalizó la estrofa musical: “Detrás de todos sólo soy una mujer, ni una diva total, ni una mujer fatal, soy Susana, soy siempre igual”.

En diversas charlas con Teleshow, Iripino enfatizó su cariño por Susana: “Ella siempre me dice ‘¿Por qué te fuiste de al lado mío?’, a modo de reclamo chistoso, pero con ella nos une un gran afecto y respeto profesional”.