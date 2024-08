Los románticos mensajes de Roberto Castillo a Cinthia Fernández con postales a puro amor: “Ya sé que estoy robando”

Los románticos mensajes entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo en sus redes (Instagram, Cinthia_fernandez)

A principios de julio, luego de semanas en las que Cinthia Fernández y el abogado Roberto Castillo eran vinculados sentimentalmente, la pareja decidió terminar con todo y confesaron que estaban viviendo con plenitud su romance. Sin embargo, Daniela Vera Fontana, la exesposa del letrado, apareció en los medios acusándolo de haberla engañado con la modelo, lo que parece no haber aplacado la felicidad de ambos para gritar su amor.

A través de sus cuentas de Instagram, en la tarde del domingo, el abogado compartió una foto con la panelista de LAM, abrazados y muy mimosos, junto a un mensaje en donde da cuenta del gran momento sentimental que vive. “Ya sé, estoy robando”, señaló, divertido en alusión a la belleza de la modelo. Y ella le devolvió el halago: “Si hay alguien que se carteó soy yo, mi potrooo. Te amo”, expresó la madre de Charis, Bella y Francesca, encantada por la dedicatoria.

Un día antes Cinthia había compartido las mismas románticas postales junto a un especial mensaje para su novio. “En esta y mil vidas”, puso, junto a un emoji de un corazón, que terminó en un ida y vuelta con su pareja. “Sos hermosa. Te amo”, escribió, como un usuario más que comentó el posteo que recibió miles de “me gusta”.

Roberto Castillo le dedicó un mensaje de amor a Cinthia Fernández (Instagram, _Robertocastillo_)

Cuando la bailarina decidió a dar a conocer la relación, charló con Teleshow sobre las versiones que enfrentaron: “Nosotros nos conocemos hace cuatro años. Que no haya pasado nada antes, es porque yo soy una persona ubicada y porque ninguno expresó lo que le pasaba”, indicó.

“Obviamente yo estaba libre, pero él no, y también había una cuestión de mucho respeto”, dejó en claro, sobre el presente sentimental que transitaba cada uno en aquel momento. Sin embargo, pese a no expresarlo, algo comenzó a sentir: “Durante cuatro años nos defendió a mí y a mis hijas y eso obviamente que te mueve, se te mezclan sentimientos, pero yo siempre fui muy ubicada”, reconoció.

“Él es una cara, esta visible, es reloco, pero en el ámbito de mis hijas es visible. O sea, hay procesos que con una pareja normal tengo que transitar, pero acá no, porque es parte de mi casa hace cuatro años. Si bien desde otro lado, pero hasta en ese punto es como raro, difícil de entender”, contó. Además, afirmó que la exmujer de quien hoy es su compañero de vida le tiene celos.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo confirmaron su romance a principios de julio. Hoy viven su amor contra todo y todos

“Yo también estaría celosa con una figura de la tele, o una mina que por ahí es llamativa en sus formas”, señaló, y reveló detalles de su relación previa a que se desatara el escándalo: “He mandado regalos a través de Roberto a su familia en cada juicio que que ganábamos, porque me parecía como un gesto de la ayuda que ellos me daban en distintas cosas que fui solucionando. Imaginate que yo ni sabía, por ejemplo, que ella los tiraba”, contó.

Castillo, por su parte, realizó en aquel momento una defensa desde LAM al romance que vive. “Me separé a los 25. Y con Daniela, que es la mamá de Elena y Olivia estuve casi seis años. Es una gran mujer que me regaló lo más lindo en la vida, es una mujer con quien tuvimos los mejores pasajes en la vida, pero que yo tengo una mirada distinta de los vínculos. Yo no soy del mandato de que una relación es para siempre, para mi se abandonan o se construyen”, afirmó, sobre su ex.

“Acá no hubo una situación de traición o maltrato… Lo que me hizo sostener la relación con Daniela es, primero, que es una gran mujer y una gran persona. Yo creo que en un momento le dije que primero iba a tener mucha bronca pero que después iba a resignificar las cosas”, continuó. “¿Fue una charla que venían teniendo?”, le consultó Ángel de Brito. “Sí, veníamos hace dos años con eso con mi exmujer”, sentenció.