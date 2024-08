La esposa de un jugador de Survivor Expedición Robinson salió al cruce tras las críticas que recibió su pareja por su higiene

La esposa de un jugador de Survivor salió al cruce por las críticas a su higiene (Video: Telefe)

Desde el análisis de estrategias hasta enfrentamientos entre familiares y participantes, el debate de Survivor Expedición Robinson (Telefe) genera todo tipo de situaciones. Fue en ese contexto en el que la esposa de uno de los jugadores del reality, cansada de las críticas que recibía su marido por su higiene, salió al cruce de varios integrantes de la tribu norte del programa.

Todo comenzó cuando Marley miró hacia la tribuna y vio a un grupo de familiares con una remera que decía: “Subirse a la Collineta”. Ante la pregunta del conductor, la invitada respondió: “Yo soy la mujer, veo que me están nombrando mucho porque en la tribu estaban preocupadas por la higiene de él. Me parece que ellas deberían conocer un poco más la mugre porque están muy preocupadas peinándose y están en un reality de supervivencia”.

Ante la tajante respuesta de la pareja de Martín “Colli” Collante, Juariu –una de las panelistas del programa– preguntó: “¿Te gusta como tratan a Colli en la tribu norte?”. Inmediatamente, la esposa del jugador, cuyo nombre es Daniela, dijo de forma fría: “No, para nada. Julieta lo trataba súper mal, él cocinaba y ella lo único que hacía era maltratarlo. Él te estaba cocinando y vos le dijiste ‘no digas sazonar a un cangrejo’. Está cocinando, te lo comiste y dijiste que estaba riquísimo”.

Además, la esposa de Colli comentó que le gustaría ver que él se una a Inés Lucero y que no le gustaba para nada cómo lo trataba Julieta Clemente antes de que sea eliminada de la tribu. Ante la acusación, la joven buscó defenderse: “Había roces como con todos. No me parece que lo tratara mal, me parece que es un hombre grande y se podría haber defendido en el caso de que alguien lo tratara mal. Sí es verdad que es con el que menos afinidad tenía. No lo trataba mal. Él es una persona solitaria, nunca lo excluímos”.

Durante su estadía en la isla, Colli se volvió el blanco de sus compañeras de tribu. Mientras Martín hacía un hoyo en la tierra, para crear un pequeño horno, Malena y Fiorella hablaban sobre la incomodidad que vivían en la paradisíaca zona del Tapón del Darién, uno de los puntos más inaccesibles del mundo, ubicada al norte de Colombia. “A mí me re cuesta entregarme del todo acá, porque yo en la vida real soy re coqueta, entonces acá tengo que soportar el olor a humedad. Trato de no repetir vestuario”, comenzó diciendo una de las jugadoras.

En la misma línea, Malena comentó: “Soy re coqueta, el pelo impecable, perfume. Acá no tenemos nada”. Sin embargo, Martín irrumpió dejando en claro su comodidad en este entorno: “A mí no me cuesta tanto. Es más, acá estoy re coqueto, porque en la vida real teniendo agua, ropa y todo, soy más croto... No me pongo desodorante. Me baño cada muerte de obispo”.

Un jugador de Survivor Expedición Robinson reveló un detalle sobre su higiene y causó la indignación de sus compañeras en la isla (Video: Telefe)

Al escuchar al participante, todas las presentes se mostraron sorprendidas. Con ánimos de indagar aún más, Malena le consultó: “¿Pero que en la vida real no usas perfume, shampoo, crema de enjuague?”. Fiel a su estilo, el farmacéutico explicó: “Crema de enjuague. Jamás. Shampoo, sí. Cuando me baño. Hay veces que parezco náufrago y ya me dicen ‘bueno, dale Martín, es momento’. Pero por ejemplo, esto nunca se peinó (refiriéndose a su pelo)”.

Desde lejos, Gabriel se metió en la conversación y le preguntó a las chicas si saldrían con un hombre así. Malena dejó en claro su postura y sus gustos: “A mí me gusta el hombre coqueto, bañadito perfumadito con rico olor”.

Por último, frente a cámara, Martín habló sobre su estilo de vida: “Mi personalidad per se ya es un poco desconectada, descontracturada. No me fijo si tengo que estar peinado y si tengo picaduras, como que estoy acostumbrado a ese estilo de vida medio salvaje”. En su presentación, el farmacéutico de 35 años se definió como una persona relajada. Lejos del espíritu competitivo de los demás, destacó que no ve al resto de los participantes como enemigos. Actualmente vive en el barrio de Villa Crespo, en la Ciudad de Buenos Aires.