Stefi Roitman y Ricky Montaner eligieron posar desnudos para celebrar un curioso aniversario

Stefi Roitman y Ricky Montaner posaron desnudos en sus redes sociales (Instagram)

Stefi Roitman y Ricky Montaner se convirtieron en noticia en las últimas horas luego de que compartieran, desde sus respectivas cuentas de Instagram, un posteo en conjunto. Se trató, ni más ni menos, de una foto en la que posaron desnudos para celebrar un importante aniversario en su relación.

“Felices 55 meses”, escribió ella en el epígrafe de la publicación, al tiempo que en la imagen se veía cómo la joven abrazaba desde atrás al músico, frente al espejo, y ambos miraban a la pantalla del celular que sostenía Roitman. Para corresponder la declaración Stefi, Montaner realizó un comentario al pie de la foto. “Primeros 55 mi amor”, dijo, esperanzado.

Roitman y Montaner se casaron el 8 de enero del 2022 en Argentina, en un campo de Exaltación de la Cruz en una ceremonia mixta -ella es judía y él es evangelista- con más de 400 invitados. La relación entre ambos nació en octubre de 2019 y se venía cocinando previamente a distancia y en el modo 2.0, como corresponde a los tiempos que corren. Aún no sabían que aquellos mensajes directos que intercambiaban por Instagram marcarían su historia de amor hasta que él dio el puntapié inicial. Lo hizo a través de la cuenta oficial del dúo que conforma con su hermano Mau: reaccionó a una historia de la actriz. Le envió un corazón, al que ella respondió con el emoji de las manos en forma de plegaria. Según dijo luego, lo hizo a modo de “agradecimiento”, además, no sabía cuál de los hijos de Ricardo Montaner estaba del otro de la pantalla.

El posteo con el que Stefi Roitman y Ricky Montaner celebraron sus 55 meses en pareja (Instagram)

A partir de ese momento, la influencer comenzó una nueva etapa junto al cantante. En diálogo con Teleshow, Roitman cómo es su “vida de casada”: “Todo hermoso , estoy feliz, estamos enamorados con proyectos. Casarnos fue como reafirmar nuestro amor y nos hizo crecer un montón”. Además, detalló cómo cambió su vida desde que conoció al cantante: “Esta Stefi es igual a la que siempre conocieron. Me siento crecida y más mujer, pero la esencia no cambia. En este mundo loco y esta travesía del amor y laburo, me siento la misma pero más madura”.

Semanas atrás, Roitman fue noticia al conducir un nuevo acto en conmemoración a las víctimas del ataque terrorista. Según comentó la actriz durante la ceremonia celebrada en la calle Pasteur, ella asistió a la mayoría de los homenajes de la mutual judía. Años atrás, incluso grabó un video, con otros jóvenes que nacieron el 18 de julio, en el marco de una iniciativa que buscaba transmitir todo lo que pasó aquel día a las nuevas generaciones, para garantizar que no quede impune hasta que finalmente se haga justicia. Así las cosas, horas después, la actriz contó sus sensaciones tras una particular jornada, dio detalles de su infancia y de la costumbre que tenía su familia ante esta fecha.

“Fue un día emocionante, recibí muchísimos mensajes, decidí aceptar esta invitación porque me pareció un honor, me daban muchos nervios. Todos los años he ido a los actos, siempre de alguna manera me acerco para formar parte. Este año se acercaron con esta propuesta. Al principio dije: ‘No voy a poder’. Nunca viví algo igual, se me quebró la voz”, comenzó diciendo Roitman en una charla con LAM (América).

Luego, la modelo continuó relatando cómo había sido su infancia y el apoyo que le dieron sus padres al crecer: “Por mucho tiempo mi mamá trató de no contarme tanto dolor, o cómo ella lo atravesó. Hace poco supe que antes de parir se enteró del atentado, los doctores trataban de que no se enterara antes de que yo saliera. Ella lo recuerda como el día más lindo de su vida. Fue muy fuerte, recién hace poco me confesó eso. De hecho, mi primer año de vida no lo festejamos el 18, yo siempre festejaba un poquito después, por respeto, lo sentimos de esa manera”.

Al mismo tiempo, Roitman comentó la lección que le dieron sus padres respecto a esta fecha: “Ella y mi padre me dijeron ‘a pesar del dolor vos trajiste vida y luz’. Crecí con esa responsabilidad que no es un peso para mí”.