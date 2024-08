Darío Barassi habló de su estado de salud: “Vamos acomodando la máquina”

Darío Barassi habló de su estado de salud (Video: Instagram)

Ya desde hace varios años, Darío Barassi se convirtió en uno de los conductores más queridos por todos. Y así lo demuestra cada tarde desde la pantalla de El Trece, cuando toma las riendas del ciclo Ahora caigo para divertir a la audiencia. Pero en los últimos días tuvo que frenar las grabaciones del programa por un problema de salud y hacerse una serie de chequeos médicos, por lo que permaneció en la institución por varias horas.

Días después, fue él mismo quien explicó cómo continúa evolucionando su estado. “Aclarando el escenario. Estamos ok y vamos a estar mejor. Gracias por la preocupación y el afecto”, comenzó el conductor en un posteo de Instagram. “Vengo de épocas complejas, con muchas alegrías y otros palos en la rueda difíciles de esquivar, vamos acomodando la máquina. ¡Sí se puede!”, escribió junto a un video.

“Me parece rarísimo salir a hacer un video y andar explicando, pero a veces las cosas se vuelven mucho más grandes de lo que son. Así que hago esto, porque la verdad es que ya no solo mi familia y mis amigos me escriben, sino gente que no conozco para darme el pésame y decirme que era obvio que te ibas a morir”, comentó irónico en el material audiovisual.

“No estuve en ningún momento internado, no estuve en una situación de salud excesivamente compleja, no pasó nada. Estaba haciendo el programa, me empecé como a sentir un poco mal, tuve como una sensación de inestabilidad, de mareo y pedí cortar. Me tomaron la presión y, como la tenía alta, me medicaron”, agregó. Por este motivo, Barassi pidió un día libre en el canal para hacerse chequeos médicos. “Hasta ahora, todos los resultados están perfectos. Falta que me den el Holter para saber si es un tema de hipertensión o no. En caso de tener eso, me medicaré y tomaré todos los recaudos necesarios para tener la mejor salud posible”, sostuvo.

El posteo de Darío Barassi mientras se hacía los estudios

Sin embargo, el conductor explicó que el malestar puede deberse a problemas derivados de la cervical. “Traté de ir mostrando con stories un ritmo de vida normal, porque me llegaban muchas consultas sobre lo que había pasado. Y en ningún momento estuve internado ni nada”, agregó.

Para finalizar, cerró con una reflexión y un agradecimiento: “Agradezco mucho la preocupación, espero que haya Barassi para rato, no solamente para ustedes, sino también para mi familia y para mí mismo. Y quédense tranquilos que hago todo lo que está a mi alcance para tener la mejor salud posible”.

Los días de Barassi en su hogar

El conductor debió colocarse un holter para medir su presión

A pesar de este control, el actor no permitió que empañe el festejo de cumpleaños de Inés, su hija menor, fruto de su matrimonio con Lucía Gómez Centurión, con quien además son padres de Emilia, sino que fue partícipe de la celebración y mostró un poco de la ambientación que eligieron junto a su esposar.

Cabe recordar que en marzo el conductor sorprendió con una noticia respecto de su salud, al revelar que debería alejarse de la conducción del ciclo debido a una operación que requería un estricto reposo tras su realización. Sin embargo, fueron dos finalmente las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió.

“La gran complicación que tengo es que el posoperatorio es intenso y tengo que estar 15 días aproximadamente muy en silencio”, explicó sobre la cirugía para extirpar un pólipo en sus cuerdas vocales. “Por eso lamentablemente no puedo seguir haciendo el programa. Me quedan igual algunos programas grabados pero a otros no llegué”, agregó entre la preocupación y la tristeza, contando que le dejaba la posta al Chino Leunis.