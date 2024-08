Virginia de Gran Hermano y su hija sufrieron un violento robo: “Nos cortamos con vidrios”

Virginia Demo contó cómo fue el violento robo que sufrió con su hija: “Nos cortamos con vidrios”

En las últimas horas trascendió una noticia que generó mucha preocupación en el mundo del espectáculo. La exparticipante de Gran Hermano 2023 Virginia Demo sufrió un violento asalto en la noche del jueves. La información trascendió al aire de LAM (América TV), donde contaron que le robaron la cartera en la zona de la calle Warnes cuando estaba junto a una de sus hijas.

Según la información del panelista Pepe Ochoa, la situación le provocó un shock al punto que tuvo un ataque de pánico y esperaron una ambulancia en un shopping de la zona para que la asistan. “Hoy no tuvieron función (de Legalmente Rubia donde Demo trabaja) porque Laurita (Fernández) me contó que suspendieron porque estaban todos hechos pelota”, agregó el conductor Ángel de Brito. “Le acaban de robar, estaba con su hija, la asaltaron, se llevaron la cartera y todo”, expresaron.

Si bien una vez que trascendió la información hubo mucho hermetismo y preocupación por la actriz, a las pocas horas ella se reportó en sus redes sociales y contó qué fue lo que le pasó en sus historias de Instagram. Ya más tranquila, Virginia se filmó en modo selfie y publicó un video relatando el siniestro que sufrieron ella y su hija Delfina..

“La verdad que estoy con mucha bronca porque nos robaron”, comenzó diciendo la actriz. “Estaba con Delfi en el auto y rompieron el vidrio del lado de ella. Se asustó un montón, nos cortamos un poquito cada una con todos los vidrios que estallaron”, sumó angustiada por el episodio y explicó cómo fue: ”Le robaron el celular que estaba puesto con un soporte con el GPS”.

Por último, Demo le aclaró a sus seguidores y a todos los colegas: “Quiero decirles que no tengo el celular por si se quieren comunicar conmigo los que tienen mis contactos de WhatsApp. Tengo mucha bronca. Por suerte estamos bien y sin celu. Por el momento tengo acá un celular viejo que lo uso con wifi nada más, así que besos y gracias por preocuparse”, concluyó la comediante.

Virginia le respondió a los que la critican

Virginia Demo respondió a las críticas tras su debut en la obra de Laurita Fernández

Hace un mes Virginia sorprendió al hacer su debut como actriz en el musical Legalmente Rubia. Sin embargo, no todo se dio como hubiera querido, y tras recibir críticas del ambiente, salió a dar una fuerte respuesta y defender su logro.

La ex GH asumió el papel de Paulette, la manicura de la protagonista Elle Woods, el icónico personaje interpretado por Reese Witherspoon en la película y que hace Laurita Fernández en la versión argentina. Entre las críticas, se destacó la de Aníbal Pachano, quien apuntó contra Demo en una charla con Socios del Espectáculo (El Trece): “No tengo la menor idea qué hace esta chica, hay una hermanitis dando vuelta, ojalá puedan demostrar que saben hacer cosas, porque si no es ocupar un espacio. Hay un mambo con los productores en el cuentito de los influencers, los influencers tienen que ser talentosos, y hasta ahora pocos han demostrado el talento”.

Lejos de buscar la polémica o salir al cruce de Pachano, Virginia eligió defender su logro y argumentar por qué había sido elegida: “El debut fue con los nervios lógicos de todo, porque no solamente fue un debut, que ya de por sí es un montón, sino que debuté en algo nuevo, porque yo hago stand up hace muchos años. Siempre el primer día que estrenas algo es así. Pero bueno, hoy fue como doble sentido”.

Respecto al prejuicio con el que deben luchar los participantes para ingresar al medio, la comediante dijo: “El prejuicio está y está bien. Y es lógico, hay un montón de artistas que podrían estar acá, que tienen una trayectoria, pero bueno, me eligieron a mí. Yo no iba a decir que no porque no tengo trayectoria. No tengo trayectoria en esto, tal vez en lo que es comedia musical o en una obra de teatro, pero yo hace 15 años que hago stand up, o sea que tengo escenario en eso. Entré a Gran Hermano, para que me conozcan y poder vivir de lo que me gusta. Pero las críticas están bien, las acepto. Es real que podría haber venido otra gente, pero me llamaron a mí y acá estoy”.