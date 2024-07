Virginia de Gran Hermano se defendió de las críticas tras su debut en Legalmente Rubia

Virginia Demo respondió a las críticas tras su debut en la obra de Laurita Fernández (El Trece)

Tras la final de Gran Hermano (Telefe), los participantes del reality intentan dar sus primeros pasos e instalarse como figuras en el medio. En esa búsqueda, Virginia Demo sorprendió al hacer su debut como actriz en el musical Legalmente Rubia. Sin embargo, no todo se dio como hubiera querido la comediante ya que, tras recibir críticas del ambiente, salió a dar una fuerte respuesta y defender su logro.

Este martes, la ex participante de Gran Hermano 2023 asumió el papel de Paulette, la manicura de la protagonista Elle Woods, el icónico personaje interpretado por Reese Witherspoon en la película. Pero no todos fueron aplausos para la humorista. Una de las figuras que se mostró más crítica fue Aníbal Pachano, quien apuntó contra Demo en una charla con Socios del Espectáculo (El Trece): “No tengo la menor idea qué hace esta chica, hay una ‘hermanitis’ dando vuelta, ojalá puedan demostrar que saben hacer cosas, porque si no es ocupar un espacio. Hay un mambo con los productores en el cuentito de los influencers, los influencers tienen que ser talentosos, y esos son muy pocos. Hasta ahora pocos han demostrado el talento”.

Al mismo tiempo, el director teatral criticó el show de la exjugadora: “El argentino tiene un problemita, no le gustan los cambios, no le gusta que la gente crezca o se transforme en otra cosa, esto es un claro ejemplo. Una persona que no está preparada para el teatro, ¿qué sabe esta chica? Divina, hace stand up, igual me aburrí con lo que vi. Es muy simpática, ojalá le vaya bomba”. En la otra vereda, lejos de buscar la polémica o salir al cruce de Pachano, Virginia eligió defender su logro y argumentar por qué había sido elegida: “El debut fue con los nervios lógicos de todo, porque no solamente fue un debut, que ya de por sí es un montón, sino que debuté en algo nuevo, porque yo hago stand up hace muchos años. Siempre el primer día que estrenas algo es así. Pero bueno, hoy fue como doble sentido”.

Anibal Pachano criticó la presentación de Virginia Demo (El Trece)

Respecto al prejuicio con el que deben luchar los participantes para ingresar al medio, la comediante dijo: “El prejuicio está y está bien. Y es lógico, hay un montón de artistas que podrían estar acá, que tienen una trayectoria, pero bueno, me eligieron a mí. Yo no iba a decir que no porque no tengo trayectoria. No tengo trayectoria en esto, tal vez en lo que es comedia musical o en una obra de teatro, pero yo hace 15 años que hago stand up, o sea que tengo escenario en eso. Tal vez no era conocida por eso entre Gran Hermano, para que me conozcan y poder vivir de lo que me gusta. Pero las críticas están bien, las acepto. Es real que podría haber venido otra gente, pero me llamaron a mí y acá estoy”.

Con tono calmo, y fiel a su estilo relajado, la comediante se expresó con respecto a las críticas de Pachano y confesó si lo invitaría a ver su presentación en la obra: “Ahora no, que espere a que tenga unas cuantas pasadas más por acá. Igual está bien, yo no me enojo con esas cosas. Es totalmente lógico lo que dijo. Es eso, me convocaron, dije que sí. Obviamente no me voy a perder la oportunidad porque hay otras personas que seguramente lo puede hacer mejor. Pero bueno, me convocaron a mí y yo lo voy a hacer muy bien. Por suerte salió muy lindo. Sé que va a salir muchísimo mejor”.

El debut actoral de la exparticipante de Gran Hermano se dio en una situación compleja ya que, tras la salida de Costa, el ambiente rebosaba de tensión. En su salida, la artista había destacado que le había llevado 25 años ocupar un papel en teatro como el Liceo. En ese sentido, la exjugadora resaltó que habló con la artista y aclaró su relación: “Eso lo aclaré con Costa. Bah, yo lo vi como lo dijo y la verdad que no lo dijo mal. Hablamos por Instagram, me mandó un audio diciéndome que no lo había hecho mal. Yo de hecho después lo vi y le dije que estaba todo bien. O sea, eso fue lo único que intercambiamos”.