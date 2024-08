Daniela Vera, la ex de Roberto Castillo, se presentó en televisión con una cinta en la boca: el motivo

Daniela Vera se presento con su boca tapada en TV (Video: Socios del espectáculo)

Desde principios de julio, cuando Cinthia Fernández confirmó su noviazgo con Roberto Castillo, comenzaron de inmediato las denuncias cruzadas de infidelidad por parte de la expareja del abogado, Daniela Vera Fontana y madre de sus dos hijas menores. Incluso, en los últimos días, la expareja discutió al aire en un programa de televisión. El abogado manifestó en ese momento su enojo al descubrir que se había filtrado información sobre los ingresos de su familia. “Eso es mentira. Y segundo, ¿cómo van a decir eso en televisión? Yo estoy caminando en este momento por Morón, me pueden secuestrar un familiar, es un peligro para las nenas”, expresó visiblemente alterado.

Apenas unos días después de ese cruce, Vera se presentó en Socios del espectáculo (El Trece), en lo que sería su primera aparición pública en un estudio de televisión. Sin embargo, sorpresa causó al verla con una cinta negra tapando su boca. Para desentrañar lo que estaba ocurriendo, Rodrigo Lussich comenzó a explicar: “Roberto Castillo inició el pedido de un recurso para que su ex, quien está acá en el piso y que ya estaba prevista su presencia para esta mañana, no pueda referirse a temas que los vinculan desde la vida de pareja, este divorcio y las hijas que tiene en común”.

Según detalló, en el escrito se refiere: “Se ordena a la demandada abstenerse de ventilar información confidencial obrante en dichos documentos, ya sea por sí o por terceros, como divulgar en medios gráficos, televisivos, radiodifusión o redes sociales, cualquier dato, imagen o circunstancia vinculada a con vida privada del actor, o sobre cualquier aspecto de su vida íntima, familia o hijas, como ha hecho en programas de televisión”.

Tras la lectura de los autos, se leyó la resolución de la medida cautelar que se conoce como “bozal legal” en la que se intima a Daniela Vera Fontana ”de abstenerse de manera inmediata y en lo sucesivo de difundir, divulgar, mencionar directa o indirectamente, referenciar, mostrar o exhibir por cualquier medio de comunicación o difusión masivo, referidos a Roberto Castillo y sus hijas”, a la vez que se la intima, en caso de incumplimiento, “a aplicarle una multa de un millón de pesos en favor del peticionante por cada difusión que haga”.

En medio de ese panorama, en charla con Teleshow, Castillo destacó: “Acá hay una medida cautelar que impide dar detalles y tampoco quiero que esto se vuelva un conflicto público por mis hijas. Cualquier padre sabe lo que necesitan sus hijos, que es salud, educación y alimento”.

A la vez, detalló que a su parecer “la exposición lo único que hace es poner en riesgo a todos, incluso a Daniela que es la madre de mis dos hijas. La exposición que se realizó en cuanto al monto, que hicieron ellos mismos, es un riesgo para todos”.

En aquella nota que hace hincapié el letrado, que fue emitida por A la Tarde (América) también fue acusado de ser un padre ausente. A esto, él respondió con vehemencia: “Yo tengo teléfono, soy un papá responsable, y sé lo que gastan mis hijas. Si la doctora, en vez de llamar a la televisión, me hubiera llamado a mí, no hubiese tenido que esperar una resolución judicial. En reiteradas ocasiones les pedí los documentos de mis clientes, no tuve acceso y ya lo denuncié en el Colegio de Abogados, y lo utilizan para obtener una prueba ilegal. Manipularon y dieron vuelta toda mi oficina. Yo ahora tengo demanda de daños y perjuicios y ahora mis hijas van a padecer eso, porque la doctora es una bruta que no levanta el teléfono y no me llama. Tengo cinco demandas por daños y perjuicios por lo que hizo”.