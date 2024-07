Las fotos de Charo, la hija de Andrés Calamaro y Julieta Cardinali, junto a su novio de vacaciones en Miami

Charo Calamaro, hija de Andrés y de Julieta Cardinali, junto a su novio Luca Berman (Instagram)

El 12 de enero del 2007 nació Charo Calamaro, hija de Andrés Calamaro y Julieta Cardinali. Aquella relación entre el ídolo del rock argentino y la actriz de éxitos televisivos como Verano del 98 había comenzado a mediados de 2005, se casaron en julio de 2010, pero en diciembre de aquel año se terminaron separando por supuestas infidelidades que habrían sido cometidas por El Salmón.

Nada de estas turbulencias detuvo el crecimiento de la joven Charo, quien este año llegó a sus 17 años, algo que fue largamente celebrado por su madre en las redes sociales. Y ahora, fue ella misma quien decidió blanquear en sus redes sociales que está de novia con un joven llamado Luca Berman. La relación no es reciente y viene de varios meses, algo que se puede notar en los perfiles públicos de ambos alojados en Instagram. El detalles es que Calamaro publicó, casi en paralelo con él, un álbum de fotos en donde se los ve disfrutando de las playas y las tiendas de ropa de Miami.

Luca Berman, novio de Charo Calamaro, con bolsas de indumentaria luego de un día de compras (Instagram)

Además del relax playero y de la oportunidad de hacer compras, los jóvenes estuvieron alentando por la Selección Argentina de Fútbol en la reciente Copa América, la cual terminó obteniendo el equipo dirigido por Lionel Scaloni tras la final contra su par de Colombia. Es que además de presentarse en las redes como dj, Luca es fanático del fútbol y trabaja en una empresa de representación de futbolistas que maneja su padre, Hernán Berman. La empresa tiene a cargo a más de 50 futbolistas y tiene mucha influencia sobre River Plate (equipo del que padre e hijo son hinchas), ya que tiene en su cartera a jugadores como Manuel Lanzini, Facundo Colidio e incluso el recién llegado Adam Bareiro, entre otros.

En el álbum de fotos que publicó Charo en el feed de su Instagram, al cual le agregó el emoji de corazoncito rojo como único epígrafe, se ve la claridad turquesa de la costa de la ciudad estadounidense, a la pareja compartiendo un mate y un abrazo, un vistazo a un perchero a una tienda de ropa y una caminata de ella por las calles de la ciudad estadounidense. Luca, agradecido por el gesto, le devolvió a su novia la gentileza publicando dos corazones rojos en los comentarios.

Charo Calamaro y Luca Berman, muy mimosos (Instagram)

Por su parte, Berman subió a su perfil de Instagram su propia versión de las vacaciones con su novia y subió fotos en la que se los ve abrazados bajo la luz de la luna, otra foto en la que ambos lucen camisetas de la Selección Argentina y otra más en la que aparecen sentados en un restaurante. “Te amo”, le escribió ella, cariñosa, en los comentarios de la publicación.

Entre tanta virtualidad, hay un detalle llamativo: Luca sigue en Instagram a sus dos suegros y si bien Cardinali le devolvió el “follow”, Andrés todavía no. Algo que no significa demasiado en sí mismo, dado que Calamaro le da un uso “profesional” a su perfil en esta red social, describiendo las sensaciones después de un show y para difundir sus próximas actuaciones en vivo.

Julieta Cardinali y Charo Calamaro, la hija que tuvo junto a Andrés (Instagram)

En una entrevista que realizó con María Laura Santillán para Infobae, Julieta Cardinali se había referido a la relación con Charo. “Yo me considero una muy buena madre porque aprendí de una muy buena madre, tuve una base muy fuerte. Yo le dije a mi mamá: ‘Si soy una cuarta parte de lo que vos fuiste conmigo, yo ya estoy feliz…'. Y ella me dijo: ‘Lo vas a ser porque aprendiste de mí'”. En ese sentido, había hablado sobre la particular etapa que está atravesando ella: “Acaba de empezar la adolescencia… ¿Se pueden devolver? Me pasa que todas las etapas tienen algo divertido, no soy tan nostálgica. Pero es cierto que la adolescencia es más cruel porque te dejan más de lado”.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que ella comenzó su carrera a los 14 años, Julieta fue contundente sobre la posibilidad de que su hija trabaje en los medios: “Yo no la dejaría ni loca. Tengo la teoría de que mi mamá no supo decirme que no porque después lo sufrió. Pero salí bastante bien. No sé si no la dejaría a Charo”. Y definió la personalidad de la joven. “Escucha muy buena música, que tiene que ver con su papá. Tiene un oído muy refinado, y le gusta mucho la moda como la mamá. Es una mezcla y es muy personal al mismo tiempo. Tiene su impronta”, definió.