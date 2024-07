La reacción de Cinthia Fernández luego de la fuerte discusión al aire de Roberto Castillo con su exesposa

La fuerte discusión de Daniela Vera y Roberto Castillo al aire (A la tarde. América)

Desde que Cinthia Fernández confirmó su noviazgo con Roberto Castillo, la relación no para de crecer, tal como lo manifiestan públicamente. Sin embargo, en el medio ambos tuvieron que hacerle frente a las denuncias cruzadas de infidelidad y legales por parte de la expareja del abogado, Daniela Vera Fontana y madre de sus dos hijas menores. En las últimas horas, Castillo y su ex discutieron al aire en un programa de televisión, y luego tuvieron un romántico intercambio de palabras en el mundo virtual.

Allí, Roberto publicó una foto abrazado a Cinthia Fernández y junto a la imagen, escribió: “Te amo”. A lo que ella le contestó de manera romántica: “Mi amor, te amo. Y sos un hombre y un papá increíble. Siento orgullo de tener a mi lado alguien como vos”, señaló la bailarina. En menos de 24 horas, el posteo tuvo más de 19 mil me gusta y cientos de comentarios donde los internautas lo respaldaron por su relación con la panelista de LAM (América TV).

El romántico posteo que Roberto Castillo le dedicó a Cinthia Fernández

El cruce entre Castillo, su exesposa y su abogada

Este viernes, Castillo y Fontana vivieron un incómodo momento cuando los cruzaron telefónicamente al aire en A la Tarde, programa que conduce Karina Mazzocco por América TV. En primer lugar, el abogado se enojó porque del otro lado filtraron que él y su familia tienen ingresos de 50 mil dólares mensuales. “Eso es mentira. Y segundo, ¿cómo van a decir eso en televisión? Yo estoy caminando en este momento por Morón, me pueden secuestra un familiar, es un peligro para las nenas”, comenzó diciendo el letrado indignado.

“Yo tengo teléfono, soy un papá responsable, y sé lo que gastan mis hijas. Si la doctora, en vez de llamar a la televisión, me hubiera llamado a mí, no hubiese tenido que esperar una resolución judicial, porque mis hijas…”, remarcó, ya que Daniela lo acusó de ser un padre ausente.

En ese momento intervino Patricia Martínez, abogada de Vera: “Doctor, yo no tengo que llamarlo a usted, yo tengo que preservar los alimentos de las menores…”, pero Roberto la interrumpió a los gritos: “Si a ella le interesa el bienestar de las menores no construye una fábula como la que construyó. Incluyo, invitándola a Daniela a cometer un ilícito penal de retención indebida”.

“En reiteradas ocasiones les pedí los documentos de mis clientes, no tuve acceso y ya lo denuncié en el Colegio de Abogados, y lo utilizan para obtener una prueba ilegal. Manipularon y dieron vuelta toda mi oficina. Yo ahora tengo demanda de daños y perjuicios y ahora mis hijas van a padecer eso, porque la doctora es una bruta que no levanta el teléfono y no me llama. Tengo cinco demandas por daños y perjuicios por lo que hizo”, comentó Castillo indignado.

La respuesta de su colega no se hizo esperar: “Yo no soy bruta, doctor. El bruto es usted, que dice que lo emboscaron. Usted sabe de lo que estoy hablando, usted es abogado. Usted sabe lo que es un alimento provisorio, eso es ser bruto. Lo que hice yo fue ganarle de mano, por eso está enojado”, expresó Martínez, y cerró en el mismo tono, ante el estupor del panel y la conductora: “Usted subestimó a Daniela y le mandó abogados amigos suyo, diciéndole que la abogada que tenía era un desastre, y la invitó a tomar un café para resolver esto en desigualdad de condiciones porque usted es abogado y ella no. Con todo respeto, me llama la atención que usted, siendo abogado, diga eso”.