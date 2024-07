La cruel trampa que le hicieron los participantes de Survivor Expedición Robinson a una integrante de su grupo

La cruel trampa que le hicieron los participantes de Survivor a una integrante de su grupo

El día a día se vuelve cada vez más difícil para los participantes de Survivor Expedición Robinson(Telefe) y ambos grupos enfrentan turbulencias a poco de haber iniciado la competencia. A pesar de los triunfos que fueron logrando en desafíos físicos, los desacuerdos y conflictos dentro de cada grupo empiezan a aparecer.

Tanto los participantes de la tribu Norte como de la Sur, comenzaron a mostrar signos de división interna. Las disputas entre los integrantes se intensificaron y se manejaron a través de alianzas, traiciones y complots, lo que afectó notablemente la unión del grupo.

En la edición de este jueves, por ejemplo, algunos participantes de la tribu Sur (color amarillo) crearon un falso ídolo de inmunidad para despistar al resto de los competidores. Según explicó en el primer programa Marley conductor del ciclo, este objeto ”es un pequeño collarcito con una piedrita que va a estar escondido en algún lado y para descubrirlo van a encontrar pistas o no”.

“Es algo que no te conviene compartirlo con nadie y es algo que nadie se lo puede robar (...) el ídolo de inmunidad se puede jugar acá (en el concejo)”, expresó el conductor del reality confirmando que este objeto es un beneficio individual y que durante la competencia no se puede contar pero luego cuando todos van al sector de nominación si, por ejemplo, un participante que lo encuentre se da cuenta que lo están votando muchos compañeros, en ese momento hace uso del collar y los mismos quedan anulados.

Los miembros de la tribu Sur crearon un ídolo falso para que, justamente, el que lo encuentre crea que tiene un poder que en verdad no tiene, lo que provocará internas y desestabilizará a uno de ellos. Mientras tanto, Eugenia sí descubrió el lugar del original y ya lo tiene en su poder aunque no le puede avisar al resto de los competidores.

El polémico comentario de una participante sobre la identidad de una compañera trans

Cabe destacar que este no fue el único episodio que ocurrió entre los participantes. Por ejemplo, en un momento de enojo, tras la dura derrota de su equipo, una jugadora hizo un polémico comentario sobre la identidad de género de una participante rival. En un intento por explicar el mal desempeño de su grupo, Malvina apuntó contra Inés.

Todo sucedió hace unos días cuando ambas tribus afrontaron el quinto desafío de inmunidad. En medio de un clima húmedo y caluroso, los equipos debieron trasladarse a la costa de la isla del Tapón de Darién, ubicada en la zona norte de Colombia. Allí, los jugadores debían asumir distintos roles para rescatar una serie de bloques del mar, trasladarlos por un riel de madera y formar un rompecabezas.

Survivor Expedición Robinson (Captura de Pantalla)

“Los chicos decían que los otros llevaban de a un bloque, por la chica que es trans, Inés. Pero bueno, es trans, convengamos. No nos vamos a engañar entre gitanos. Tiene más fuerza, tiene la fuerza de un hombre, de un varón”, comenzó diciendo la integrante del equipo amarillo a cámara. Luego, la participante continuó hablando e hizo una comparación con su rival: “Es como si yo me vistiera de hombre, tengo la sensibilidad de una mujer. Por más que me la dé de hombrecito. Es una realidad”.

De la otra vereda, Fiorela comentó cómo había sido la división de tareas en el grupo rojo: “Pusimos a Julia armar al rompecabezas. Ella es ideal, mental y súper práctica para eso. Y la pusimos a Ine, que individualmente hace las cosas muy bien, para que lleve y traiga las piezas. Salió redondo, increíble”.