Impacto en Survivor Expedición Robinson: uno de los participantes más queridos fue eliminado de la competencia

Durante la emisión de este lunes en Survivor Expedición Robinson (Telefe) se conoció quién es el nuevo eliminado del reality show de convivencia. Se trata del tercer participante del ciclo que conduce Alejandro Marley Wiebe que abandona la isla desde que inició el programa el pasado lunes 15 de julio.

El equipo rojo tuvo que ir al concejo tribal y decidir por medio de votación quién sería el eliminado. La única participante que no podía ser nominada es Inés, ya que horas antes logró ganar la inmunidad individual por la que compitió todo del campamento Norte.

Luego de la votación, el participante que recibió más votos en contra fue Martín, alias Lobo o Bomber, dado que es bombero rescatista, con 7 puntos en contra. En tanto, Gabriel tuvo tres nominaciones en contra.

La historia que une a dos participantes de Survivor: ella es sobreviviente de Cromañón y él fue bombero rescatista ese día (Telefe)

Luego de conocer que fue el nuevo eliminado de la competencia, Martín se despidió de sus compañeros de equipo. “A full, para arriba. Y mañana los quiero ganadores, eh. Nos vemos afuera, sépanlo. No se olviden de que son mis pollitos”, les dijo a todos. “Te lo digo yo, pero va en nombre de todos: conocerte para nosotros fue un regalo. Creo que tu presencia en el equipo nos recordó a cada uno de nosotros a alguien de nuestras vidas. Por momentos fuiste como un padre para nosotros, por momentos un amigo, por otros momentos, un maestro. Si hay algo en lo que coincidimos es que sos lo más parecido a un súper héroe que hemos conocido. Te queremos mucho, y te deseamos un buen regreso a casa”, resumió Fiorella.

“Gracias, chicos, los espero con un asado”, respondió Martín y se despidió de todo el grupo. “Me llevo de esta experiencia todo. La verdad, todo. Más que nada, el grupo humano, que fue extraordinario”, agregó Bomber en backstage.

Conmovedor momento en Survivor: el abrazo de Giselle con Lobo, unidos por la tragedia de Cromañón

Bomber fue protagonista de un emotivo momento en la competencia luego de que Giselle Margaroni, integrante del Campamento Sur, develara que es sobreviviente de la tragedia de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004. A la vez, se supo que él había sido uno de los rescatistas en aquella fatídica noche en la que murieron 194 personas.

Tras un juego, Marley destacó la labor del bombero retirado y ambos enumeraron algunas tragedias en las que el hombre trabajó rescatando víctimas. “Gracias de parte de todos por ayudar en esos momentos. Es una tarea realmente dificilísima”, le dijo Marley a Martín adelante del resto de los competidores quienes lo aplaudían enérgicamente. Fue en ese momento cuando Giselle pidió la palabra y reveló lo que le generó haberse enterado de ese tema. “Te quería interrumpir un segundo (le dijo al conductor) la verdad estaba concentrada en el juego antes y no escuché bien lo que habías dicho. Yo soy sobreviviente de Cromañón y sé que vos fuiste bombero rescatista. Sólo quería abrazarte porque yo estoy viva por vos”, comentó emocionada y con lágrimas en sus ojos, al momento en el que ambos se estrecharon entre sus brazos.

Por su parte, la concursante agregó: “En el momento en que dijo que era bombero no caí, estaba tan concentrada en ganar y tan concentrada en el juego que me quedé en eso. Después me cayó la ficha. Por eso, sentí ganas de abrazarlo, de hablar. Me encantaría en algún momento poder charlar con él”, agregó.

Finalmente, la participante del grupo amarillo concluyó: “Somos una salvada y un rescatista. Lo mío fue muy heavy porque estaba adelante de todo. Me costó un montón salir. Los bomberos dejaron todo y hay muchos que dejaron la vida por tratar de salvar a otra gente. Ellos tienen una labor tremenda”, concluyó agradeciéndole a Martín quien también se mostró emocionado por sus palabras.