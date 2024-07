El conmovedor abrazo de dos participantes de Survivor Expedicion Robinson al enterarse de una coincidencia que marcó sus vidas

La historia que une a dos participantes de Survivor: ella es sobreviviente de Cromañón y él fue bombero rescatista ese día (Video: Survivor Expedicion Robinson, Telefe)

Survivor Expedición Robinson fue el primer reality show que conoció la Argentina en el 2000, y regresó este lunes a la pantalla de Telefe para reemplazar a Gran Hermano 2023. La competencia tiene a Marley en la conducción y en su debut presentó a los 25 participantes que tendrá esta temporada. Además de los juegos y las experiencias de supervivencia que atraviesan los jugadores, también se muestras vivencias de compañerismo y afecto.

La emisión de este miércoles tuvo un conmovedor momento cuando la participante Giselle Margonari, que es integrante del Campamento Sur contó que ella es sobreviviente de Cromañón, y se enteró que Martín Lobo, que es otro de los competidores miembro del Campamento Norte es bombero retirado y fue rescatista el día de la tragedia en 2004.

“Gracias de parte de todos por ayudar en esos momentos. Es una tarea realmente dificilísima”, le dijo Marley a Martín adelante del resto de los competidores quienes lo aplaudían enérgicamente. Fue en ese momento cuando Giselle pidió la palabra y reveló lo que le generó haberse enterado de ese tema. “Te quería interrumpir un segundo (le dijo al conductor) la verdad estaba concentrada en el juego antes y no escuché bien lo que habías dicho. Yo soy sobreviviente de Cromañón y sé que vos fuiste bombero rescatista y nada, sólo quería abrazarte porque yo estoy viva por vos”, comentó emocionada y con lágrimas en sus ojos, al momento en el que ambos se estrecharon entre sus brazos.

El abrazo de dos participantes de Survivor: ella es sobreviviente de Cromañón y él fue bombero rescatista ese día

Por su parte, la concursante agregó: “En el momento en que dijo que era bombero no caí, estaba tan concentrada en ganar y tan concentrada en el juego que me quedé en eso. Después me cayó la ficha. Por eso, sentí ganas de abrazarlo, de hablar. Me encantaría en algún momento poder charlar con él”, agregó.

Finalmente, la participante del grupo amarillo concluyó: “Somos una salvada y un rescatista. Lo mío fue muy heavy porque estaba adelante de todo. Me costó un montón salir. Los bomberos dejaron todo y hay muchos que dejaron la vida por tratar de salvar a otra gente. Ellos tienen una labor tremenda”, concluyó agradeciéndole a Martín quien también se mostró emocionado por sus palabras.

El desafío que cambió la supervivencia

El desafio que cambio la supervivencia en Survivor Expedicion Robinson

Además del emotivo momento, durante la emisión de este miércoles hubo un desafío que cambió la supervivencia de los participantes: uno de los equipos recibió un beneficio para mejorar su alimentación. Es decir, Marley les anunció a los competidores que el ganador de este desafío a partir de ese instante podía hacer uso de una máscara para bucear, y un arpón - que es una caña con anzuelo de pesca - para poder conseguir proteínas y comer mejor en la isla.

Los concursantes tuvieron que utilizar la fuerza y la coordinación para superar el juego en donde tenían que transportar unas cañas de bambú para armar una estructura en el agua y, por último, encender una antorcha en altura. El equipo Norte se convirtió una vez más en el ganador llevándose el premio y dejando así al Sur, vestidos de amarillo, en segundo lugar.

Braian, el primer eliminado de Survivor

Braian Zárate de Survivor extraña a su hijo

Braian Zárate siente que el sueño se le terminó demasiado pronto. El joven de 28 años, oriundo de Villa Fiorito, fue el primer eliminado de Survivor Expedición Robinson. En total estuvo tres días compitiendo en la isla, más otros cinco de aclimatación. Lo que más lamenta no tiene que ver con la imposibilidad de explotar más la visibilidad mediática, tampoco de haber perdido un potencial camino a la fama; sino la chance de darle un futuro mejor a su familia, que se esfumó después del primer concejo de eliminación.

En diálogo con Teleshow, el joven se hace cargo de todas sus decisiones. Más que poner excusas, ofrece explicaciones de su breve, pero intensa participación en el concurso. Con nueve votos, el concejo tribal de eliminación lo expulsó de reality de Telefe por mayoría abrumadora. Al otro lado del teléfono, su voz suena firme y sus testimonios convincentes. Son sus primeros pasos como figura mediática y los transita con un aplomo que lo sorprende, aunque ya tiene su propio escudo: “Trato de entrar a redes, vi que me estaban liquidando un poco, así que por el momento finjo demencia”, dijo, entre risas.