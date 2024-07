Fede Bal y su novia Flor Díaz entre rumores de crisis de pareja: la palabra de la bailarina

Los rumores señalaron una crisis en el vínculo amoroso (Video: El Ejército de la Mañana - Bondi Live)

A fines de noviembre pasado, Fede Bal se sinceró y reveló que le había dado una nueva oportunidad al amor, a tan solo meses de su escandalosa ruptura con Sofía Aldrey. Flor Díaz logró conquistar al actor rápidamente y, desde ese momento, le dio rienda a sus sentimientos sin filtro alguno. Si bien todo parecía ir encaminado, lo cierto es que en las últimas horas comenzaron a surgir rumores de crisis en su relación, a lo cual la influencer le respondió a Teleshow.

“Estamos juntos”, le confió la joven a este medio luego de que surgieran las versiones de crisis en la pareja. Respecto a cómo se habrían originado, ella explicó que no tenía “ni idea”, pero que no se encuentra separada del hijo de Carmen Barbieri, con quien se lo pudo ver en innumerables oportunidades juntos a través de las redes sociales.

Cabe mencionar que la noticia comenzó a tomar notoriedad luego de que Fefe Bongiorno, miembro del equipo de El Ejército de la Mañana (Bondi Live) lo mencionara en la emisión de este martes. “La pareja que está en crisis, al borde de la separación son Fede Bal y su novia Flor Díaz, te juro. Te cuento el cuento… ¿Cómo me entero de esta información? Yo no lo conozco a él ni a ella, no soy del entorno. Este cuento me lo contó una persona que los vio en una situación…”, comenzó el periodista al aire.

La pareja comparte viajes juntos en sus redes sociales (Instagram)

“Fede grababa su programa de viajes, la semana pasada estuvo en Esquel, subió material, ahí se la llevó a su querida Flor. Por lo que entiendo, fue un poco conflictivo el viaje, discutieron un poco, se subieron al avión, esto me lo cuenta alguien que estaba ahí. Ellos discutieron muy fuerte y él le dice que la relación no daba para más. Ella lloraba, lloraba, no paraba más y él tenía una actitud de que estaba ya harto, ya no se la seguía tanto y no tenía ánimos de discutir”, explayó el panelista, quien aseguró que la joven se encontraba “muy angustiada” durante esa situación que tuvo lugar días atrás, aunque luego la mujer refutó esta versión.

La confirmación del romance

El animador dio a conocer a su nueva pareja (Video: LAM - América)

Su relación trascendió a fines del año pasado, cuando Bal fue consultado en una nota con LAM (América) sobre una supuesta nueva relación. En un principio, intentó desentenderse de la influencer y le aseguró al ciclo de espectáculos que “nada que ver”, que no se encontraba saliendo con ella. Sin embargo, las especulaciones llegaron a tal punto que él no tuvo más opción que contar que se encontraba de novio con la bailarina, lo cual confirmó a través de un mensaje de WhatsApp.

“No quiero que me vinculen con gente que nada que ver”, lanzó el presentador de Resto del mundo (El Trece). Además, confirmó que la mujer que aparecía en su fondo de pantalla era su flamante pareja, a quien luego enseñó en su cuenta de Instagram.

Con ánimos de hablar más sobre Flor, el actor dio más detalles sobre ella durante una emisión de Socios del Espectáculo (El Trece). En ese marco, Bal volvió a confirmar que estaba de novio y le puso hincapié a la importancia que le daba a esta relación amorosa. “Trato de cuidarlo lo más que se pueda, trato de no exponerlo de más. No conté nada a nadie, trato de que no se hable más de lo que conté viste... la conozco del medio, es una gran bailarina, una mujer del medio, y coincidimos en algunos momentos fuera del país siempre y yo viajo mucho por mi trabajo y por momentos pudimos vernos y generar un vínculo muy hermoso”, explicó en ese entonces.