Las vacaciones de Silvina Escudero en Brasil: playa, baile y un look que despertó un especial recuerdo

Silvina Escudero en la Brasil de vacaciones

Silvina Escudero se alejó del frío de Buenos Aires y viajó al calorcito de Brasil para descansar en sus increíbles playas. Para tal fin, la bailarina eligió como destino la ciudad de Maceió y, a través de sus redes sociales, compartió fotos y videos de su estadía en el país vecino.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores, Escudero se mostró en diferentes playas luciendo bikinis de todos los colores y texturas. En ese contexto, por ejemplo, aprovechó para hacer un challenge bailando con el mar de fondo. También se la vio disfrutando de una sesión de masajes en el hotel donde se hospedó y recorriendo el centro de Maceió.

Como si fuera poco, confesó el detalle romántico que le hizo su marido, Federico. “Hoy hace dos años nos comprometíamos con mi marido en Palma”, comenzó diciendo la bailarina y sumó: “Hermosa sorpresa que me hizo. Y aunque no lo puedan creer, de casualidad, me puse el mismo vestido y el mismo sombrero”, comentó para marcando la coincidencia junto a una imagen en la que luce el outfit que menciona.

Silvina Escudero de vacaciones en Brasil

Cabe resaltar que su marido, con quien se casó en el 2022, no es mediático ni trabaja en el ambiente, por lo que mantiene un perfil muy bajo alejado de la fama y la exposición. Incluso, cuando Silvina Escudero habló de la pérdida de su embarazo de cuatro meses, él también se mantuvo al margen y no quiso hacer declaraciones.

Ella, en cambio, sí. A principios de mayo, en su visita al programa de Mirtha Legrand, abordó abiertamente esta dolorosa situación. “Silvina, ¿pasaste un momento muy difícil últimamente?”, preguntó la conductora. Con lágrimas en los ojos, Escudero volvió a contar que perdió un embarazo de tres meses y medio. “Con mi marido estamos hace cinco años y medio en la búsqueda. Hay personas a las que les es fácil y a otras que no”, dijo y relató cómo esta experiencia la afectó profundamente, a pesar de ser una mujer positiva y enérgica.

”Me costó un montón y estuve muy triste. Mi pareja también, por supuesto”, agregó. Al tiempo que destacó la importancia de hablar sobre el duelo por la pérdida gestacional, un tema tabú que afecta a muchas parejas. “Mi Instagram ha explotado de mensajes de parejas que han pasado por esta situación tan dolorosa. Es un duelo silencioso y solitario, porque no se habla”, expresó.

Silvina Escudero disfrutó de una sesión de masajes en Brasil

En ese contexto, la bailarina reveló que durante meses no pudo hablar sobre su pérdida sin sentirse en la más profunda tristeza. “Es la vida de cada uno y hay situaciones trágicas, pero a pesar de todo lo que me sucede, soy agradecida y siempre sigo luchando por mis sueños”, afirmó con sensibilidad.

Sobre la revelación de la noticia, Escudero reconoció la discreción de Ángel de Brito, quien respetó su deseo de mantenerlo en privado hasta que ella estuviera lista para compartirlo. “Cuando pasó a ser una tragedia, también lo respetó. Él se encargó de contarlo porque yo no tenía las palabras ni la fuerza para hacerlo”, destacó.

Luego, en un mensaje de solidaridad, Escudero envió un abrazo a todas las parejas que atraviesan una situación similar. “Si uno no lo atraviesa, no sabe lo difícil que es. Vuelvo a decir que es un duelo muy personal y muy privado, pero es la vida”, concluyó.