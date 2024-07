Manzana de Gran Hermano sufrió un doloroso accidente en la nieve durante su estadía en Bariloche

Manzana fue a la nieve y tuvo un accidente (Video: IG/@manzanask)

El exjugador de Gran Hermano 2023, Manzana, sigue activo en la vida pública tras su participación en el reality. A sus actividades de streaming y música, se suma un nuevo rol como embajador de una empresa que organiza viajes de egresados. Su reciente estadía en Bariloche, sin embargo, no estuvo exenta de incidentes, volviéndose viral por un accidente en la nieve.

El joven de 24 años viajó a esa ciudad para acompañar a distintos grupos de alumnos y generar contenido para sus redes sociales. En una de estas actividades, sufrió un fuerte golpe durante una sesión de “culipatín”, una popular actividad en la nieve. El incidente fue captado por uno de los coordinadores, quien grabó el momento en el que Manzana se lanzó con cierto temor, advirtiendo en cámara: “Me da mucho miedo”.

El video muestra a Federico Arias intentando frenar con los talones como le indicaron, pero sin éxito. El impacto final fue considerable y la protección al culminar el trayecto no fue suficiente para evitar que su cuerpo fuera lanzado unos centímetros por el aire. Este accidente generó preocupación entre sus seguidores, quienes rápidamente manifestaron su inquietud en las redes sociales.

Pese a lo aparatoso del golpe, el exparticipante de Gran Hermano se encargó de tranquilizar a sus seguidores: “Tranqui, estoy bien. Gracias por preguntar, los quiero”. Afortunadamente, el incidente no le causó daños graves, permitiéndole continuar con sus actividades en Bariloche sin mayores problemas, aunque con algunos dolores en el cuerpo sin importancia.

Federico Farías, conocido artísticamente como Manzana, compartió emociones y lágrimas en su paso Gran Hermano, al revelar el camino que tomó para alcanzar sus sueños y superar la pérdida de su padre. Durante un momento íntimo del programa, emitido en el segmento de la tarde, sus compañeros debieron consolarlo en un gesto de afecto colectivo.

Antes de alcanzar la fama como streamer y cantante de RKT cumbia, dejó su Tucumán natal para buscar nuevos horizontes en Buenos Aires, un salto de fe personal que le significó enfrentar retos y superar la adversidad emocional; en especial tras la muerte de su padre cuando tenía tan solo 16 años, tal como él mismo reconoció previo al ingreso a la casa.

“Cuando me llegó el éxito fue porque me atreví a dejar mi vida pasada de Tucumán, siendo un chico, y vine acá a Buenos Aires en busca de un sueño. Y solamente confiaba en mí y era lo único que podía hacer, si no, no lo iba a lograr. Por eso recalco la confianza en uno mismo”, arrancó.

“También me tocó pasar el peor momento que es perder a un integrante de la familia. Por ejemplo, a mi papá a los 16 años. De eso también surgieron muchas culpas, que hasta el día de hoy seguramente no las haya superado”, siguió con la voz entrecortada, mientras sus compañeros escuchaba cada una de sus palabras con un respetuoso silencio.

La muerte de su padre fue el instante clave, era el hombre “que lo ayudaba a crecer”, como él mismo lo graficó, y al ser el más chico de los hermanos debió cargarse al hombro con la responsabilidad de asumir un nuevo rol: “Yo, siendo el menor, más allá de mi hermano mayor, sentía que tenía que ser el hombre de la casa. No digo que él no lo fuera, pero siento que cuando se fue mi papá quizás esa tarea me tocaba mí”.

La historia previa a Gran Hermano de Farías incluye su evolución, desde hacer streamings en su habitación hasta convertirse en una figura reconocida en el ámbito digital y musical. Su primer éxito en la música, “Que a pasao”, se viralizó rápidamente en YouTube, un logro que siguió ampliándose con colaboraciones destacadas y un creciente número de seguidores que hoy superan los 300 mil en su canal.

Su presencia y popularidad en plataformas como Twitch y TikTok consolidaron su carrera antes de entrar al reality, lo que provocó el reconocimiento inmediato por parte de otros participantes al ingresar a la competencia.