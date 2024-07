El mal momento de la madre de Camila Homs por el incendio del edificio donde vive: “Estoy desesperada”

Se incendió la casa de la mamá de Camila Homs (Video: Socios del Espectáculo, El Trece)

El pasado fin de semana, Liliana Fontán, la mamá de Camila Homs atravesó un difícil momento en su casa. Todo comenzó con un incendio que se produjo en la sala de máquinas del edificio donde vive en Puerto Madero. En ese momento, varias dotaciones de bomberos se acercaron hasta la vivienda de varios pisos para controlar el fuego que se había provocado.

Si bien no se registraron víctimas fatales ni heridos, se cortaron los suministros de agua y de electricidad. En ese contexto, la mamá de la modelo se comunicó con Socios del Espectáculo (El Trece) para hacer pública la situación y lograr que restablezcan estos servicios elementales. La mujer, quien es dueña de una vinoteca en la ciudad de Buenos Aires, no se encontraba presente en su departamento en el momento del siniestro, porque había ido a visitar a su otra hija.

El periodista del ciclo de El Trece, Matías Vázquez, relató que Fontán se había comunicado con él durante el día domingo para contarle lo sucedido. “Me dijo que estaba desesperada”, afirmó el panelista. El motivo del llamado de la mamá de Homs fue debido al corte de los servicios de luz y gas. “Estoy viviendo una pesadilla, se está incendiando mi edificio en Puerto Madero”, fue uno de los mensajes que Liliana le envió al periodista del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. “Se enteró de que va a estar casi un mes sin luz ni agua”, sumó el periodista al respecto.

“Cuando me llamó me pidió hacer algo con los bomberos”, agregó Vázquez, quien admitió que no sabía por qué razón se había comunicado con él. Más adelante, fue otra de las panelistas quien dio detalles acerca del edificio de departamentos en el que vive Liliana. Mariana Brey expresó que se trata de un complejo de departamentos que es muy concurrido, y que está ubicado sobre la calla Juana Manso, a poca distancia del Hotel Hilton de ese lujoso barrio porteño. Finalmente, aclararon que el edificio había sido evacuado por completo para prevenir males mayores. “Por precaución”, siguió Brey.

En tanto, Vázquez, quien había hablado con la mamá de la exesposa de Rodrigo de Paul, brindó más precisiones acerca del hecho. “Se estaba incendiando la sala de máquinas. Los bomberos tardaron en llegar y nadie se animaba a cortar el suministro”, aclaró.

Las vacaciones de Cami Homs con su novio José Sosa

Camila Homs y José Sosa de vacaciones románticas en Madrid (Instagram)

Luego de unos meses en los que la relación entre Camila Homs y José El Principito Sosa comenzó a fortalecerse, hace unas semanas se supo que la pareja ya convive y ha formado una unión en la que lograron ensamblar a sus propios hijos. Con motivo del cumpleaños número 39 del jugador de Estudiantes de La Plata ambos decidieron celebrarlo con un romántico viaje a Europa.

Entre paseos románticos, la modelo agasajó a su novio con un tierno mensaje a través de su cuenta de Instagram. “Hoy cumple años el hombre que se robó mi corazón. El que me despierta todos los días haciéndome muy feliz y el más bueno de este mundo”, destacó Camila al lado del álbum de fotos que subió al feed de su cuenta. En las tres instantáneas que eligió para homenajear a su pareja, se los pudo ver a los besos y abrazados. “Te merecés todo, amor mío. Ojalá sepas cuánto te amo. Que seas muy muy feliz”, concluyó la modelo con su romántica dedicatoria.