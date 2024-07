La romántica foto de Eva Bargiela y Gianluca Simeone que demuestra cómo avanza su historia de amor

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se mostraron juntos en las redes (Instagram)

Desde que Eva Bargiela cumplió años el pasado diciembre de 2023, su vida cambió por completo. Cuando nada le hacía pensar que volvería a enamorarse, el amor le llegó de repente, sin buscarlo ni proponérselo. Ese mismo día 22 de diciembre conoció a Gianluca Simeone, el hijo mayor del reconocido futbolista Diego Cholo Simeone y Carolini Baldini y, desde entonces, no se separaron.

Su relación fue creciendo y afianzándose cada vez más. Este miércoles, el joven futbolista del Club Tudelano, de España, compartió una imagen junto a su novia que luego ella reposteó y recibió las felicitaciones de sus seguidores.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron una foto juntos en el gimnasio (Instagram)

En la postal, se los puede ver a ambos abrazados, en el gimnasio, mientras comparten una de sus actividades favoritas juntos. Frente a un espejo que abarca toda la pared, se los pudo observar a los dos posando frente al mismo y tomándose una selfie graciosa, con sus puños en alto en señal de haber obtenido un logro deportivo. Bargiela, con calzas negras y una campera al tono, fue quien tomó la fotografía al lado de su novio.

Su primera aparición juntos en el ciberespacio ocurrió a principios de junio. En su cuenta personal, la modelo subió una serie de fotos donde se la vio tomando sol en el río, en la previa de un asado y reflejando un importante atardecer. Luego, esas imágenes fueron replicadas por el futbolista en simultáneo. “Algunas de un finde feliz”, escribió Eva para acompañar el posteo que causó revuelo entre sus más de 371 mil seguidores.

La modelo y su flamante pareja disfrutaron de su tiempo juntos (Instagram)

Su posteo dejó en evidencia su relación ante sus seguidores (Instagram)

Previamente, la mamá de Gianluca, Carolina Baldini, se encargó de anunciar el romance de su hijo ante las especulaciones. “Sé que se están conociendo”, comentó en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live. En ese sentido, la mujer comentó su visión del vínculo y cómo le caía la joven: “Ella es divina, más que eso no puedo decir. Si mi hijo está con una persona, es porque es una buena persona”, sumó.

A raíz de sus palabras, Eva fue consultada al respecto en un móvil de Intrusos (América). “Estoy contenta, es lindo conocer gente nueva, buena gente”, señaló sin rodeos. También se le consultó si sentía que se estaba dando una segunda oportunidad luego de su mediática separación de Facundo Moyano en septiembre pasado. Sin vueltas, Bargiela explicó: “Trato de no pensar tanto, no ponerle tanta expectativa ni carga a las cosas y vivir la vida con naturalidad como tiene que ser”.

La modelo fue consultada sobre su vínculo con el futbolista (Video: Intrusos - América)

La oportunidad de preguntarle directamente respecto a su vínculo con Gianluca fue aprovechada por el periodista, en especial luego de los dichos de Baldini. “La verdad nos estamos conociendo, tenemos muy buena onda y no tenemos mucho más para contar. De verdad, es eso”, explicó en paralelo a las declaraciones de su suegra.

También señaló que no tenía ningún plan en un futuro cercano con respecto al futbolista, por lo que por el momento se estaban conociendo en profundidad. “Nos llevamos súper bien, por eso nos gusta compartir planes”, reveló en un intento de evadir las consultas sobre cuándo fue el inicio de su relación amorosa. Para darle un toque divertido a la entrevista y no contestar quién dio el primer paso, señaló: “No me acuerdo, perdí la memoria”.

Sobre lo que respecta a su situación con Moyano, la joven detalló: “Eso ya está encaminado, lo están manejando los abogados porque hay cosas burocráticas que no tienen que ver con la relación. Estoy separada hace casi un año y esos son temas de papeles que no me corresponden a mí”. A su vez, explicó que se trataba de una persona a la que quería mucho y que entendía que podía contar con él, “pero hoy no tenemos diálogo, solo una relación de respeto”.