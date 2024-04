Natalie Weber mostró su factura de luz y se indignó por la suma que tuvo que pagar

La bronca de Natalie Weber por la boleta que le llegó de luz y el fuerte descargo que hizo

Este viernes, la modelo y panelista Natalie Weber no pudo evitar la indignación y decidió contar públicamente el motivo que la tenía tan preocupada. Es que en las últimas horas recibió en su hogar una factura de luz con una cifra que le pareció “exorbitante” y reveló las modificaciones que hicieron en la rutina familiar para bajar los costos.

“A mi me llegaron casi $600.000″, comenzó diciendo la mujer del futbolista Mauro Zárate quien se mostró afectada por el aumento de las tarifas de los servicios públicos al aire de Desayuno Americano, ciclo que conduce Pamela David por América TV y donde se desempeña como panelista. “Me vinieron exactamente $549.000″, siguió, indignada.

Cabe destacar que al escuchar su relato, sus compañeros se sorprendieron por el nivel de consumo que tiene en su hogar, por lo que la modelo explicó: “Tengo un consumo alto porque tengo calefacción centralizada”. En ese sentido, Weber aclaró que en la familia van a tomar una determinación para que la factura del mes siguiente sea más baja. “Que Dios me rebendiga. Me voy a poner cuatro buzos y cinco medias”, comentó de manera sarcástica buscando una solución.

“Chicos, de verdad, pasé de $200.000 la última a $549.000″, insistió y dio una última opinión: “Yo no me estoy quejando del aumento, porque es normal que haya un aumento. Yo no merezco estar subsidiada, pero ¿tanto en tan poco tiempo? La verdad me sorprende”, concluyó.

El problema de salud que tuvo Natalie Weber y por el que estuvo cinco días internada

Así regresó Natalie Weber a Desayuno Americano tras su internación

Hace unos días Natalie regresó a Desayuno Americano luego de ausentarse por cuestiones de salud. Estuvo cinco días internada y contó cuál fue el problema que la mantuvo con reposo.“Hola, hola. Volví después de unos días out. Empecé hace 10 días con un cuadro de diverticulitis aguda”, comenzó diciendo a través de sus historias de Instagram, donde tiene más de 700 mil seguidores, y explicó: “Esto derivó en cinco días de internación”.

La modelo quiso llevar tranquilidad y reveló que ya se encuentra mejor y apta para regresar a su rutina y obligaciones.”Hoy ya de vuelta en mi casa, mejorando, vuelvo al programa con mucho Webeando”, sostuvo dejando un mensaje alentador. Más tarde, efectivamente, se la pudo ver espléndida por la pantalla de América.

Natalie Weber contó cómo fueron sus días internada (Instagram)

“Gracias a todos por los mensajes, gracias al genio de mi médico y a todo su equipo”, sostuvo Weber y concluyó mencionando cómo transitó su familia este último tiempo: “La que más sufrió fue Mía (su hija de 12 años). Ahí me di cuenta de cuánto sufren los hijos cuando ven mal a sus padres. Quería estar 24 horas en el hospital conmigo y cada vez que se iba a casa me hacía videollamada hasta dormirse”, cerró Natalie sobre la preocupación que tuvo la menor.

Tras su regreso a Desayuno Americano, sus compañeros de trabajo la recibieron con mucha emoción. En especial la conductora Pamela David, quien le dedicó unas sentidas palabras en su vuelta. “Le vamos a pedir a la señora Natalia Weber que se apersone a la pantalla, pero con música”, anunció la conductora y dio pie a que ingrese su compañera con un look espectacular, ya recuperada en un ciento por ciento de su salud. “(Gustavo) Grabia ya empezó a molestarme”, acotó la influencer, demostrando buena onda y complicidad con sus colegas. “Lo bien que tenía la oreja todos estos días”, le contestó él bromeándola por su ausencia.