Juana Repetto fue criticada por su viaje a Brasil y explicó de qué trabaja: “Les hace saltar la chaveta”

Juana Repetto respondió ante quienes la criticaron por su último viaje (Instagram)

El pasado fin de semana largo, Juana Repetto y su marido Sebastián Graviotto decidieron armar las valijas y realizar una escapada a Brasil. Lejos de las frías temperaturas, la familia disfrutó de las paradisíacas playas del país vecino y aprovecharon para celebrar el cumpleaños de su hijo Belisario. Con felicidad mostró los detalles de su descanso familiar, pero el recibimiento por parte de sus seguidores no fue como el que esperaba, ya que llegó a ser tildada de “vaga” y “mantenida”.

Ante la oleada de críticas que recibió en su último posteo, la actriz tuvo un fuerte exabrupto en sus historias. “Como punto principal, cualquier cosa que ponen maldades o maneras de criticar ni idea, ¿qué les importa si me mantuvieran mis viejos? Lo cual no es real Hace muchos años que, gracias a Dios, me mantengo, siempre trabajo y cuando no trabajé me reinventé”, expresó al inicio de su video.

Sosteniendo esa misma línea, continuó: “Logré tener una empresa que no tiene nada que ver con los medios de comunicación y ustedes no saben de qué carajo se trata y es mi laburo principal, mi ingreso principal. A pesar de poder contar con el apoyo de mis viejos, lo cual me hace sentir muy bendecida y tranquila”. Volviendo a retomar el primer punto, lanzó: “Pero si fuese real que me mantienen mis papás, ¿qué te importa? Punto número dos, ¿qué te dice que no trabajo porque no lo muestro en las redes?”.

La escapada a Río de Janeiro de Juana y su familia

“Punto número tres sería lo de los viajes, lo cual les hace saltar la chaveta con que soy mantenida, vaga, que no laburo, que cómo hago para vivir viajando. En principio, si mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi hermano o mi tío me invitan a un viaje familiar y me dicen: ‘Che, los invitamos a un viaje familiar, ¿vienen?’ Obvio, yendo, ¿les vas a decir que no? ¿Ustedes no irían si te invitan? Obvio, por supuesto que sí, no le veo ningún problema”, continuó en alusión a su escapada a Brasil, a la cual fue acompañada de su madre Reina Reech.

Respecto a la financiación de dichas escapadas, Juana comentó: “No es el caso de este viaje ni el 99% de los que hacemos. Los viajes en su gran mayoría, casi todos, nos los bancamos nosotros mismos o marcas con las que trabajamos, porque eso también es un trabajo. Yo trabajo con algunas marcas que me permiten viajar un poco más de lo que podría sin este tipo de laburo. Así que soy muy agradecida de tener un trabajo que me permita viajar y ¿saben gracias a qué? Gracias a vos, gracias por ser tan con…”.

La actriz celebró del cumpleaños de su hijo menor en Brasil (Instagram)

También explicó el motivo por el que decidió salir a responder las críticas en las redes, a lo cual reveló “porque a ustedes les divierte y que a ustedes les divierta a mí también me sirve, ¿entienden? Porque aunque no lo vean, esto también es un trabajo. El contenido diario, el compartir, y bueno, es un trabajo que alguna gente no valora y yo, a veces, hay días que no tengo ganas de hacer nada y, sin embargo. laburo para generar contenido y que ustedes sigan del otro lado y que eso a mí me siga generando una rueda de laburo. Como esto a ustedes les gusta y a mí no me estresa, y no tengo nada mejor que hacer porque estoy al pedo…”.

Las críticas por la ausencia de los chicos en el colegio

A modo de cierre y no menos importante, porque es una crítica que le suelen hacer a la actriz cada vez que se va de vacaciones, hizo mención al “tema colegio”, ya que varios comentarios hicieron alusión a la educación de sus hijos. Para llevar tranquilidad a los internautas, fue contundente: “Agarré los feriados con los findes largos de por medio, no pasa nada con que los chicos falten cinco días al colegio. Mis chicos van llueva, truene, nieve, salvo que estén enfermos, no faltan”.

Juana junto a su marido, sus hijos y su madre, Reina Reech

No es la primera vez que la cuestionan por este tema. Ya en otro de sus viajes, los comentarios se llenaron de preguntas sobre viajar en temporada escolar. “¿La mami que se quejaba de que sus niños no tenían clases presenciales por culpa del covid-19 y ahora en pleno ciclo se toma el palo?; “¿Cómo hacen con el colegio?”; “¿Vos no eras de las mamis infumables en pandemia?”; “¿Y con la escuela cómo hacen?”; “Pero Juani, con lo importante que te parecía no perder días de clases en pandemia”, fueron algunos de los mensajes en los que Juana se detuvo para responder.

“¡La gente tiene caca en la cabeza!”, fue lo primero que escribió la actriz. “¿Cómo van a comparar un año de pibes encerrados, ‘aprendiendo’ a través de una pantalla y sin sociabilizar, sin educación, sin contacto físico, sin juego, sin compartir, con faltar cinco días al colegio? ¿No piensan antes de escribir? ¿Qué les pasa?”, agregó indignada.