El enojo de Sabrina Rojas tras ser captada con un famoso productor en el show de Miranda!: “Hace meses que hacemos planes”

Sabrina Rojas disfrutó del concierto de Miranda! y causó furor su acompañante (Instagram)

Luego de romper su vínculo con el Tucu López, Sabrina Rojas fue relacionada con varias figuras del mundo del espectáculo. La actriz dejó en claro su deseo de permanecer soltera, en especial luego de que el padre de sus hijos, Luciano Castro, confirmó su vínculo con Griselda Siciliani. Nuevamente se vio en el medio de rumores de romance, pero en esta oportunidad con Ezequiel Corbo.

La conductora de Pasó en América (América) fue vista disfrutando de uno de los shows de Miranda! en el Movistar Arena. Entonando las estrofas de sus mejores éxitos, Sabrina vivió a pleno la puesta en escena de la dupla. “Ya no soy la misma que tú conociste… ¡entonces ahora estoy mucho mejor!”, escribió en alusión a la letra del tema “Enamorada”, la cual fue regrabada por la banda y la artista chilena Francisca Valenzuela.

Pero quienes estaban allí se encontraron con un detalle inesperado, ya que Sabrina se encontraba acompañada del productor con quien recientemente fue vinculada. Él subió una foto donde se la ve a Rojas posando ante la cámara, lo que causó revuelo en las redes sociales. Fue el periodista Gustavo Méndez, quien se refirió a las versiones de romance y le dedicó un filoso mensaje que ella le terminó respondiendo aún más picante.

La conductora disfrutó a pleno de la puesta en escena en compañia de Ezequiel Corbo (Foto: Instagram)

La conductora y el productor disfrutaron del show de Miranda! (Instagram)

“Banco a Sabrina Rojas que está disfrutando de la vida. No banco cuando no se hace cargo de sus chongos cuando se los descubren”, expresó el panelista de Implacables (Canal Nueve) junto a una imagen donde se los podía ver a ambos. Esto causó el enojo de Sabrina, quien decidió referirse a sus dichosy salió al cruce. “¿Descubrieron? Es un recital con miles de personas donde Eze y yo misma subimos fotos cada vez que salimos juntos. ¿Descubieron? Ja, ja, ja. Ay dios”, expresó.

En esa línea, aseveró: “Y no llegamos en mi auto, llegamos en el de él. ¿Cariñosos? Había mucha gente, ¿y solo uno nos vio cariñosos? Otra vez… ¡Ay dios! Nunca me voy a hacer cargo de lo que no existe. Hace meses que con Corbo hacemos miles de planes y los mostramos en nuestras redes. Nada que ocultar porque nos verán un millón de veces más. Yo no me banco que no barajen que un hombre y una mujer puedan ser muy amigos”, lanzó.

Sabrina Rojas escribió un picante posteo tras sus fotos con Ezequiel Corbo (Foto: Instagram)

Cabe mencionar que esta no ha sido la primera vez que la vinculan con alguien, tras su ruptura sentimental con el actor de Sinvergüenzas. A inicios de la semana pasada, Paula Varela contó en Socios del Espectáculo (América) que había decidió apostar nuevamente al amor con una de sus exparejas, quien formó parte de su pasado. “Alguien con quien la hemos visto muy de jovencita. Podemos decir que es un ex con el que casi estuvo por casarse”, comentó la panelista y descartó que se tratara de su última pareja, el Tucu.

En ese sentido, señaló que estaba “‘visitándose’ con su ex, Juan Pablo Inigizian, al que dejó por Luciano Castro”. Acto seguido, la periodista explicó que Rojas habría vuelto a seguir al hombre, quien estuvo hasta hace poco con Daniel Urzi, con quien se lo vio disfrutando de sus vacaciones en Punta del Este, Uruguay, a principios de este año.

Sabrina Rojas habría apostado nuevamente al amor (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

Lo mismo ocurrió a mediados de abril pasado, pero en esa oportunidad con Juani Martino, el hermano de la periodista Majo Martino. Las versiones surgieron luego de que él publicó una foto donde se veía parte del rostro de ella. Respecto a esto, Yanina Latorre hizo mención en una emisión de LAM (América), donde comentó: “La selfie que subió Juan con Sabrina. No la arrobó, pero al periodista Gustavo Méndez le había llegado hace unos días el rumor de que estaban juntos”. Ante esto, Pía Shaw se comunicó con Sabrina, quien les envió un audio explicando que “todo era mentira” y que “no pasaba nada” entre ellos.